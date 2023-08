Schlag auf Schlag: In „Der Kampf der Geschlechter“ überquert Hauptdarstellerin Margarita Breitkreiz in atemloser Raserei die Abgründe der Geschlechter.

Ein Hochspannungsfilm. Gleich zu Beginn von „Der Kampf der Geschlechter – Das Ende des Patriarchats“ greift Sobo Swobodnik auf ein Motiv zurück, das bereits in „The Concert Dealer“ (2017) verwendet wurde: Boxen. Drosch da Scumeck Sabottka vor der Kamera, jetzt ist es Margarita Breitkreiz. In einem Monolog beschreibt sie sich selbst als „jemand, der im Kampf Erfüllung findet“, der es erst spüren würde, wenn seine Haut aufplatzte und Blut auf seine Brust tropfte. Ihr Blick: aggressiv.

Alles klar, denkt man, ist vorbereitet, also kommen wir zur Sache. „Einerseits…“ schließt den Prolog ab. Und schon schießt ein Swobodnik in die Berliner Nacht. Von nun an werden Sie die Stadt nicht mehr verlassen, ebenso wenig wie die Seite von Margarita Breitkreiz. Sie trägt den Film, erzählt eine Geschichte, ihre, unsere Geschichte, die sozusagen ein riesiger Textkörper ist. Letzteres entstand in Zusammenarbeit mit dem Regisseur. Im Gegenzug ist er seit Ende der 1990er Jahre äußerst produktiv. Theaterstücke, Romane und, für die er vielleicht am bekanntesten ist, Filme werden ununterbrochen und jährlich veröffentlicht.

Seit der Zusammenarbeit mit Breitkreiz scheint ein besonderer Druck auf dem Kessel zu liegen. Frühere Arbeiten wie „SEXarbeiterin“ (2016) mit und über Lena Morgenroth nahmen sich noch viel Zeit, um alltägliche Dinge darzustellen – Morgenroth war oft in der Berliner U- und S-Bahn zu sehen, manchmal auf dem Weg zur Arbeit oder zurück auch in der Buchhaltung oder beim Duschen putzen – „Geschlechterkampf“ wirkt performativer, theoretischer.

Im Wesentlichen ist Svobodnik seit seinem Vorgänger Class Struggle (2021) vom Weg seiner traditionelleren Porträts abgewichen. Hier schlüpfte Breitkreiz in eine Art Swobodnik-Alter Ego und stellte, ebenfalls in monologer Form, maßvolle Fragen nach Klassismus und Herkunft, insbesondere Swobodniks eigener. Sie brach sich beim Aussprechen „ein kleiner Ort irgendwo auf der Schwäbischen Alb“ die Zunge, zerschmetterte gerahmte Familienbilder und durfte endlich pünktlich nach Berlin. Auch hier verwandelte sie sich in Didier Eribon (auf einem Laufband) und Annie Ernaux, die ihre eigene Sicht auf Klassenthemen vertraten.

Vieles von dem, was in Class War ausprobiert wurde, wird jetzt in Gender War konkretisiert. Insgesamt ist es ein heller, farbenfroher Film geworden, was auch daran liegen dürfte, dass Swobodnik als erster mit Frieder Schlaichs und Irene von Albertis Filmgalerie 451 im Hintergrund zusammengearbeitet hat. So ist Breitkreiz nicht mehr für die regelmäßigen Rollenwechsel und Gäste verantwortlich, sondern trifft auf ihrem Tag- und Nachtstreifzug durch Berlin echte Menschen.

Eine Schauspielerin, die ihr erotisches Kapital verspielt hat

Sie kreuzt mit der Autorin Teresa Bücker auf dem Landwehrkanal, lauscht ihrer breiten Sicht auf den Feminismus und lässt sich von Reyhan Şahin alias Lady Bitch Ray den intersektionalen Feminismus erklären. Dazwischen liegen zahlreiche Intermezzi und Zwischenspiele, die wiederum mehr mit Margarita Breitkreiz als mit Sobo Swobodnik zu tun haben, denn „Gegenchterkampt“ thematisiert auf der Haupterzählebene ihre eigene, teils düstere Situation: die einer 42-jährigen Schauspielerin wer in der ist, hat in den Augen der Gesellschaft ihr erotisches Kapital verspielt.

Ein Umstand, der sie direkt zur Arbeitsagentur katapultierte. Hier verstaubt ein Sachbearbeiter (Lars Rudolph), der ihr zunächst ein Engagement am Stadttheater Bremerhaven schmackhaft zu machen versucht und dann, nach erheblichem Widerstand seines Mandanten, einen Interview-Umschulungskurs aus der Tasche schüttelt. Berufsaussicht: Callcenter. Das Aufeinandertreffen beider Welten – hier sprudelnder Castorf-Urgestein, dort ignoranter Maßnahmenpromotor – ist ebenso grandios wie aussichtslos.

