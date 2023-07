ICHIn Italien wird der Sohn eines prominenten Politikers erneut mit einer Anzeige wegen sexueller Gewalt konfrontiert. Leonardo La Russa, jüngster Sohn des Senatspräsidenten Ignazio La Russa, wurde von einer 22-jährigen Frau beschuldigt, sie in der Nacht vom 18. auf den 19. Mai in der Mailänder Wohnung der Familie La Russa vergewaltigt zu haben. Ein Freund von La Russa soll die Frau belästigt haben, die sagte, sie habe in dieser Nacht Kokain konsumiert. Leonardo La Russa, ebenfalls 22, bestreitet die Vorwürfe und lässt seinen Anwalt sagen, dass der Sex einvernehmlich gewesen sei.

Matthias Rub Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom.

Der Fall La Russa weist erstaunliche Parallelen zum Fall von Ciro Grillo auf, der im Juli 2019 einen stark alkoholisierten Mailänder Studenten tötete, nachdem er im Ferienhaus der Familie Grillo auf dem Sardinien die Diskothek „Billionaire“ des ehemaligen Sportmanagers Flavio Briatore in Porto Crevo besucht hatte Costa Smeralda soll vergewaltigt haben. Der 22-jährige Ciro Grillo, der die Vorwürfe zurückweist, ist der jüngste Sohn von Beppe Grillo, dem Fernsehkomiker und Gründervater der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung. Das Verfahren gegen Ciro Grillo wurde im November 2020 eröffnet, ein Urteil steht noch aus.

Italienischen Medienberichten zufolge trafen sich Leonardo La Russa und die junge Frau, die sich bereits aus der High School kannten, spät in der Nacht in der Mailänder Diskothek „Apophis Club“. In der Anzeige sagte die Frau, sie könne sich an nichts mehr erinnern, nachdem sie im Nachtclub etwas getrunken hatte. Erst am nächsten Morgen, als sie nackt im Bett von Leonardo La Russa aufwachte, endete die „Filmpause“.

Politiker weist Vorwürfe gegen Sohn zurück

Leonardo La Russas Vater Ignazio ist neben Ministerpräsidentin Giorgia Meloni einer der Gründer der rechtskonservativen Partei „Brüder Italiens“ und seit Oktober 2022 Präsident des Senats, der kleineren Parlamentskammer. Zum ersten Mal Der 75-jährige Politiker, der seit gut drei Jahrzehnten Parlamentsabgeordneter in Rom ist und von 2008 bis 2011 Verteidigungsminister im Kabinett Silvio Berlusconi war, wies in seiner Stellungnahme die Vorwürfe gegen seinen Sohn zurück. Die Anzeige gegen seinen Sohn ist fraglich, da sie erst 40 Tage nach der mutmaßlichen Gewalttat eingereicht wurde. Darüber hinaus gab das mutmaßliche Opfer zu, Drogen genommen zu haben. Er und seine Frau Laura De Cicco hätten die junge Frau am Morgen in der Wohnung gesehen und sie habe einen „völlig ruhigen“ Eindruck gemacht. Nach einem langen Gespräch mit seinem Sohn war er sich sicher, dass er kein Verbrechen begangen hatte. Der Bericht einer jungen Frau, die Kokain konsumierte, bevor sie seinen Sohn traf, „weckte viele objektive Zweifel“, sagte La Russa. Er sei überzeugt, dass sein Sohn „noch nie in seinem Leben“ selbst Kokain konsumiert habe. Er beschuldigte seinen Sohn, eine junge Frau nach Hause gebracht zu haben, mit der er keine feste Beziehung hatte. „Ich glaube nicht, dass ich ihm etwas anderes vorwerfen kann“, sagte der Senatspräsident zu dem Vorfall.

Der Anwalt des mutmaßlichen Opfers sagte, seiner Mandantin seien offenbar K.-o.-Tropfen verabreicht worden, aber es gebe keine andere Möglichkeit zu erklären, dass sie keine Erinnerung daran habe, was nach dem Konsum des Getränks im Nachtclub passiert sei. Medienberichten zufolge ergab eine Untersuchung in der Mangiagalli-Klinik in Mailand am Tag des Vorfalls Prellungen am Hals und eine Wunde am Oberschenkel sowie Spuren von Kokain im Blut.

Oppositionsführerin Elly Schlein von den Sozialdemokraten nannte es „ekelhaft“, wie Senatspräsident Ignazio La Russa versuche, die Glaubwürdigkeit einer Frau zu untergraben, die mutmaßliche sexuelle Gewalt angezeigt habe. Als Präsidentin des Senats, die nach dem Präsidenten der Republik das zweithöchste Amt im Staat innehat, dürfe La Russa eine Frau, die eine mutmaßliche sexuelle Gewalttat angezeigt hat, nicht „erneut zum Opfer machen“, sagte Schlein. La Russa entschuldigte sich daraufhin dafür, dass seine Kommentare „missverstanden“ worden seien. Er wolle niemandem eine Lüge vorwerfen, „schon gar nicht der jungen Frau“. Er ist jedoch davon überzeugt, dass sein Sohn unschuldig ist und hofft, dass der Vorfall schnellstmöglich aufgeklärt wird. Der Anwalt des mutmaßlichen Opfers sagte, er wolle Ignazio La Russa in einem etwaigen Verfahren als Zeugen vorladen. Nach der „verzögerten“ Anzeige gegen seinen Sohn stellte auch Beppe Grillo die Glaubwürdigkeit des mutmaßlichen Opfers in Frage, so wie es jetzt Ignazio La Russa tut.