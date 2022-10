Sofia möchte die Verringerung der Umweltverschmutzung „trendy“ machen – POLITICO

Dieser Artikel ist Teil von POLITICOs Global Policy Lab: Living Cities, einem kollaborativen Journalismusprojekt, das die Zukunft von Städten erforscht. Kapitel 3 des Projekts wird von Holcim vorgestellt.

SOFIA – Unter dem Druck, sein Umweltproblem anzugehen, wird Sofia kreativ – aber grüne Gruppen sind von seiner Taktik nicht überzeugt.

Die bulgarische Hauptstadt ist eine der am stärksten verschmutzten Städte der EU; 2019 verzeichnete es die höchste Rate an vorzeitigen Todesfällen im Zusammenhang mit ultrafeinen Partikeln im gesamten Block.

Um das Problem zu beheben, müssen die Menschen davon überzeugt werden, auf weniger umweltbelastende Gewohnheiten umzusteigen, z. B. die Art und Weise zu ändern, wie sie ihre Häuser heizen und ihre Autos fallen zu lassen, und das öffentliche Verkehrsnetz der Stadt massiv auszubauen.

Im Rahmen eines im vergangenen Jahr von der EU finanzierten Plans in Höhe von 3,7 Millionen Euro führt die Stadt innovative Mobilitätsmaßnahmen ein, die genau darauf abzielen. Darunter: künstliche Intelligenz zur Bestimmung der Häufigkeit und Route von Buslinien, interaktive Smartphone-Apps, die nachhaltigeres Verhalten belohnen, und sogar eine Drohnenflotte, die illegale Umweltverschmutzung erkennen kann.

„Die Luftqualität kann nicht nur durch administrative Maßnahmen verändert werden, sie muss trendy und modisch werden, damit sich die Menschen darum kümmern“, sagte Sevdalina Voynova, Programmdirektorin der Sofia Development Association, die mit der Stadt an einem grünen Verkehrsprogramm arbeitet.

Eine Gruppe von Bürgern und Umwelt-NGOs verklagte die Gemeinde bereits wegen der Verletzung der EU-Grenzwerte für Luftverschmutzung und gewann den Fall im vergangenen Jahr.

Während die EU ihre Luftverschmutzungsgrenzwerte verschärft, wird der Druck auf Sofia, Maßnahmen zu ergreifen, nur zunehmen.

Am Mittwoch schlug Brüssel vor, die Grenzwerte für eine Reihe von Schadstoffen zu verschärfen, darunter Feinstaub und Stickstoffdioxid – zwei der Hauptquellen für schlechte Luft in Sofia – die hauptsächlich aus Heiz- und Verkehrsemissionen stammen.

Der Vorschlag der Europäischen Kommission führt auch Bestimmungen ein, um sicherzustellen, dass Bürger bei Überschreitung von Grenzwerten Zugang zu Gerichten haben und für Gesundheitsschäden, die durch übermäßige Umweltverschmutzung verursacht werden, entschädigt werden können – ein potenzielles Problem für nationale und regionale Regierungen mit starker Umweltverschmutzung.

Sofia habe in den letzten zehn Jahren „viel getan“, um die Umweltverschmutzung zu bekämpfen, betonte der stellvertretende Bürgermeister der Stadt für Verkehr, Kristian Krastev, in einem Interview.

Die Stadtverwaltung verdoppele nun ihre Anstrengungen zur Umsetzung des EU-finanzierten Projekts, sagte er und räumte ein, dass es „komplex“ und „schwer zu handhaben“ sei.

Änderung der Erzählung

Das Umweltproblem der Stadt kostet sie Millionen.

Laut einer Anfang dieses Jahres veröffentlichten Studie verringert die Luftverschmutzung die Produktivität der Arbeitnehmer und führte dazu, dass Sofias Wirtschaft im Jahr 2019 13,4 Prozent ihres lokalen BIP verlor. Wenn nichts unternommen wird, um das Problem anzugehen, könnte die Stadt bis 2024 bis zu 15,8 Milliarden Euro verlieren , laut der Meldung.

Ein Blick über Sofia, Bulgarien | Louise Guillot/POLITICO

Kohle- und Brennholzheizungen tragen mit über 60 Prozent am stärksten zur Umweltverschmutzung der Stadt bei. Die Regierung will diese Emissionen senken, indem sie den Menschen erlaubt, ihre alten Herde gegen weniger umweltbelastende Herde oder Wärmepumpen auszutauschen.

