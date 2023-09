Der 33-Jährige muss nach der Verlesung der Anklage am Montag in Chicago nun in Untersuchungshaft bleiben, wie das US-Justizministerium mitteilte. Ovidio Guzmán wurde im Januar im nordwestlichen Bundesstaat Sinaloa, Mexiko, festgenommen. Dem Sohn von „El Chapo“ werden in den USA mehrere Verbrechen vorgeworfen, darunter Drogenhandel, organisierte Kriminalität und Geldwäsche als einer der Anführer des berüchtigten Sinaloa-Kartells.

Guzmán wurde letzte Woche an die USA ausgeliefert. Das Ministerium werde die Verantwortlichen für die Opioid-Epidemie in den USA weiterhin zur Rechenschaft ziehen, sagte US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland bei der Auslieferung. In den Vereinigten Staaten hat die Schmerzmittelkrise laut CDC in den letzten zwei Jahrzehnten zu fast einer halben Million Todesfällen geführt.

Söhne übernahmen nach Verurteilung das Drogengeschäft des Vaters

Ovidio Guzmáns Vater war bis zu seiner Verhaftung einer der mächtigsten Drogenhändler der Welt. Mehrfach gelang ihm die Flucht aus dem Gefängnis, bis er nach seiner letzten Festnahme 2016 an die USA ausgeliefert und dort 2019 zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Seine Söhne übernahmen daraufhin einen Teil des Drogengeschäfts ihres Vaters.