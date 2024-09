Heim Verbraucher

Aus: Julian Mayr

Drücken Teilt

Kürzlich im Angebot befindliche Schokoladenartikel von Aldi Nord sind Gegenstand eines Rückrufs. Dafür verantwortlich sind mögliche Fremdkörper.

Kassel – Wenn die Menschen in Deutschland nach einem langen Arbeitstag oder am Wochenende den Abend vor dem Fernseher ausklingen lassen, greifen viele zu Schokolade als Snack. Dabei schmeckt die Leckerei nicht nur pur, sondern auch in vielen verschiedenen Variationen – etwa als Überzug auf Knabberprodukten. Doch Vorsicht: Der Verzehr von Schoko-Brezeln von Aldi Nord kann aktuell schwerwiegende Folgen haben.

Wegen möglicher metallischer Fremdkörper im Produkt werden die „Schoko-Laugenbrezeln“ von Aldi Nord zurückgerufen. © Aldi Nord

Rückruf von Schoko-Brezeln bei Aldi Nord – Produkt war vor kurzem noch im Angebot

Wie Aldi Nord in einer Stellungnahme am 20. September bekannt gab, ruft der Lieferant „Mittano sp. zo o. SKA“ das Produkt „Alpenschmaus Schokolierte Brezel. 140 g“ in den Sorten Vollmilch und Zartbitterschokolade öffentlich zurück. Der Handelsriese gibt zudem an, dass der Artikel „im Rahmen einer Aktion am 2. September 2024 verkauft“ wurde. Betroffen seien die Mindesthaltbarkeitsdaten 03.2025 und 04.2025.

Die betroffenen Artikel im Überblick:

Produktname: „Alpenschmaus Schoko-Brezel“

Packungsgröße: 140 Gramm

Sorten: Vollmilch und Zartbitter

Mindesthaltbarkeitsdaten: 3.2025, 4.2025

Nach Angaben von Aldi Nord wurden die „Schoko-Laugenbrezeln“ mit entsprechendem Mindesthaltbarkeitsdatum bereits vorsorglich aus dem Verkauf genommen. „Andere Mindesthaltbarkeitsdaten des Artikels, weitere Artikel des Lieferanten sowie weitere Artikel der Marke Alpenschmaus sind von dem öffentlichen Rückruf nicht betroffen“, teilt die Handelskette weiter mit.

Schokoladenprodukt kann metallische Fremdkörper enthalten

Als Grund für den Rückruf gibt der Hersteller an, dass der Artikel möglicherweise Fremdkörper aus Metall enthalten kann. Wie das Medizinportal MSD Manual informiert, können sich solche Fremdkörper in verschiedenen Teilen des Verdauungstrakts festsetzen und zu schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen führen.

Fremdkörper aus Metall oder anderen Materialien können Krämpfe, Blähungen, Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen auslösen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Durchbruch des Magens oder Darms und damit zu lebensgefährlichen Entzündungen kommen.

Produktrückruf von Aldi Nord – Diese Bundesländer sind vom Rückruf betroffen

Kunden, die den betreffenden Artikel gekauft haben, werden daher gebeten, diesen nicht zu verzehren und in den Filialen von Aldi Nord zurückzugeben. Der Kaufpreis werde erstattet, heißt es. Laut lebensmittelwarnung.de betrifft der Rückruf – neben Hessen – die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Sachsen und Thüringen.

Auch andere Handelsketten sind derzeit von Rückrufen betroffen. So riefen etwa Rewe, Penny und Norma zuletzt Mineralwasser zurück. Zudem wurde ein beliebtes Fruchtgetränk jüngst aus dem Verkauf genommen.