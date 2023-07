Solange in Kanada Brände brennen, wird weiter Rauch in die USA strömen

CNN

Eine weitere Welle von Waldbrandrauch ist in die USA geweht, hat den blauen Sommerhimmel verdunkelt und besorgniserregende Bedenken hinsichtlich der zunehmenden Häufigkeit von Bränden und deren Zusammenhang mit dem Klimawandel geweckt.

Mehr als 100 Millionen Menschen von Wisconsin über Vermont bis hinunter nach North Carolina unterliegen Luftqualitätswarnungen, da der Rauch der kanadischen Waldbrände weiterhin nach Süden weht, obwohl erwartet wird, dass sich die Bedingungen bis zum Feiertagswochenende langsam verbessern.

Karte: Verfolgen Sie die Luftqualität in den USA

Die Luftqualität auf beiden Seiten der Grenze wurde beeinträchtigt, da in ganz Kanada mehr als 500 aktive Waldbrände wüteten. Manche Brände sind so außer Kontrolle, dass den Beamten keine andere Wahl bleibt, als sie brennen zu lassen.

Mittlerweile mindestens 10 Länder haben eigene Feuerwehrleute eingesetzt um Kanada dabei zu helfen, diejenigen zu vertreiben, die Gemeinden bedrohen, deren Bewohner sich beeilt haben, zu evakuieren.

Wissenschaftler bekräftigen weiterhin ihre Warnungen vor den Auswirkungen des Klimawandels und betonen, dass Waldbrände und die dadurch entstehenden giftigen Rauchwolken häufiger auftreten werden.

Während Rauchwolken aus Kanadas Wäldern aufsteigen, fragen sich einige vielleicht, warum viele der Brände ungehindert brennen.

Hier ist der Grund:

Während jede kanadische Provinz anders auf die Brände in ihrer Region reagiert, haben sie alle gemeinsame Richtlinien, die betonen, wie wichtig es ist, Prioritäten zu setzen, welche Brände bekämpft und welche in Ruhe gelassen werden sollten.

Massive Brände in abgelegenen Gebieten – wie einige der Brände, die derzeit im Nordwesten Quebecs brennen – sind oft zu außer Kontrolle, als dass man etwas dagegen unternehmen könnte.

„Wenn die Ressourcen begrenzt sind und es viele Brände gibt, müssen Sie zuerst Menschenleben und Eigentum schützen“, sagte Robert Gray, ein kanadischer Waldbrandökologe, gegenüber CNN. „Sie schützen Menschen, Infrastruktur und Wassereinzugsgebiete, daher gibt es ein Priorisierungssystem.“

Er fügte hinzu: „Wenn es diese Brände gibt, die weit draußen in den hinteren Vierzigern brennen und sie nicht sofort eine Bedrohung darstellen, dann müssen Sie sie ihr Ding machen lassen.“

Auch wenn der Gedanke an gewaltige Brände, die Millionen Hektar Waldland vernichten, unvorstellbar klingen mag, ist er nicht ganz neu.

„Es hat schon immer Brände gegeben, die kanadische Feuerwehrleute nicht bekämpfen. Das ist teuer, ökologisch unerwünscht und schadet der Natur“, sagte Daniel Perrakis, Brandwissenschaftler beim Canadian Forest Service.

„Der Rauch ist ein Problem, aber selbst wenn wir etwas dagegen tun wollten, wäre nicht wirklich klar, wie wir das machen sollen. Sie sprechen von riesigen Gebieten, zu denen es keinen Straßenzugang und in einigen Fällen keine Gemeinden gibt.“

Von den 522 derzeit brennenden Bränden gelten 262 in ganz Kanada als außer Kontrolle, darunter British Columbia, Alberta, Ontario und Quebec.

Neben der Abgeschiedenheit und Entfernung zu Menschen ist das Gelände ein weiterer Faktor. Einige der Brände werden einfach deshalb brennen gelassen, weil sie zu tückisch sind, als dass die Feuerwehrleute überhaupt versuchen könnten, sie zu bekämpfen.

„Diese Brände sind so groß, dass man wirklich keine Menschen in ihre Nähe bringen kann, die Winde nehmen zu, sie bewegen sich sehr schnell, sie können vor einem starten und die Besatzungen einfangen“, sagte Gray.

