Köln. Nach 17 Jahren moderierte Bettina Böttinger am Freitagabend zum letzten Mal den „Kölner Treff“ im WDR. „Was wir hier gemacht haben, hat natürlich sehr viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, es war irgendwo ein sinnvolles Stück Demokratie“, sagte die 67-Jährige zum Abschluss ihrer letzten Ausgabe am Freitagabend, die laut WDR in NRW 730.000 Zuschauer vor die Leinwand lockte allein (19,1 Prozent Marktanteil in NRW).

Miteinander reden, neue Lebens- und Lebensweisen kennenlernen, gemeinsam Spaß haben – das sei etwas, das neben der Unterhaltung auch sehr viel Sinn gemacht habe, sagte Böttinger. Am Ende ihrer Sendung sagte sie mit Blick auf die Terroranschläge auf Israel und antisemitische Vorfälle hierzulande: „Ich wünsche mir, dass kein Jude in diesem Land Angst haben muss.“ Jüdisches Leben gehöre zu Deutschland, „so wie wir mit den Palästinensern, die hier bei uns friedlich leben, zusammenleben wollen“, sagte sie.

Bettina Böttinger kehrt dem Fernsehen nicht den Rücken

Zu den Gästen der Abschiedssendung am Freitag gehörten Sänger Herbert Grönemeyer, Modedesigner Guido Maria Kretschmer und Komikerin Annette Frier. Es wurde wie gewohnt viel geplaudert, aber auch verabschiedet. Die Kölner Kultband Brings spielte „Superjeilezick“, und Frier überreichte Böttinger scherzhaft einen „Fernsehpreis to go“. „Die große Dame des ‚Kölner Treff‘ stempelt ab“, sagte der Komiker Torsten Sträter. Prominente und Wegbegleiter sangen gemeinsam in einer Videobotschaft eine Variation von Hildegard Knefs „Für mich soll es rote Rosen regnen“ mit den Zeilen: „Wir haben uns gefreut, Sie kennenzulernen.“

In Ausschnitten blickte Böttinger auf 30 Jahre Fernsehen zurück – so lange sprach sie schon freitagabends im WDR, zunächst in der Sendung „B.treff…“. Sie führte Gespräche mit fast 5.000 Gästen. Doch Böttinger kehrt dem Fernsehen nicht ganz den Rücken: Eine Staffel ihrer neuen Show „Böttinger. Wohnung 17“ wird gefilmt. Außerdem plant sie einen Podcast und wird mit ihrer Produktionsfirma weiterhin „Kölner Treff“ produzieren.

