Er saugt auf, was er kann, stellt Fragen und ist jemand, der auf dem Platz weiterkommen will – es brauchte keine drei Trainingseinheiten, um diesen Eindruck zu bekommen. Nur mit seinem Deutsch ist Dennis Hadzikadunic etwas zurückhaltend: „Ich brauche Zeit“, sagt der Neuling, lächelt und wechselt wieder ins Englische. Doch nicht nur die Sprachenvielfalt macht den Lebenslauf des 25-Jährigen so besonders.

Sein Deutsch und Spanisch sind in Ordnung. Fließend erklärt Hadzikadunic an seinem zweiten Tag in Kitzbühel: „Ich spreche vier Sprachen: Englisch, Russisch, Schwedisch und Bosnisch.“ Die letzten beiden sind am wenigsten überraschend, da der 1,91 m große Innenverteidiger Doppelbürger ist und hier seine besondere Lebensgeschichte beginnt.

Aufgrund des Jugoslawienkrieges in den 1990er Jahren flüchteten seine bosnischen Eltern nach Schweden, wo Hadzikadunic 1998 in Malmö geboren wurde. Auf Drängen seines Vaters lernte er dort in der Schule Deutsch und machte seine ersten großen Schritte als Fußballer bei Malmö FF Teenager. Im Alter von 15 Jahren bestritt er sein erstes Länderspiel für die schwedische U16 und spielte bis zur U21 für sein Heimatland.

Hadzikadunic entschied sich schon früh für die bosnische Nationalmannschaft

„Dann hat mich die bosnische Nationalmannschaft kontaktiert und gesagt, dass sie mich haben wollen“, berichtet Hadzikadunic. „Von der schwedischen Nationalmannschaft habe ich nichts gehört.“ So folgte der sportliche Nationenwechsel, der ihm nicht leicht fiel. „Jetzt bin ich sehr glücklich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich spiele für das Blut meines Vaters und meiner Mutter.“

Er hat in den letzten Jahren für viele Vereine gespielt. Was auch am russischen Angriffskrieg in der Ukraine liegt, über den Hadzikadunic nicht sprechen möchte. Aufgrund einer FIFA-Regel, von der nun auch der HSV profitiert und ihn für eine Saison verpflichtete, wurde sein Vertrag beim FK Rostov zweimal ausgesetzt: Er wurde zunächst zurück nach Malmö und dann Anfang des Jahres an RCD Mallorca ausgeliehen . „Das ist nicht ideal für einen Fußballspieler“, sagt der rechte Fuß. „Ich würde gerne wieder länger bei einem Verein bleiben.“

HSV-Zugang fragte Keeper Marko Johansson

Vielleicht beim HSV, was Hadzikadunic auch über den Schweden Marko Johansson erfahren hat. „Ich kenne nicht die ganze Vereinsgeschichte“, gibt er zu. Zumal er vor rund einem Monat erstmals vom Interesse des HSV erfahren hatte. Aber etwas über den Volkspark weiß er schon: „Es sind immer viele Zuschauer da. Ich freue mich sehr auf mein erstes Spiel dort.

In den Katakomben des HSV-Stadions gewährte ihm Profifußballdirektor Claus Costa kürzlich einen Einblick in die Spielweise unter Trainer Tim Walter. „Zuerst dachte ich: Okay“, sagt Hadzikadunic über die in Hamburg gesehenen Videos. „Aber als ich hier in Kitzbühel ankam, dachte ich: Sollen wir wirklich so spielen?“

HSV-Trainer Walter lobt Dennis Hadzikadunic im Training

Der Ansatz sagt nicht nur, dass er anpassungsfähig ist, er hat es auch bereits gezeigt. Im gestrigen Training überzeugte er sofort mit den richtigen Laufwegen bei einer Aufbauspielübung durch das Zentrum. Und als Hadzikadunic einen Schuss von Robert Glatzel von der Linie kratzte, platzte es aus Walter heraus: „Großartig, Dennis!“

„Ich kenne meine Qualitäten“, sagt er, ohne sie preiszugeben. Doch der Hamburger Abwehrspieler mit der besonderen Vita nennt sein Ziel: „Ich weiß, dass der HSV schon ein paar Jahre nicht mehr aufgestiegen ist. Das wollen wir jetzt machen.“