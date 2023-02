van SoftBank De belangrijkste investeringstak, het Vision Fund, boekte dinsdag zijn vierde achtereenvolgende kwartaalverlies, terwijl een inzinking van de technologiewaarderingen de Japanse reus blijft treffen.

Het Vision Fund-segment boekte een verlies vóór belastingen van 660 miljard Japanse yen ($ 5 miljard) voor het decemberkwartaal. Het verlies op beleggingen van SoftBank’s Vision Fund bedroeg 730,35 miljard yen over de periode van drie maanden.

SoftBank Group rapporteerde over het algemeen een nettoverlies van 783,4 miljard yen, terugzakkend tot een kwartaalverlies na het boeken van winst in het kwartaal van juli tot september.

Het is een moeilijke tijd geweest voor SoftBank, wiens Vision Fund belangen heeft in een reeks technologiebedrijven, van start-ups tot beursgenoteerde kolossen, te midden van een enorme daling van de technologiewaarderingen in het afgelopen jaar.

SoftBank zei dat enkele van de grote verliezen in het laatste kwartaal te wijten waren aan een “algehele daling van de reële waarde van portefeuillebedrijven, voornamelijk als gevolg van afwaarderingen van zwakker presterende bedrijven en dalingen van de aandelenkoersen in op de markt vergelijkbare bedrijven.”

Enkele van de slechtst presterende investeringen van SoftBank zijn het Chinese kunstmatige-intelligentiebedrijf SenseTime, dat het afgelopen jaar met 57% is gedaald, en de Indonesische technologiegroep Ga naar dat zijn aandelen met meer dan 65% heeft zien dalen.

Masayoshi Son, de uitgesproken oprichter van SoftBank en het brein achter het Vision Fund, zei in mei dat het bedrijf in de “verdedigingsmodus” zou gaan en meer “conservatief” zou zijn met het investeringstempo nadat de eenheid een recordverlies van 3,5 biljoen Japanse yen boekte voor vorig boekjaar.

SoftBank zei dat het in de negen maanden tot 31 december slechts $ 2,76 miljard aan nieuwe en vervolginvesteringen heeft gedaan, een “aanzienlijke vermindering” ten opzichte van $ 39,24 miljard in 2021.

In het afgelopen jaar heeft SoftBank een aantal van zijn meest opvallende investeringen stopgezet om geld op te halen. In augustus zei het dat het zijn resterende belang in de Amerikaanse ride-hailing-gigant had verkocht Uber . En vorig jaar verkocht het een deel van zijn Alibaba-aandelen via een derivaat dat een termijncontract wordt genoemd. Son verdiende meer dan twee decennia geleden zijn fortuin met een vroege investering in Alibaba.

Son, die bekend staat om zijn kleurrijke beleggerspresentaties, was dinsdag niet aanwezig bij de winstoproep van het bedrijf.

De CEO van SoftBank is momenteel gefocust op het verkrijgen van een openbare notering van ARM, de Britse chipontwerper die het in 2016 kocht. De financieel directeur van het bedrijf, Yoshimitsu Goto, zei dinsdag dat de notering van ARM dit jaar zal plaatsvinden.

“De voorbereidingen zijn aan de gang en we zullen zien hoe de markt zich ontwikkelt”, zei Goto.