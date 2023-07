Berlin. Ihr Alltag ist oft ein Hamsterrad: Die Kabinettsmitglieder der Bundesregierung steigen früh morgens ein und wissen nicht, wann sie abends wieder rauskommen. Termine und Geschäftsreisen, aber auch Fehler und Ärger. Wer von ihnen würde sich nicht auf eine Pause, eine Pause freuen. Sogar die Kanzlerin gab zu: „Ich freue mich auf den Urlaub.“ Er wollte den Eindruck haben, dass er nach all den Ampelstreitereien um das umstrittene Heizungsgesetz und dem anhaltenden Kampf um den Bundeshaushalt urlaubsreif sei Olaf Scholz (SPD) aber nicht abgehängt. „Es ist nicht so, dass ich es nicht tun könnte, wenn es jetzt nicht möglich wäre“, stellte er schnell klar.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Wohin geht er? Seine Freizeit verbringt er angeblich in „befreundeten europäischen Ländern“. Allein aus Sicherheitsgründen und zum Schutz vor Paparazzi sollte der private Aufenthaltsort eines Regierungschefs nicht bekannt gegeben werden. Ein Bundeskanzler ist jedoch immer und überall erreichbar. Katastrophen und Konflikte haben keine Rücksicht auf eine Wiederherstellung. Dies gilt jedoch für alle Kabinettsmitglieder.

Nicht alle Kabinettsmitglieder machen Urlaub im Ausland

Etwas offener gehen die Bundesinnenminister mit ihrem Urlaubsziel um Nancy Faser (SPD), Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) um. Du gehst ins Land der Liebe – nach Frankreich. Nicht jeder bevorzugt eine Reise ins Ausland. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bleibt im Garten. „Dieses Jahr freue ich mich darauf, mit meinen Kindern und meiner Frau viel Zeit im Garten zu verbringen. Gerade jetzt im Sommer genießen wir die Familienzeit gerne zu Hause“, sagte er im NDR. Auch der Chef des Bundeskanzleramtes Wolfgang Schmidt (SPD) will sich nach Angaben eines Sprechers in Deutschland erholen. Bundesbauminister Klara Geywitz (SPD) macht Urlaub an der Ostsee.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Bundesumweltminister Svenja Schulze (SPD) nannte für ihr Urlaubsziel nur eine ganz grobe Richtung: Süden. Familienminister Lisa Paus (Die Grünen) kündigten an, in andere europäische Länder zu gehen. Bildungsminister Bettina Stark-Watzinger (FDP) macht nach Angaben eines Sprechers mit ihrer Familie Urlaub in den Bergen und am Wasser. Welches Land? Man weiß nicht.

Justizminister Marco Buschmann (FDP) reist nach Schottland. Warum? Denn es sei das Heimatland von Adam Smith, dem Philosophen und Begründer der Wirtschaftswissenschaften, sagt ein Sprecher des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Smiths 300. Geburtstag wird dieses Jahr in Schottland gefeiert.

Viele verbringen ihre Freizeit mit ihren Familien

Für Finanzminister Christian Lindner (FDP) Urlaub bedeute auch das, wie er dem NDR sagte: „Endlich keine schwierigen Themen mehr diskutieren zu müssen.“ Bedeutet so etwas wie: Kein Kampf um Elterngeld oder Ehegattensplitting, kein Ärger mit den Grünen. Nur ein bisschen Entspannung bei einer Bootsfahrt mit Freunden und beim Wandern in Tirol, wie er verriet. „Perspektiven erweitern“, sagte er. Hoch oben auf dem Berg.

Die Außenministerin freut sich auf die Zeit mit ihrer Familie Annalena Bärbock (Grün). Sie verriet nicht, wohin sie gehen sollte. Ein Sprecher sagte jedoch, dass sie Ende Juli oder Anfang August eine Pause einlegen werde – an einem Ort, an dem sie verfügbar und handlungsfähig sei. Auch Umweltministerin Steffi Lemke (Die Grünen) erwähnte nur den Zeitraum ihres Urlaubs: Sie ist vom 31. Juli bis 20. August frei.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Karl Lauterbach twittert aus dem Urlaub

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) war sich zu Beginn der parlamentarischen Sommerpause noch nicht so sicher, ob sich mit der Freizeit etwas tun würde. Auch der NDR fragte ihn und Habeck antwortete: „Ich hoffe, dass ich ein paar Tage Ruhe habe und über politische Themen nur abstrakt nachdenken kann.“ CDU-Chef Friedrich Merz würde sagen: Man kann Habeck beim Denken zusehen. Ein Habeck-Sprecher sagte dem RND, dass der Feiertag – sofern es denn einen gebe – in jedem Fall der Familie gehöre.

Habecks Parteikollege, Ernährungsminister Cem Özdemir (Die Grünen) sagten nichts zu seinen Plänen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach Die SPD schwieg zunächst zu Urlaubsplänen, zeigte aber inzwischen auf ihren Social-Media-Plattformen, dass sie bereits im Urlaub sei. Ein Foto mit einem Buch in der Sonne, Buchtitel: „Immer noch wach?“ Lauterbachs Botschaft: „Der Urlaub hat begonnen. Ein Segen.“