Solarprojekt, Prüfung um einen Monat verschoben von Dixon Public Schools – Shaw Local

Doug Stansford, stellvertretender Superintendent, sitzt am Mittwoch, den 16. November 2022, während einer regulären Sitzung des Bildungsausschusses der Dixon Public Schools neben Marc Campbell, dem Geschäftsführer. Stansford informierte den Vorstand über die Entwicklung des Lehrplans und Campbell über die gesetzliche Verpflichtung, im Dezember eine Anhörung zur Wahrheit der Besteuerung durchzuführen. (Troy Taylor)

Solarprojekt

[ Dixon Public Schools mulling offer to install solar panels. ]

[ Dixon Public Schools concerned about the aesthetics of the solar project ]

Prüfung

[ Report on the 2021 audit of Dixon Public Schools. ]

Architektonische Überprüfung