Darauf folgt der Verkehr mit 15 Prozent, weshalb die Stadt ihre Bemühungen verdoppelt, energieeffizientere Straßenbahnen, Trolleys und Elektrobusse einzuführen und ihr unterirdisches U-Bahn-Netz auszubauen, sagte Krastev.

Die Stadt entwickelt auch Software, die künstliche Intelligenz verwendet, um ein System zu entwerfen, das öffentliche Verkehrsmittel auf Abruf bereitstellt, „um Gebiete zu erreichen [that are] nicht mit dem Netzwerk verbunden“ oder anderweitig schwer erreichbar sind.

Die Hoffnung ist, dass, wenn Anwohner Busse anfordern können, die sie vor ihrer Haustür abholen, sie weniger wahrscheinlich ihr Auto nehmen werden, so Krastev. Das Tool soll bis 2023 voll funktionsfähig sein.

Im Rahmen ihrer Kampagne startete die Stadt auch eine App, mit der Radfahrer und Fußgänger für ihre Fahrten belohnt werden können. Die Auswahl reicht von Fahrradhelmen bis hin zu Eintrittskarten für den Stadtzoo.

Doch die Gemeinde räumt ein, dass dies bisher nicht ihre erfolgreichste Maßnahme war: In der 1,3-Millionen-Hauptstadt hat die App laut Voynova nur 400 bis 500 tägliche Nutzer.

Yvaylo Hlebarov, Leiter des Programms für saubere Luft bei Friends of the Earth Bulgaria, sagte, die App sei kaum mehr als eine PR-Kampagne und der Schwerpunkt sollte stattdessen auf der Verbesserung der Infrastruktur liegen.

Er argumentierte, dass die Stadt nach bewährten Lösungen suchen sollte, wie Umweltzonen, die die umweltschädlichsten Autos aus den Innenstädten fernhalten, spezielle Busspuren, um zu vermeiden, dass sie zu Stoßzeiten im Verkehr stecken bleiben, und mehr Radwege.

„Programme wie öffentliche Verkehrsmittel auf Abruf könnten in Zukunft einen Platz haben, aber uns fehlen immer noch grundlegende Dinge“, sagte er. „Man kann das Verhalten der Menschen ändern, indem man die Infrastruktur verbessert.“

Diese grundlegenden Dinge stoßen auf starken Widerstand der Anwohner, betonte Krastev.

Die Stadt hatte zuvor vergeblich versucht, sich Unterstützung für die Einrichtung einer Umweltzone zu sichern – was eine Premiere in Bulgarien wäre – und soll den Vorschlag diese Woche erneut vorantreiben.

St. Alexander-Newski-Kathedrale | Louise Guillot/POLITICO

„Wir werden mit Hass auf die Umsetzung der Umweltzone rechnen“, prognostizierte der stellvertretende Bürgermeister. „Es ist ein sehr langsamer Prozess. Es ist sehr schwierig, den Menschen klar zu machen, dass das, was wir tun, für ihre Gesundheit wichtig ist“, fügte er hinzu. „Es ist eine andere Denkweise auf dem Balkan. Die Leute glauben, dass die Straße ihnen gehört.“

Krastev räumte ein, dass sich die Stadt darauf konzentriert habe, Radwege dort zu bauen, wo sie am wenigsten auf Widerstand stoßen, wie etwa auf breiten Nichtwohnstraßen. „Die Leute wollen es, solange es nicht vor ihrer Tür steht“, sagte er.

Laut Angel Burov, außerordentlicher Professor an der Universität für Architektur und Stadtplanung in Sofia, ist es in Ländern der ehemaligen Sowjetunion wie Bulgarien besonders schwierig, die Einstellung der Menschen zu ändern, wenn es um ihr Auto geht.

Autos wurden nach der Auflösung der Sowjetunion zu einem Symbol der „Freiheit“, und „die Menschen wollen ihre Freiheit nicht verlassen, weil sie erst kürzlich erlangt wurde“, sagte er.

Aber während die EU Gesetze zur Verringerung der Umweltverschmutzung vorantreibt, wird Sofia kaum eine andere Wahl haben, als seine Bemühungen zur Verbesserung der Luftqualität zu verstärken – oder mit weiteren Gerichtsverfahren konfrontiert zu werden.

„Wir können grüne Ziele nicht aufgeben“, sagte Voynova von der Sofia Development Association. „Wir müssen die Erzählung ändern.“

