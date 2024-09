Am Samstag wurde das 189. Münchner Oktoberfest eröffnet. Mit dabei war auch Markus Söder, der zum ersten Mal in Lederhosen zum Wiesn-Anstich erschien. Doch nicht nur der bayerische Ministerpräsident, auch seine Tochter trug Tracht. Ihr Outfit war nicht nur traditionell, sondern auch ein Liebesbeweis.

Zum Auftakt des Oktoberfests erschien Gloria-Sophie Burkandt im blauen Dirndl. Viel bedeutungsvoller als die Farbe ihres Looks war allerdings das Band, das ihre Taille schmückte. Dieses band sie zu einer Schleife – an ihrer rechten Hand. Wie Wiesn-Fans wissen, symbolisiert eine Schleife an der rechten Hand, dass man verheiratet oder in einer Beziehung ist. Singles hingegen tragen die Schleife traditionell an der linken Hand. Ein Bild ihres Looks teilte sie auf Instagram.