Seit der ersten Juniwoche sind Feuerwehrleute aus mindestens zehn Ländern, darunter den USA, Mexiko, Costa Rica, Chile, Spanien, Australien, Neuseeland, Südafrika, Südkorea und Frankreich, im Einsatz, um bei den Waldbränden in Kanada zu helfen.

„Kanada verfügt nicht über viele Ressourcen zur Brandbekämpfung“, sagte Gray. „Einzelne Provinzen haben ihre eigenen Vertragsteams, aber sie haben Tausende von Leuten von außerhalb des Landes zur Hilfe geholt.“

Ein Faktor, der zum Mangel an Ressourcen beiträgt, der sich im aktuellen Kampf gegen die außer Kontrolle geratenen Brände zeigt, ist die Finanzierung, räumte Gray ein.

„Normalerweise stellen sie nicht viel Geld im Voraus für die Brandbekämpfung bereit“, fuhr er fort. „Aber sobald die Brände ausbrechen, können die Regierungen sicherlich das nötige Geld aufbringen, um sie zu bekämpfen.“

„Internationale Gruppen sagen immer wieder, dass man den Schwerpunkt auf Schadensbegrenzung und Prävention verlagern muss, damit man weniger Geld für Reaktion und Wiederherstellung ausgibt“, fügte er hinzu. „Es ist lächerlich. Wir geben Milliarden von Dollar aus, sobald das Feuer ausbricht, aber wir investieren das Geld nicht im Voraus, um die Brände von vornherein einzudämmen.“

Es muss mehr Arbeit geleistet werden, um das Risiko zukünftiger Waldbrände zu verringern, die eines Tages in einer katastrophalen Tragödie enden könnten.

Eine der wirksamsten Taktiken zur Brandverhütung sind vorgeschriebene Brände, bei denen es sich um Brände handelt, die im Rahmen eines Waldbewirtschaftungsplans absichtlich gelegt werden, um das Risiko schwerwiegenderer und schädlicherer Brände zu verringern.

„Wir führen in British Columbia nicht annähernd genug vorgeschriebene Verbrennungen durch“, sagte Gray. „Im Moment verbrennen wir etwa 10.000 Hektar pro Jahr. Der Bundesstaat New Jersey brennt mehr als wir hier in BC.“

Vorgeschriebene Verbrennungen sind eine wichtige kulturelle und ökologische Tradition in indigenen Gemeinschaften, die seit Tausenden von Jahren Feuer geringer Intensität legen, um das Land von Waldbränden wie Schutt, Gestrüpp, Unterholz und bestimmten Gräsern zu befreien. Dieser Brennstoff entzündet sich leicht, wodurch intensivere Flammen entstehen, die schwerer zu bekämpfen sind.

Die absichtlichen Abbrandpraktiken können die Widerstandsfähigkeit der Wälder erhöhen und die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Waldbrände verringern.

Perrakis schloss sich Grays Ansichten an: „Es wäre sehr nützlich, vielleicht zehnmal oder zwanzigmal mehr verordnete Verbrennungen zu verordnen als das, was wir derzeit tun.“

Da vorgeschriebene Verbrennungen mit Haftungsproblemen einhergehen und das Risiko bergen, dass es zu versehentlichen, unkontrollierbaren Bränden kommt, wenn sie nicht richtig und zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt werden, sind mehr staatliche Mittel und eine angemessene Schulung erforderlich.

„Wir würden den Brennstoff aus dem Feuer entfernen, bevor es überhaupt brennt“, sagte Perrakis. „Es würde nicht im gesamten ländlichen Raum Kanadas eingesetzt werden, sondern sehr strategisch im Hinblick auf Gemeinden und andere Werte und im Einklang mit dem lokalen Ökosystem.“

Neben den verordneten Verbrennungen müssten auch andere Taktiken wie großflächige Ausdünnungen intensiviert werden, sagte Gray.

„Wir brauchen eine großflächige Durchforstung in diesen Waldtypen, die nicht viel Großholz produzieren, also gibt es viele kleine Bäume und wir müssen etwas mit ihnen machen“, fügte er hinzu. „Wir können sie in die Bioökonomie transportieren, Bioenergiemärkte, Maschinenbau und Holzprodukte produzieren; Mit minderwertigem Holz können wir viel machen, und das ist ein großer Teil dessen, was da draußen gerade verbrennt.“

Brände haben auf der Erde schon immer einen lebenswichtigen ökologischen Zweck erfüllt, der für viele Ökosysteme von wesentlicher Bedeutung ist. Sie stellen die Nährstoffe im Boden wieder her, helfen dabei, Pflanzen zu keimen und verrottendes Material zu entfernen. Ohne Brände kann überwuchertes Laub wie Gräser und Sträucher die Landschaft zu schlimmeren Bränden führen, insbesondere bei extremer Dürre und Hitzewellen.

