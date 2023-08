Der kleine KÍ Klaksvik kommt groß raus, indem er in der Qualifikation den schwedischen Meister BK Häcken besiegt. Es ist das erste Mal seit 30 Jahren, dass eine färöische Mannschaft das Finale eines Europapokals erreicht. Und vielleicht geht es sogar bis zur Champions League.

KÍ Klaksvik hat färöische Fußballgeschichte geschrieben. Der Meister der Färöer-Inseln zog durch ein 4:3 im Elfmeterschießen gegen den schwedischen Meister BK Häcken in die 3. Qualifikationsrunde der Champions League ein und sicherte sich damit zumindest die Teilnahme an der Gruppenphase der Conference League. Dies ist das erste Mal, dass eine färöische Mannschaft an der Gruppenphase eines großen europäischen Klubwettbewerbs teilnimmt. Darüber hinaus ist Klaksvik, eine Herrenmannschaft von den Schafinseln, seit 30 Jahren im Finale des Europapokals vertreten. HB Tórshavn schaffte es zuletzt 1993 ins Finale des inzwischen aufgelösten Europapokals der Pokalsieger.

„Was für eine Mannschaft. Was für ein Verein. Was für eine Stadt.“ (Foto: IMAGO/TT)

„Tränen. Tränen der Freude“, schrieb der Verein aus der mit 5.000 Einwohnern zweitgrößten Stadt der Färöer-Inseln unmittelbar nach dem Schlusspfiff auf seinem Twitter-Account. „Was für eine Mannschaft. Was für ein Verein. Was für eine Stadt. Was für eine Geschichte. Unglaubliche Unterstützung. Es ist unwirklich.“ Der färöische Sender KVF schrieb zum KÍ-Putsch: „Eine Sensation. Ja, das kann man sagen.“

3:3 (2:2, 0:0) stand es nach Verlängerung in Göteborg, das Hinspiel war torlos geendet. Die Mannschaft von Trainer Magne Hoseth behielt im Elfmeterschießen die Nerven und verwirklichte ihren Traum vom Erreichen des Europapokals. Im Jahr 2020 scheiterte der Verein knapp in den Playoffs zur Europa League.

Nach den Erfolgen über Ungarns Meister Ferencváros Budapest und BK Häcken muss die Reise des Außenseiters noch nicht zu Ende sein. In der 3. Runde spielt Klaksvik gegen den norwegischen Meister Molde FK um einen Platz in den Champions-League-Playoffs. Eine Niederlage nach zwei Spielen (8./9. und 15. August) würde in den Playoffs der Europa League weitergehen.