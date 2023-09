Direktor Andrés Baiz lobte auch Vergaras Wunsch, sich an ihrer bislang dramatischsten Rolle zu versuchen.

„Dies war eine Chance, sich neu zu erfinden und aus ihrer Komfortzone herauszutreten, was sehr mutig von ihr war“, sagte er der Verkaufsstelle. „Sie wusste, dass sie sich völlig in diese Rolle stürzen und sich unsicher und ängstlich fühlen musste, aber sie wusste, dass sie nur ihre Arbeit hatte und dass sie bis an ihre Grenzen gehen musste.“

Griseldadas im Januar 2024 Premiere feiert, wird das sein America’s Got Talent Die erste TV-Rolle der Richterin seit sie und ihrem entfremdeten Ehemann Joe Manganiello gaben im Juli bekannt, dass sie sich nach sieben Jahren Ehe scheiden lassen würden, und nannten „unüberbrückbare Differenzen“ als Grund für ihre Trennung.

Lesen Sie weiter, um jedes Foto von Vergaras Überraschung zu sehen Griselda Transformation.