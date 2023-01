So streamen Sie den Golden-Globe-Gewinner „The Banshees of Inisherin“

Manchmal schiebe ich es auf, mir einen gut gemachten, gelobten Film anzusehen, bis ich unbedingt muss (auch bekannt als, wenn er den Preis für den besten Musical- oder Comedy-Film bei den Golden Globes oder etwas in dieser beeindruckenden Richtung gewinnt).

Es macht keinen Sinn mehr, die irische Tragikomödie The Banshees of Inisherin zu ignorieren, die gerade diesen und zwei weitere Preise gewonnen hat – Autor und Regisseur Martin McDonagh gewann für das beste Drehbuch, und Star Colin Farrell gewann den Golden Globe als bester Schauspieler in einem Musical oder Comedy-Bild.

Banshees spielt in den 1920er Jahren auf einer abgelegenen Insel vor der Küste Irlands und fängt eine plötzliche Kluft zwischen zwei lebenslangen Freunden und allem, was darauf folgt, ein. Die Hauptrolle spielt Brendan Gleeson neben Farrell (beide traten auch in McDonaghs Debütfilm In Bruges auf). Eine kurze Warnung: Dieser Film sorgt nicht nur für echte Lacher, sondern auch für überraschend dunkle Orte.

Unten erfahren Sie, wie Sie The Banshees of Inisherin zusammen mit einigen anderen Gewinnern der Globes streamen können. Zeit, eine Pause einzulegen diese Reality-Saison und etwas Prestige einheimsen.

Ist Martin McDonaghs The Banshees of Inisherin zum Streamen verfügbar?

Ja, der Film wird auf HBO Max gestreamt. Sie finden es auf CNETs Zusammenfassung der besten Filme auf dem Streamer.

Wie kann ich mehr Golden Globe-Gewinner sehen?

Hier ist eine praktische Liste mit anderen Gewinnern und wo Sie sie streamen können.

Bester Kinofilm, Drama – The Fabelmans. Sie können es für 20 US-Dollar bei Dienstleistungen einschließlich kaufen , und itunes.

Beste Fernsehserie, Drama – House of the Dragon. Du kannst es weiter streamen .

Beste TV-Serie, Musical oder Comedy – Abbott Elementary. Sie können auf Hulu und streamen aber HBO Max bietet keine Staffel 2 an, sondern nur Staffel 1.

Beste limitierte Serie, Anthologieserie oder Fernsehfilm – The White Lotus. Du kannst es weiter streamen .