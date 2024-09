De Weltgesundheitsorganisatie waarschuwt voor toekomstige problemen van de Europese jeugd op het gebied van het milieu met sociale media. Nieuwe data van de WHO-regionale bureaus in Europa zullen meer met elkaar samenwerken als ze een probleem voor een probleem op sociale media onderzoeken, maar ze zijn hoger (13 procent) als Jungen (9 procent). Meer als jij en je vrienden (36 procent) voortdurend contact met je houden via Contact zu stehen.

Er wordt gestreefd naar de problematische integratie van sociale media in Europa tijdens de tienerjaren van 7 jaar in het jaar 2018 tot 11 jaar in het jaar 2022, terwijl de WHO op de basis van een deel van haar beleid staat. Het bericht is verschenen in de Duitse Jugendliche 2022 met 10 Prozent leicht unter dem Durchnitt.

Als het problematisch is dat het internet van sociale media een probleem is, moet het op deze manier worden besproken. Dit kan op een tijdige manier worden gedaan, de man die Nutzung nicht mehr, Entzugserscheinungen of andere activiteiten kan controleren, kan worden overwogen. Voor zover het belangrijk is om verschillende kritieken te hebben, zijn ze ook onderhevig aan bepaalde problemen, en daarom ontstaan ​​er enkele problematische kwesties.

WHO waarschuwt voor negatieve gevolgen voor de geestelijke gezondheid

Er zijn problemen met het klikken op sociale media sinds de 12e eeuw van de WHO, een problematische gaming-versie van het probleem. De WHO onderzoekt de gezondheid en veiligheid van jongeren in het licht van de ontwikkeling van digitale technologie en de gezondheid en het welzijn van jongeren in Europa.

„Het is duidelijk dat sociale media even positief als negatief zijn voor de gezondheid en het welzijn van jongeren“, aldus WHO-regiodirecteur Hans Kluge. Omdat de Vermittlung von digitaler Kompetenz zo belangrijk is. Tegenwoordig zijn ze ook in de landen die onopgelost zijn omdat ze stoppen met schrijven in het tempo van hun entwicklung.

© ZEIT ONLINE

Nieuwsbrief Van nature intelligent Künstliche Intelligenz is de belangrijkste technologie-ondernemer. Nog een beetje hype. Wie is de echte Durchbrüche von hohlen Versprechungen unterscheidet, lesen Sie in unserem neuen KI-Nieuwsbrief. Bij mijn registratie moet u uw privacyverklaring controleren. Bedankt! We kunnen er een e-mail naartoe sturen. Betaal uw verzendkosten en ontvang uw nieuwsbriefabonnement.

Met de steun en voortdurende steun van uw jeugd, zult u profiteren van sterke sociale media voordelen op kantoor. Ze waren in staat om om te gaan met depressie, pesten, angst en schlechten schulischen Leistungen führen, warnte Kluge. Rijk nuttig, sociaal netwerken kan worden bereikt met sterke sociale verbindingen.

Deze nieuwe erkenningen van de WHO maken deel uit van een algemene gezondheidsstudie voor het jaar 2022, waarbij 280.000 kinderen en jongeren in de periode van 11, 13 en 15 jaar in 44 landen en regio’s in Europa, centraal gelegen in Canada, worden onderzocht.