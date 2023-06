Washington. Hunter Biden, Sohn von US-Präsident Joe Biden, wurde wegen Steuerverstößen und illegalem Waffenbesitz angeklagt. Eine Vereinbarung mit dem Justizministerium ersparte ihm jedoch einen Prozess und wahrscheinlich eine Gefängnisstrafe. Im Rahmen der Vereinbarung, die am Dienstag bekannt gegeben wurde, soll er mit einer zweijährigen Bewährungsstrafe wegen der Steuerdelikte davonkommen, hieß es aus Quellen. Auch die Vorwürfe, er habe trotz seiner Drogenprobleme eine Waffe besessen, führen nicht zu einer Klage. Er muss lediglich die Bedingungen der Vereinbarung einhalten. Ein Richter muss es noch genehmigen.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird sich Biden vor Gericht schuldig bekennen, in den Jahren 2017 und 2018 jeweils mehr als 100.000 US-Dollar an Einkommenssteuern nicht gezahlt zu haben. Gegen ihn wird daher seit 2018 ermittelt. Die Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft bringt die langwierigen Ermittlungen mit sich in Joe Bidens Sohn zu Ende. Doch die Republikaner im Kongress untersuchen immer noch alle Aspekte der Geschäftsaktivitäten von Hunter Biden, der vor Jahren wegen seiner Verbindungen zum ukrainischen Energiekonzern Burisma ins Visier der Partei von Ex-Präsident Donald Trump geriet.

Präsident Joe Biden will bei der Wahl 2024 erneut kandidieren, und ein Prozess gegen seinen Sohn hätte ihm wochenlange Wahlkampfprobleme bereiten können. Dennoch versuchten die Republikaner, die Entscheidung der US-Justiz politisch auszunutzen und zogen Vergleiche mit der Anklage gegen Trump wegen der Aufbewahrung geheimer Dokumente in seinem Haus in Florida.

Trump schimpft: „Unser System ist kaputt“

In einer Reaktion auf seine Plattform Truth Social schrieb Trump selbst, dass Hunter Biden kaum mehr als einen Strafzettel wegen Geschwindigkeitsüberschreitung erhalten habe. „Unser System ist kaputt“, schrieb er. Kevin McCarthy, Sprecher des republikanischen Repräsentantenhauses, sagte über die Amtsenthebung gegen Trump: „Wenn man der Sohn des Präsidenten ist, bekommt man einen Schnäppchen-Deal.“ Auch der Republikaner James Comer sagte, Biden sei mit einem zu milden Urteil davongekommen. Die Partei wird weiterhin gegen ihn ermitteln.

Die Fälle sind rechtlich und inhaltlich nicht vergleichbar. Die Anklage gegen Trump wurde nach einer Untersuchung durch einen unabhängigen Sonderermittler einer sogenannten Grand Jury erhoben, die gegen Hunter Biden durch den von Trump ernannten Bezirksstaatsanwalt von Delaware, David Weiss.

Der Anwalt von Hunter Biden, Christopher Clark, sagte, sein Mandant wolle die Verantwortung für die Fehler übernehmen, die er in einer schwierigen Zeit seines Lebens gemacht habe. Der 53-jährige Biden hat zugegeben, nach dem Tod seines Bruders Beau im Jahr 2015 mit Suchtproblemen zu kämpfen. Das Büro des Anwalts des Weißen Hauses sagte, der Präsident und seine Frau Jill würden ihren Sohn dabei unterstützen, sein Leben wieder aufzubauen.

Ihm drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis, wenn ihm illegaler Waffenbesitz vorgeworfen würde. Stattdessen muss er nun einige Auflagen der Staatsanwaltschaft erfüllen, wie aus der Vereinbarung hervorgeht. Welche das genau sind, wird erst nach der Gerichtsverhandlung bekannt gegeben. Ein Termin hierfür steht noch aus.