Der größte Teil Kanadas ist von borealen Wäldern bedeckt, dem größten und intaktesten Biom der Welt. Das Ökosystem mit Bäumen wie Fichte, Kiefer und Tanne macht etwa ein Drittel aller Wälder auf dem Planeten aus.

Aber es handelt sich um ein feuerabhängiges Ökosystem, was bedeutet, dass sich die Arten im Wald in der Gegenwart von Feuer entwickelt haben und Feuer „ein wesentlicher Prozess zur Erhaltung der Artenvielfalt“ ist, so die Nature Conservancy.

In Bildern: Kanadische Waldbrände beeinträchtigen die Luftqualität in den USA

„Wir haben bereits im 17. und 18. Jahrhundert Aufzeichnungen über Tage mit gelbem Himmel, schwarzem Himmel und rauchigem Himmel.“ er fügte hinzu. „Es ist der natürliche Kreislauf des borealen Waldes. Es gibt wirklich nicht viel, was die kanadischen Feuerwehrbehörden tun könnten, selbst wenn sie es wollten.“

Während natürliche Brände im System schon immer vorhanden waren und in der Regel durch natürliche Elemente wie Blitze verursacht werden, werden sie aufgrund des Klimawandels immer häufiger, immer unkontrollierbarer und viel schwieriger zu verhindern.

Vor einem Jahr wurde das Dorf Lytton in British Columbia nach einer rekordverdächtigen Temperatur von 121 Grad von einem Lauffeuer dem Erdboden gleichgemacht, was die Aufmerksamkeit deutlich auf die Auswirkungen des Klimawandels lenkte.

Wärmeeinschließende Emissionen haben zu heißeren und trockeneren Bedingungen geführt, und Waldbrände brennen jetzt länger und werden an Orten heißer, an denen sie schon immer aufgetreten sind; Mittlerweile kommt es auch an unerwarteten Orten zu Bränden, die sich ausbreiten.

„Wir wissen, dass das Wetter der wichtigste Faktor für das Brandverhalten ist und dass Klima und Wetter miteinander verknüpft sind“, sagte Perrakis.

Ein weiteres Problem ist die Zunahme der Waldbrände, die durch den Klimawandel verursacht werden und gleichzeitig den Klimawandel verschlimmern.

Laut einer in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlichten Studie aus dem Jahr 2022 sind boreale Wälder kohlenstoffreich und setzen für jede durch Waldbrände verbrannte Flächeneinheit 10- bis 20-mal mehr den Planeten erhitzende Kohlenstoffverschmutzung frei als andere Ökosysteme. Forscher sagen, dass es sich im Laufe der Jahre zu einer Teufelskreis-Rückkopplungsschleife zum Klimawandel entwickelt hat. Die Emissionen von Waldbränden tragen zum Anstieg der globalen Temperaturen bei, was wiederum zu noch mehr Waldbränden führt.

„Durch den Klimawandel verändern sich die Dinge, und das überrascht alle ein wenig, auch wenn wir schon seit Jahrzehnten darüber reden“, sagte Perrakis. „Es braucht eine große Saison wie diese, damit sich wirklich alle darüber im Klaren sind, wie der Klimawandel aussieht. Es ist ziemlich unbestreitbar.“

Während Kanadier in der Nähe der Brände evakuieren, während Feuerwehrleute versuchen, ihre Häuser und Gemeinden zu retten, brennen andere, größere Brände ohne Möglichkeit, sie unter Kontrolle zu bringen, und die Menschen in den USA werden weiterhin ungesunden Rauch einatmen.

Alles wirft die Frage auf: Wann wird es enden?

„Die Leute sollten sich wahrscheinlich daran gewöhnen, denn es ist nichts, was aus dem Nichts kommt“, sagte Perrakis. „Der Klimawandel ist unbestreitbar, und jetzt ist es an der Zeit, über die Zukunft in 10 oder 20 Jahren nachzudenken und darüber, was getan werden muss.“