Der nächste Schritt besteht darin, zu prüfen, ob der Link, den Sie erhalten, mit dem Link zu der Website übereinstimmt, die Sie kennen. Dies ist am einfachsten bei den größten Websites wie Amazon. Ein echter Link hat den gleichen Anfang wie eine normale Website – also amazon.co.uk (oder .com/.de usw.). Es unterscheidet sich erst später durch das Produkt, auf das es verweist.

Wenn Sie zu Beginn etwas anderes sehen, kann dies auf einen Betrug hindeuten. Wenn der Link beispielsweise so etwas wie amazon-deals.com wäre, handelt es sich um eine völlig andere Website, auch wenn sie wie etwas Offizielles aussieht. Normalerweise ist es in Ordnung, wenn der Teil vor amazon.com anders ist. Nehmen wir an, ein Link führt Sie zu Accounts.amazon.com. Das wäre mit ziemlicher Sicherheit legitim, da der letzte Teil – amazon.com – derselbe ist, also nur ein anderer Teil derselben Website.

Phishing-Links versuchen oft, so nah wie möglich an etablierten Marken zu suchen, um Ihr Vertrauen zu gewinnen. Seien Sie also auf der Hut, wenn zu etwas, das Sie wissen, noch etwas hinzugefügt wird. Und überprüfen Sie die URL auf Tippfehler: Betrüger registrieren Websites, auf denen sich jemand vertippt hat, um ihren Fehler auszunutzen.