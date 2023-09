Der Sohn des berüchtigten mexikanischen Drogenbosses Joaquín „El Chapo“ Guzmán hat sich am Montag vor einem US-Gericht auf nicht schuldig bekannt.

Ovidio Guzman Lopez trat zum ersten Mal vor einem Bundesgericht in Chicago auf, wo ihm laut einer Erklärung aus den USA „Verschwörung zur Verteilung von Kokain, Heroin, Methamphetamin und Marihuana aus Mexiko und anderswo zur Einfuhr in die Vereinigten Staaten“ vorgeworfen wird Justizministerium (DOJ).

Wie landete Guzman Lopez vor einem US-Gericht?

Nach Angaben des Justizministeriums war Guzman Lopez, der auch „El Raton“ (die Maus) genannt wird, „Anführer einer der produktivsten und gewalttätigsten Drogenhandelsorganisationen der Welt“.

Die Behörden behaupten, der 33-Jährige habe zusammen mit seinen Brüdern nach der Verhaftung ihres Vaters im Jahr 2019 die Kontrolle über das Sinaloa-Kartell übernommen.

Guzman Lopez wurde im Januar in der mexikanischen Stadt Culiacan, der Hauptstadt des Bundesstaates Sinaloa, nach tödlichen Zusammenstößen zwischen Militär und Kartellmitgliedern festgenommen. Er wurde am 15. September an die Vereinigten Staaten ausgeliefert.

Die USA werden keine Todesstrafe für Guzman fordern

Die Auslieferung gilt als großer Erfolg im Kampf der Biden-Regierung gegen die Opioid-Epidemie, da Guzman Lopez ebenfalls vor einem New Yorker Gericht wegen Fentanylhandels angeklagt wird.

Guzman Lopez wird bis zu seinem Prozess ohne Kaution festgehalten. Sein nächster Gerichtstermin ist für November geplant.

Die USA hätten Mexiko versichert, dass sie die Todesstrafe gegen ihn nicht verhängen würden, hieß es Chicago Tribune.

Guzman Lopez‘ Vater, Joaquin „El Chapo“ Guzman, verbüßt ​​eine lebenslange Haftstrafe in einem Hochsicherheitsgefängnis im US-Bundesstaat Colorado.