Letztlich landet Breitkreiz im Büro eines zwielichtigen Managers (Alexander Scheer), wird aber wegen ihres russischen Akzents bald aus dem Büro verwiesen. Wer nicht einmal über gute Deutschkenntnisse verfügt, kann hier nicht eingesetzt werden. Breitkreiz antwortet mit einem Kopfstoß. Passt.

Auf jeden Fall ist in diesen neunzig Minuten die Wut groß, die nicht nur die unstete Schauspielerin packt, sondern beispielsweise auch Artemis Chalkidou in Gestalt einer Späti-Verkäuferin oder Kathrin Angerer und Inga Busch, die in einer Bar sitzen und sich unterhalten Das bedauerliche und dennoch kraftvolle Ponder verändert die männliche Stimmung. Vor allem Angerers Äußerungen sind bitter und manchmal treffend.

Tatsächlich ist Breitkreiz‘ Reise ein ziemlich atemloser Rausch durch sexuelle Abgründe. Da hilft es auch nicht, dass Daniel Zillmann als Buffalo Bill sie aufgespürt hat und sie ins brandenburgische Biesenthal bringen will, was er lobt. Die Fantasie und Hoffnung eines Geplagten: Erlösung im regionalen Sojaanbau finden und den Strapazen der Großstadt den Rücken kehren.

Angriff als beste Verteidigungsform

„Battle of the Genders“ lässt einem wenig Zeit zum Durchatmen, die anfangs angekündigte Taktik des Angriffs als beste Verteidigungsform wird konsequent praktiziert. Während Sobo Swobodnik im Rahmen eines Interviews über „SEXarbeiterin“ über das Prinzip einer „verdichteten Realität“ sprach, mit der er sich seinen Dokumentationen nähert, ist nun alles wirklich verdichtet, Zitat, Selbstgespräch, Kapitelaufbau inklusive greller Untertitel („It’s alles kompliziert, man muss versuchen, es zu vereinfachen“, „Unsere Doppelbelastung heißt Kapitalismus und Patriarchat“, „Stadt als Beute“).

Atemlos, Schlag auf Schlag, manchmal schlägt Breitkreiz selbst zu, dann wird es wieder zugeteilt. Sie schimpft: „Ja, lebendig. Dass ich nicht lache. Das klingt wie Spott. Wie Spott von einem Toten. Was ist das für ein Leben? Prekär, ausgegrenzt, von der Hand in den Mund, ohne Zukunftsperspektive.“ „Ist das überhaupt Leben? Es fühlt sich nicht so an.“

Im Getriebenen werden Svobodniks Streifzüge auf den Nebenwegen, zu denen er sich schon immer hingezogen gefühlt hat, destilliert. Hier trifft er auf Wahrhaftigkeit, Protest und Rebellion, klaren Trotz. Seine Helden sind all jene, auf die die Mehrheit mit Verachtung blickt, um deren Freiheit sie sie aber auch in geheimen Momenten beneidet. Jemand wie Hermes Phettberg, den Swobodnik in seinem Werk „The Pope Is No Jeans Boy“ (2011) einzufangen versuchte, oder die Musiker in „Unplugged: Leben Guaia Guaia“ (2013), durchbrechen Klassen- und manchmal auch Geschlechterbarrieren, indem sie sich auf eine bestimmte Weise präsentieren raus, was keine Abkehr von der Welt bedeutet, sondern ein furchtloses Dasein ohne faule Kompromisse.

Es ist erfrischend und schlüssig, dass Svobodniks Mission, alternative Lebensweisen sichtbar zu machen, in den letzten beiden Filmen nun kämpferisch geworden ist, einen Gang eingelegt hat und Aufruhr will. Schließlich geht es im „Geschlechterkampf“ auch um Berlin, einen Ort, der für die Regisseurin fast dreißig Jahre lang eine Schutzzone bedrohter Existenzen war. Jetzt klopft das Geld an die Tür, das alte soll weg, für 6.000 Euro pro Quadratmeter könnt ihr es natürlich zurückgeben.

„Geschlechterkrieg“. Regie: Sobo Swobodnik. Mit Margarita Breitkreiz, Daniel Zillmann und anderen Deutschland 2023, 97 Min.

Tatsächlich sind Kapitalismus und Patriarchat auch im „Kampf der Geschlechter“ eng miteinander verwoben und Margarita Breitkreiz droht auf allen erdenklichen Ebenen der Rauswurf. Ihre theoretisch untermauerte Abwehr- und Gegenangriffsbereitschaft erscheint ebenso aussichtslos wie vorbildlich. Sobo Swobodnik bringt die Situation im Titel seines 2022 erschienenen Romans auf den Punkt: „Fucktown“.