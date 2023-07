Tippen Sie auf einen Onboarding-Bildschirm und schon gelangen Sie in den StandBy-Modus.

Wenn Sie auf den weißen Kreis tippen, wird eine Farbauswahl angezeigt, in der Sie die Hintergrundfarbe dieser Uhransicht anpassen können.

StandBy verfügt außerdem über eine weitere nette Funktion, die Sie in keinem Einstellungsmenü finden: Wenn Sie diesen Modus mit zertifizierten MagSafe-Ladegeräten verwenden, merkt sich das Telefon Ihre bevorzugte Ansicht für jedes einzelne Ladegerät. So können Sie eine Widget-Ansicht in der Küche und ein entspanntes Zifferblatt für Ihren Nachttisch einrichten – Sie haben die Wahl.