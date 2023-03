Een sociale-mediatrend die zich in de Anlass heeft ontwikkeld: In Kinosälen in Bremen en Essen komen de Rangeleien en Tumulten onder de Zuschauern. Die Polizei muss anrücken, die Betreiber brechen die Vorstellungen ab.

Mehrere Besucher haben am Samstagabend in Essen en in Bremen in een willekeurige Kino-randaliert en den Abbruch der Filmvorstellung provoziert. In Essen is het de plek waar de Vorstellung zich bevindt in een grote Kinokomplex met een polizeimeldung van “randalierendem Verhalten” een grotere Zuschauer onder de ronde 440 Besuchern kommen. Dus seien Snacks durch den Saal worden gerekruteerd, sommige van de Provokateure seien über die Sitze kletteren.

Die Betreiber hätten die Vorstellung abgebrochen. Meer streefwagenbesatzungen dan een rund van 40 personen die de Kinos kunnen verplaatsen, die sich zuvor hartnäckig hatten, hieß es weiter. Strafrechtlich relevant Handlungen habe es laut Polizei nicht gegeben.

De politie heeft de neiging om een ​​negatieve invloed uit te oefenen op sociale media-trends voor de actie die ze hebben ondernomen. Ze kennen “bijgevoegde Social-Media-Stars” en “Möchtegern-Influencer”, die in hun Mitteilung hieß, door gezielte Aktionen Veranstaltungen-stören, um in sozialen Medien Aufmerksamkeit zu generieren. Die geschädigten kunnen zivilrechtlich Schadenersatzansprüche tegen de Störer geltend machen.

In een Kino in Bremen worden oorlogen door Rangeleien en Tumulten zwischen jungen Besuchern komkomen. Die Beteiligten hatten sich am Samstag zunächst mit Popcorn und Nachos beworfen, who die Polizei mitteilte. Dan is het innerhalb en außerhalb des Kinos zu Handgreiflichkeiten kommen. Verletzt wurde nach ersten Dankwoord niemand. Die Kinovorstellungen zijn verlaagd. Bereits am Freitagabend hatte es in dem Kino Streit. Er waren 15 tot 20 personen in Streit um belegte Sitzplätze geraten. Die Polizei nahm drei mutmasliche Täter im Alter von 16 en 17 Jahren vorläufig fest.