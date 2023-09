Manchester United hat Fiorentina-Mittelfeldspieler Sofyan Amrabat für eine Saison auf Leihbasis mit Kaufoption verpflichtet.

United wird 8,5 Millionen Pfund (10 Millionen Euro) zahlen, um Amrabat auszuleihen, mit der Option, den Vertrag für 21,4 Millionen Pfund (25 Millionen Euro) dauerhaft zu machen.

Der 27-Jährige ist Uniteds vierter Deadline-Day-Neuzugang nach der Verpflichtung von Torhüter Altay Bayindir von Fenerbahce, Tottenham-Linksverteidiger Sergio Reguilon und Free Agent Jonny Evans.

Amrabat absolvierte seine medizinische Ausbildung bei United in Italien, während der Leiter der Fußballverhandlungen des Vereins, Matt Hargreaves, in das Land flog, um den Deal abzuschließen.

Der Mittelfeldspieler hat nicht mit der ersten Mannschaft der Fiorentina trainiert, während seine Zukunft ungeklärt blieb.

Er gehörte nicht zum Kader der Fiorentina für das Play-off-Rückspiel der Europa Conference League am Donnerstag gegen Rapid Wien.

Der marokkanische Nationalspieler spielte für sein Land letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft, wo sie den vierten Platz belegten, und verbrachte drei Saisons bei Fiorentina, wo er 92 Spiele bestritt.

Amrabat ist der siebte Neuzugang von United im Sommer; Mittelfeldspieler Mason Mount, Torhüter Andre Onana und Stürmer Rasmus Hojlund haben früher verpflichtet.

Amrabat: Ich vertrete den Verein meiner Träume

Paul Merson sagt, er sei ein großer Fan des neuen Mittelfeldspielers Sofyan Amrabat von Manchester United



Nach seinem Wechsel sagte Amrabat auf der offiziellen Website von United: „Es ist eine große Ehre, Spieler von Manchester United zu werden. Ich musste diesen Moment gedulden, aber ich bin jemand, der immer auf mein Herz hört, und jetzt vertrete ich die.“ Club meiner Träume.

„Ich bin ein leidenschaftlicher Spieler. Ich möchte diese Energie in die Mannschaft einbringen und werde bei jeder Aktion, die ich für die Mannschaft ergreife, mein Bestes geben.“

Amrabat arbeitete mit United-Chef Erik ten Hag in Utrecht in den Niederlanden zusammen.

„Ich weiß genau, wie Erik ten Hag gerne arbeitet und was er von seinen Spielern braucht“, fügte er hinzu.

„Sein Coaching und seine Anleitung haben mich zu Beginn meiner Karriere als Spieler sehr weiterentwickelt. Ich weiß, dass er mir helfen wird, das Beste aus meinen Fähigkeiten herauszuholen, damit ich der Gruppe in dieser Saison zum Erfolg verhelfen kann.“

John Murtough, Fußballdirektor von Manchester United, sagte: „Wir verfolgen Sofyan schon seit langem und freuen uns sehr, ihn zu Manchester United zu holen.“

„Seine engagierte und energiegeladene Herangehensweise an das Spiel passt perfekt zu der Gruppe, die wir hier aufbauen. Wir wissen, dass Sofyans Mentalität, Dynamik und technische Qualitäten der Mannschaft helfen werden, wenn wir in dieser Saison in allen Wettbewerben Erfolge erzielen wollen.“

„Die Verpflichtung von Amrabat ist kein Panikschritt“





Gary Neville ist besorgt über die Leistung des Mittelfeldspielers von Manchester United und glaubt, dass der Verein Sofyan Amrabat verpflichten musste



Gary Neville von Sky Sports:

„Ich hatte immer das Gefühl, dass er kein defensiver Mittelfeldspieler ist, aber er spielt auf dieser Position neben Casemiro, wo er an den Ball kommt, und das ist es, was Erik ten Hag will.“

„Ist er der richtige Spieler für Manchester United, um das Problem im Mittelfeld zu beheben, bei dem sie in dieser Saison bisher so oft ausgefallen sind?“

„Ich glaube nicht, dass der Amrabat-Spieler eine Panik auslöst, weil sie ihn vom ersten Tag an wollten und er diesen spielstarken Mittelfeldspieler schon seit etwa 12 Monaten haben wollte, schon damals bei Frenkie de Jong. (Mason) Mount ist nicht Er ist ein spielfreudiger Mittelfeldspieler. Ich glaube, er drückt gut, denkt gut und läuft nach vorne. Ich glaube, er wollte schon immer diesen Spielertyp haben.

„Ich weiß nur nicht, warum es nicht früher passiert ist. Die anderen Neuverpflichtungen wurden früher im Sommer verpflichtet und sie hatten ein Problem damit, Spieler rauszuholen, was United Probleme bereitet hat, vielleicht liegt es daran. Aber mit der Art und Weise, wie die.“ Die Saison hat begonnen; das Leistungsniveau war schlecht. Ich weiß, dass sie sechs Punkte gesammelt haben, aber das hätten auch deutlich weniger als sechs Punkte sein können.

„Sie mussten reagieren und jemanden reinbringen, denn das Mittelfeld ist ein riesiges Problem.“

Könnte Amrabat das Mittelfeld von Man Utd reparieren?

Mit exklusiven Einblicken von Amrabats ehemaligem Trainer erfährt Adam Bate mehr über die frühere Beziehung des Mittelfeldspielers zu Erik ten Hag und warum der marokkanische Nationalspieler die Kraft und das Passspiel hat, um zur Lösung der Probleme im Mittelfeld von Manchester United beizutragen …

Analyse: Amrabat hat Premier-League-Attribute

Peter Smith von Sky Sports:

„Sofyan Amrabat war eine Schlüsselfigur bei Marokkos historischem Vorstoß ins Halbfinale der Weltmeisterschaft in Katar. Er zeigte eine Reihe von Auftritten, die ihm Bewunderer auf der ganzen Welt einbrachten – und er war auch ein Favorit der Fußballautoren von Sky Sports.“ , wobei Amrabat in unser Team des Turniers aufgenommen wurde.

Bild:

Sofyan Amrabats defensive Einsatzbereiche für Fiorentina in der Serie-A-Saison 2022/23





Bild:

Sofyan Amrabats Heatmap und Passsonar für Fiorentina in der Serie-A-Saison 2022/23





„Sein überwältigender Versuch, mit Kylian Mbappé mithalten zu können und dann einen präzisen Tackling gegen den französischen Superstar zu landen, landete direkt in seinem Höhepunkt, aber während des gesamten Wettbewerbs kombinierte er Körperlichkeit mit guten Fähigkeiten am Ball, um Marokko die Kontrolle über den Ballbesitz und die Sicherheit zu geben, auch ohne ihn.“ Er führte die Weltcup-Rangliste für zurückgelegte Distanz und Erholung an.

„Während seiner Zeit bei Fiorentina hat er diese Fähigkeiten in vier kompletten Saisons in der Serie A unter Beweis gestellt, und mit 27 Jahren nähert er sich seinen besten Jahren. Ein Wechsel in die Premier League scheint für einen Spieler mit seinen Eigenschaften ein logischer nächster Schritt zu sein.“