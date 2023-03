Een jonge Pickering-man die een grote aanhang op sociale media heeft verzameld voor zijn belangenbehartiging voor blinden, zal een gezichtsbesparende gentherapie ondergaan – de eerste keer dat de dure procedure door OHIP wordt gedekt.

Adam Brown werd geboren met een degeneratieve oogziekte, retinitis pigmentosa genaamd, die zijn gezichtsvermogen aanzienlijk belemmert en hem uiteindelijk volledig blind kan maken. Maar over een paar dagen zal hij een eenmalige behandeling ondergaan die volgens een expert ‘levensveranderend’ kan zijn.

De aanstaande procedure komt nadat Brown maandenlang zijn roem op sociale media gebruikte om de regering van Ontario ertoe aan te zetten de operatie te financieren.

“Ik heb mezelf nooit echt gezien als een pleitbezorger of activist. Maar ik ben echt blij dat ik de blinde en slechtziende gemeenschap kan vertegenwoordigen”, vertelde de 19-jarige Brown aan CBC Toronto.

Sommige van zijn video’s zijn honderdduizenden keer bekeken op TikTok en Instagram, waar hij respectievelijk ongeveer 150.000 en 24.000 duizend volgers heeft. Brown zei dat hij zich gedwongen voelde om zich in het openbaar uit te spreken omdat hij een van de weinige visueel gehandicapte influencers is die meer bewustzijn probeert te creëren voor de problemen waarmee de gemeenschap wordt geconfronteerd.

De gentherapie die Brown krijgt, heet Luxturna. Goedgekeurd door Health Canada in 2020, is Luxturna de eerste effectieve behandeling die is ontwikkeld voor de aandoening van Brown, zegt het Ministerie van Volksgezondheid van Ontario. De medicatie is een van de duurste die momenteel beschikbaar is, geprijsd op $ 450.000 US per oog – of meer dan $ 1 miljoen KAN voor beide – als een patiënt uit eigen zak betaalt.

Het wordt momenteel door de overheid gefinancierd in Saskatchewan, Alberta en Quebec, maar de procedure van Brown zal waarschijnlijk de eerste zijn die wordt gedekt door het provinciale ziektekostenverzekeringsplan van Ontario.

“Het is een eer”, zei hij.

20.000 Canadezen hebben een netvliesaandoening geërfd

In een verklaring zei een woordvoerder van de minister van Volksgezondheid van Ontario, Sylvia Jones, dat de provincie 2,9 miljoen dollar heeft uitgetrokken voor een gentherapieprogramma dat gericht is op een groep aandoeningen die gezamenlijk bekend staan ​​als erfelijke aandoeningen van het netvlies. Retinitis pigmentosa is volgens het Amerikaanse National Institute of Health een van de meest voorkomende van deze vaak zeldzame en slopende aandoeningen.

“Deze kritieke publieke financiering zal de eenmalige behandeling dekken… Het zal ook de bijbehorende kosten voor medicijnen en de behandeling van de patiënt dekken”, aldus de verklaring.

De recente ontwikkeling is een grote doorbraak voor mensen met netvliesaandoeningen, die in het geval van Brown al hebben geleid tot nachtblindheid en een aanzienlijk verminderd perifeer zicht. Brown’s zus, Jenna, heeft ook dezelfde aandoening.

Larissa Moniz, directeur van onderzoeks- en missieprogramma’s bij de groep Fighting Blindness Canada, zegt dat sommige inwoners van Ontario de behandeling al hebben gehad – waaronder sommigen die naar de VS zijn gegaan

Moniz zei dat de resultaten die de gentherapie kan bieden vaak “levensveranderend” zijn voor jonge mensen, en meer zelfvertrouwen en meer onafhankelijkheid kunnen omvatten.

Volgens Moniz leven er zo’n 20.000 Canadezen met een erfelijke aandoening van het netvlies.

“Ik hoop ook dat er meer geld beschikbaar komt voor nieuwe behandelingen voor andere oogziekten, zodra deze op de markt komen”, zei ze.

Larissa Moniz zegt dat de recente stap van de regering van Ontario hoop zal geven aan anderen met erfelijke netvliesaandoeningen die hopen op nieuwe behandelingen. (Ingezonden door Larissa Moniz)

Dat hoopt Brown ook.

Vorige maand kreeg de tweedejaars student aan de York University erkenning voor zijn pleitbezorging toen hij de Madiba Award ontving van de Durham Black History Committee.

Brown, ook een pianist en zwarte bander in Taekwondo, zei dat het belangrijk is dat anderen in de gemeenschap het zien van influencers op sociale media met verlies van gezichtsvermogen.

“Hoezeer het ook lijkt alsof de kansen tegen je zijn gestapeld, je kunt je er niet door laten weerhouden om te bereiken waar je van houdt, wat het ook is”, zei Brown.

“Je moet het najagen met alles wat je hebt.”

