Sofia – Die neue Publikation der deutsch-bulgarischen Industrie

Frauen als Manager in Bulgarien / Ihre Erfolgsgeschichten. Ihre Erfolgsgeschichten“ ist erschienen. Dieses Thema ist aktueller denn je. Mit dieser Publikation möchte das DBIHK auf weibliche Führungskräfte aufmerksam machen, die führende Trends rechtzeitig erkennen und es schaffen, ihre ganze Energie einzusetzen, um neue Chancen zu erkennen und zu nutzen sie werden zu Erfolgsgeschichten.

13 weibliche Führungskräfte teilen ihre Erfolge, Wege zum Erfolg und berichten, wie sie sich im Geschäft und gleichzeitig im gesellschaftlichen Bereich weiterentwickeln. Sie teilen auch ihre beeindruckenden Ergebnisse bei der Schaffung einer nachhaltigen Zukunft. „Im Vergleich zu anderen EU-Staaten ist der Frauenanteil in der Führungsebene in Bulgarien relativ hoch, was sich sicherlich erklären lässt, aber nicht nur damit, dass Frauen in der Zeit der sozialistischen Planwirtschaft in der Arbeitswelt gleichberechtigt waren und diese Einstellung gegenüber der nächsten Generation Aus eigener Erfahrung und Beobachtung kann ich dennoch feststellen, dass die Gleichbehandlung von Frauen in der heutigen Geschäftswelt in Bulgarien, beispielsweise im Hinblick auf das Thema „Equal Pay/Equal Payment“ oder ihre wirkliche Selbständigkeit bei unternehmerischen Entscheidungen ist keineswegs die vorherrschende Praxis, ganz zu schweigen von einem öffentlichen Diskurs über ein Quotensystem in den Vorständen großer Unternehmen, wie es in Deutschland bereits gesetzlich vorgeschrieben ist. Umso wichtiger ist es für den Nachwuchs in Bulgarien, davon Gebrauch zu machen Vorbilder (wie die berufliche Entwicklung der Mechatronikerin, der Mathematikerin oder der Elektrotechnikerin) zeigen, dass es für Frauen ebenso selbstverständlich sein kann, Respo zu übernehmen in einer Führungsposition in der Wirtschaft, unabhängig von der Branche, der sie angehören“, sagt Dr. Neidenova, Vizepräsidentin der AHK Bulgarien. Die Erfolgsgeschichten können unter folgendem Link nachgelesen werden (http://171307.140539.seu2.cleverreach.com/c/76543768/b2257f6b624-rmmiqd).

Pressekontakt:

Ivanka Mirtscheva

Unternehmenskommunikation

ivanka.mircheva@ahk.bg

Telefon: 00359 2 816 30 60

Originalinhalt von: AHK Bulgarien übermittelt durch news aktuell