Lübeck. Es dürfte der Albtraum eines jeden Konzertveranstalters sein: Kurz vor dem Eröffnungskonzert eines großen Festivals steigt einer der bedeutendsten Musiker aus. Dem Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) ist es passiert: Der Sänger in der Titelrolle von Felix Mendelssohns Oratorium „Elias“, Florian Boesch, ist erkrankt. Es gelang jedoch, Ersatz zu finden: Der stimmgewaltige Bariton Michael Volle sprang ein und erledigte seine Aufgabe hervorragend.

Bereits am Nachmittag hatte das SHMF das erste Musikfest auf Gut Hasselburg gestartet. Die offizielle Eröffnung der Überreste ist für Sonntag reserviert. Doch für diejenigen, die nicht wegen der Festreden, sondern wegen der Musik gekommen sind, hatte die erste Ausgabe des Konzerts am Samstagabend in der Lübecker MuK, genannt „Pre-Opening“, alles, was sie brauchten.

Ein gutes Omen für die SHMF

Der WDR Rundfunkchor, das NDR Vokalensemble und das NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung von Alan Gilbert haben Mendelssohns Oratorium, das die alttestamentliche Geschichte des Propheten Elias und seinen Kampf gegen den heidnischen Baalskult thematisiert, meisterhaft aufgeführt – mit vollem Klang, Präzision und differenziertes Design. Mit seiner dominanten Stimme war Michael Volle ein beeindruckender Elias, aber auch die anderen Solisten (Christina Landshamer, Sopran, Sasha Cooke, Mezzosopran, und Andrew Staples, Tenor) beeindruckten das Publikum im fast ausverkauften MuK.

Am Ende applaudierte der Großteil des Publikums im Stehen und feierte die Musiker mit Jubelrufen. Ein gutes Omen für den weiteren Verlauf des SHMF.

Für das offizielle Eröffnungskonzert am Sonntag, 2. Juli, um 20 Uhr im MuK sind noch wenige Karten verfügbar.

