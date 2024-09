Kreis Segeberg. Eigentlich im Neubaugebiet in Groß Niendorf die ersten Häuser stehen mittlerweile. Der Bebauungsplan für 13 neue Grundstücke lag vor, die Bebauung konnte beginnen. Doch dann kippte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig im Juli 2023 das beschleunigte Planverfahren nach Paragraf 13b BauGB – und damit die Grundlage für das Baugebiet in Groß Niendorf. „Wir hatten einen Bebauungsstopp“, erinnert sich Bürgermeisterin Monique Noack.

In Groß Niendorf rollen derweil die Baumaschinen, die Erschließung des Neubaugebietes steht kurz vor dem Abschluss. Trotz der Kostensteigerung durch die Verschiebung könne der Quadratmeter für 145 Euro angeboten werden. Die meisten Grundstücke seien bereits reserviert, zwei seien noch frei, sagt Noack. Doch längst nicht alle wegen der ungültigen Regelung ausgebremsten Baugebiete seien fertig.

48 Bebauungspläne im Kreis Segeberg unterliegen unwirksamen Bauvorschriften

Insgesamt wurden im Kreis Segeberg 48 Bebauungspläne auf Grundlage des Paragrafen 13b des Baugesetzbuchs aufgestellt. Die Vorschrift sollte es ermöglichen, in einem beschleunigten Verfahren kleinere Wohngebiete in den Randgebieten der Stadt zu schaffen. Um das Verfahren zu verkürzen, sollte auf umweltrechtliche Auflagen verzichtet werden. Dagegen hatte die Umweltorganisation BUND geklagt und gewonnen.

Zum Zeitpunkt der Gerichtsentscheidung waren neun B-Pläne nach 13b im Kreis Segeberg noch nicht fertiggestellt. Fünf davon seien inzwischen in ein Regelverfahren überführt worden, heißt es in der Auswirkungserklärung des Kreises Segeberg. Darunter sei auch der B-Plan 8 in Schmalensee.

Kommunen „heilen“ Bauverfahren: Verzögerungen und Kostensteigerungen

Es dauerte mehr als ein Jahr, bis der Prozess abgeschlossen war. Schmalensee um es wie geplant fertigzustellen. Der Flächennutzungsplan musste angepasst werden und geht nun zur Genehmigung ans Innenministerium, ein umfangreiches Umweltgutachten wurde geschrieben, Ausgleichsflächen müssen erworben werden. Die Mehrkosten durch die Verfahrensänderung kann Schmalensees Bürgermeister Dirk Griese noch nicht genau beziffern. Es dürfte sich um einen fünfstelligen Betrag handeln.

An der Damsdorfer Straße in Schmalensee sollen 22 Baugrundstücke entstehen. Die Planungen standen kurz vor dem Abschluss, als im Sommer 2023 die geltende Bauordnung für ungültig erklärt wurde. Der Fehler sei zwar mittlerweile korrigiert, die Mehrkosten lägen allerdings im hohen fünfstelligen Bereich, sagt Bürgermeister Dirk Griese. Quelle: privat

An der Damsdorfer Straße sollen im ersten Bauabschnitt in Schmalensee 22 Baugrundstücke entstehen. Die Erschließung soll im ersten Halbjahr 2025 erfolgen, sagt Griese. Auch die Vermarktung durch die Bodengesellschaft soll zeitnah starten. Eine Besonderheit ist, dass die neuen Häuser über ein kaltes Nahwärmenetz versorgt werden sollen.

In Glasau Betroffen sind sogar zwei Baugebiete. Ein kleineres privates Projekt sei mittlerweile fast fertig, es müsse nur noch veröffentlicht werden, berichtet Glasaus Bürgermeister Thomas Gerber. Auch der B-Plan 8 mit 24 neuen Grundstücken sei in der Schlussphase. „Zeit ist für uns aber kein großer Faktor“, sagt Gerber. Schneller wäre es ohne die Umplanung nicht gegangen. Glasau müsse seine Mischentwässerung trennen, beginnend mit dem neuen Wohngebiet. Dafür müsse ein Regenrückhaltebecken gebaut werden, dafür seien noch Mittel nötig.

Nach Entwicklungsstopp und Klage: In Groß Niendorf, Rickling und Oering kann bald mit dem Bau begonnen werden

Bereits fertiggestellte B-Pläne nach 13b konnten innerhalb einer einjährigen Frist beanstandet werden. Dies betraf das Neubaugebiet in Groß Niendorf und es wurde ein Mängelbeseitigungsverfahren durchgeführt. B-Plan 9 in Öring war eigentlich schon fertig und musste angepasst werden. Die Fehlerkorrektur befindet sich in der Endphase. Im Neubaugebiet Moorkoppel entstehen 25 Baugrundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser.

In Rickling Gegen den genehmigten B-Plan 16 mit acht Baugrundstücken am Meisenweg hat ein Naturschutzverband sogar Anfechtungsklage eingereicht. Vorhabenträger und Gemeinde seien dabei, den B-Plan zu fixieren, sagt Claudia Böttger vom Amt Boostedt-Rickling. Ein Umweltgutachten sei erstellt worden, es müssten Ausgleichsflächen geschaffen werden. Mit einem Abschluss rechnet sie Ende 2024 oder Anfang 2025. Dann soll der B-Plan fix sein, bevor eine Gerichtsverhandlung angesetzt ist. Möglich ist, dass die Klage dann zurückgezogen wird oder das Gericht das Verfahren einstellt.

