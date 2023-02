Noch Kracher of schon Krisengipfel? De aanval van FC Bayern op de Champions-League-Duell bij Paris St. Germain die rijkelijk kritisch was. Besonders Trainer Julian Nagelsmann vindt een supersnelle deutliche Worte. Allerdingen worden veroorzaakt door Gegner derzeit auch nichts sisterammen.

Als Julian Nagelsmann de Arena sichtlich angefressen verliest, zal FC Bayern herrschte Längst Alarmstufe rotten. Der reiste Trainer en zijn angeschlagenen Stars befanden sich trotz erfolgreicher Generalprobe vor hen mit Spannung erwarteten Achtelfinale-Gipfel in der Champions League bij Paris St. Germain im Krisenmodus.

“Wir haben keinen super Flow. Auch Leon Goretzka Mache sich mit Blick auf Weltmeister Lionel Messi, Kylian Mbappe (der nach seiner Verletzung wieder im Training ist) en Neymar am Dienstag (21 Uhr Prime Video en op ntv.de-Liveticker) erhebliche Sorgen: “Die Art und Weise, wie wir spielt haben, reicht nicht. Wir müssen unbedingt eine Schippe draulegen.”

“Wir komcommen die Energie nicht auf den Platz”

Is de Münchner geïnteresseerd, heeft PSG voor Kracher – of is het een van Krisengipfel? – Zelfstandige hoge probleemhoed. Heeft Messi en/of Mbappé im Hinspiel mitwirken können? Damit, unterstrich Goretzka, “beschäftigen wir uns nicht”. Mits eigenen unzulänglichkeiten hat der duitse rekordmeister genug zu tun. “Wir komcommen die Energy nicht auf den Platz”, monierte Goretzka. Nagelsmann schimpfte über “zu weinig beweging en bewegingsvrijheid”. Schnippisch fügte der genervte Coach an: “Ich hoffe mal, dass der Reiz des Wettbewerbs Frische in den Kopf brengtst.”

Der FC Bayern was, erg Routinier Thomas Müller, “irgendwo in uns drin but mehr Anspruch. Es könnte erfrischender laufen.” Is er die Sturm-Legende Gerd Müller met seinem 428. Spiel als Rekord-Feldspieler der Bayern abgelöst hatte? Nebensache! Müller vroeg wiederviel mehr Mia san mia vor dem Duell im Prinzenpark: “Da müssen wir da sein, da kommt es darauf an.”

Het kan in dat jaar schwierig in Bayern zijn: zo start een ergebniskrise, dann der Wirbel um “Gucci-Gnabry” – en zuletzt auch noch das Theatre of Kapitän Manuel Neuer en sein Wut-Interview. Ben Samstag sorgte een Frust-Abgang von Leroy Sane Zusätzlich für Verwunderung. Laut “Bild”-Zeitung soll das Verhalten des Nationalspielers, der direct nach seiner Auswechslung in the Katakomben verschwand and nicht mal mit them Trainer abklatschte, bi den Bossen nicht gut angekommen sein. Dat de Vorsprung en de Tabellenspitze van Union Berlin en Borussia Dortmund inzwischen een van de meest knappe is, trägt nicht zur Beruhigung der Lage bei.

Halbzeitansprache dauert nur 90 Sekunden

Sportkampioen Hasan Salihamidžić verzichtete deshalb am Samstag auf einen Commentaar – maar seine Miene sprach Bände. Nagelsmann werkt zunehmend reisde. Een keer uit de Königsklasse kan er van uit gaan – schon gar nicht, die Meisterschaft zu verpas. Entsprechend sauer war er über den schwachen Auftritt tegen Bochum. Seine Halbzeitansprache dauerte nur “intensive” 90 Sekunden. Er is niets dat Gefühl gehabt, “dass es sinnvoll ist, Szenen zu zeigen. Wir haben ein few other Dinge besprochen”, zei er tegen Sky. Erdenke aber, “dass der eine orother Spieler sich zu Wort meldde hoed. Hoffentlich”.

Müller bracht Bayern naar een Bochumer Blackout in Führung (41.), Kingsley Coman (64.) en Serge Gnabry per Foulefmeter (74.) zorgden voor weinig ergebnistechnical für Klarheit. En zoon? Een beetje niets. Man kommme es nicht mehr hin, “dass wir in wichtigen Spielen von 0 auf 100 kommen”, betonde Goretzka. Als dat zo is, is er een trotz aller “Vorfreude und Lust” en, “wird in Paris vonnöten sein, absolut”.