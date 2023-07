Für die Aufstiegskandidaten läuft es weiterhin nicht rund: Der Hamburger SV musste in der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Bundesliga eine weitere Niederlage einstecken. Am Samstag verlor die Mannschaft von Trainer Tim Walter vor 46.542 Zuschauern im Ibrox-Stadion mit 1:2 (0:2) gegen den schottischen Erstligisten Glasgow Rangers.

Fashion Sakala (38. Minute) und James Tavernier (45+1/Elfmeter) trafen für die Gastgeber. Jean-Luc Dompé (90.+1) erzielte den Ehrentreffer für die Hanseaten, die vor dem Anpfiff mit einer besonderen Aktion überzeugten: Die Spieler wärmten sich in besonderen Trikots zum Gedenken an das vor einem Jahr verstorbene Vereinsidol Uwe Seeler auf.

Neuzugang Ramos verfehlt beide Tore

HSV-Trainer Tim Walter berief erstmals die beiden Neuzugänge Guilherme Ramos und Ignace van der Brempt in die Startelf. Allerdings verfehlte Ramos beide Tore. Vor dem 0:1 wurde sein schwacher Rückpass in der eigenen Hälfte abgefangen, vor dem 0:2 foulte er Sakala im eigenen Strafraum.

Vor der Saisoneröffnung am Freitag (20.30 Uhr/Himmel Und Sa 1Mit dem Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger Schalke 04 wachsen die Verletzungssorgen beim HSV. Verteidiger William Mikelbrencis zog sich im Training eine Muskelverletzung in der rechten Hüfte zu und fällt in den nächsten Wochen aus. Beim Spiel in Glasgow schied auch Ludovit Reis mit einer Schulterverletzung aus. Hingegen feierte Stürmer Andras Nemeth nach einem Knöchelbruch im April sein Comeback.

Nach dem Spiel machten sich die Profis auf den Heimweg. Das Fanfest mit den Fans im örtlichen Volksparkstadion steht bereits am Sonntag ab 10:00 Uhr auf dem Programm