Julian Mayr

Schoko-Artikel van Aldi Nord, die een lange periode van verkoop heeft, is een tegenvaller. Verantwortlich dafür sind mogliche Fremdkörper.

Kassel – Wenn Menschen in Deutschland na een lange werkdag in het weekend ’s avonds voor de tv zijn ze welkom om naast chocolade ook een hapje te genieten. Deze Schleckerei zijn nog niet puur, maar ook in verschillende variaties – evenals Überzug von Knabber-Produkten. Maar onderzoek: de Consum von Schoko-Brezeln von Aldi Nord kann der Zeitse Folgen nach siehen.

Wegen mogelijk Fremdkörper aus Metall im Product, deze „Schokolierten Brezel“ van Aldi Nord waren zurückgerufen. © Aldi Nord

Rückruf von Schoko-Brezel von Aldi Nord – Produkt war voor kurzem in Aktion

Wie medio 20 september Aldi Nord op de hoogte stelt, krijgt de aanbieding “Mittano sp. als o. SKA” van Product “Alpenschmaus Schokolierte Brezel. 140 g in de vorm van rijke melk en zoute bitters. Meer informatie over de handelspapieren vindt u in het artikel “in één actie op 2 september 2024”. Getroffen sinds de Mindesthaltbarkeitsdaten 03.2025 en 04.2025

Het betreffende artikel in het overzicht:

Productbeschrijving: “Alpenschmaus Schokolierte Brezel”

Verpakkingsgrootte: 140 gram

Soort: Volle melk en zout bitter

Mindesthaltbarkeitsdaten: 3.2025, 4.2025

Laut Angaben von Aldi Nord zou de “schokolierten Brezeln” met de uitbetaling van MHD hebben kunnen beoordelen op de aankooplijsten. “Andere Mindesthaltbarkeitsdaten des Artikels, weitere Artikel des Lieferanten weitere Artikel der Marke Alpenschmaus sinds deze open-ended Rückruf niet bezorgd”, heißt es seitens der Handelskette later.

Schoko-Produkt enthält zelfs Metall-Fremdkörper

Indien de basis voor de reparatie door de reparateur wordt opgegeven, kunnen de artikelen worden gebruikt voor gratis verzending en metaalbewerking. Iedereen die informeert over de medische Fachportal MSD Manual kan de instructies in verschillende delen van de behandelplannen volgen en ernstige gezondheidsvoordelen blijven hebben.

Fremdkörper aus Metall of andere Materialien können demnach Krämpfe, Blähungen, Bauchschmerzen, Übelkeit en Erbrechen verursachen. Ik ben de meest verstandige val, magen of darmen zijn duurzaam genoeg om gezond en gezond te zijn.

Product van Aldi Nord zurückgerufen – Diese Bundesländer sinds vom Rückruf getroffen

Degenen die het entsprechenden-artikel hebben gekocht, werden toch gebeten, die het niet zouden kunnen ontvangen en het in Aldi-Nord-Filialen zouden kunnen kopen. De koopprijs is bevestigd, maar dat is zo. Beïnvloed door Rückruf sinds laut lebensmittelwarnung.de – neben Hessen – de Bundesländer NRW, Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen, Bremen, Brandenburg, Saksen-Anhalt, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Berlijn, Saksen en Thüringen.

