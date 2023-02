So stoppt Netflix das Teilen von Passwörtern

Die Kunst des Teilens von Passwörtern nimmt einen großen Teil davon in Anspruch Netflix Einnahmen, wobei schätzungsweise 100 Millionen Streamer derzeit das Passwort von jemand anderem verwenden, um ihre Stranger Things- und Squid-Spiele zu genießen. Netflix beginnt mit der Einführung in einigen Testmärkten und scheint verzweifelt nach einer Möglichkeit zu suchen, die Weitergabe von Passwörtern einzudämmen, aber auch Benutzer nicht vollständig zu blockieren. Sie möchten lieber, dass Sie jeden Monat ein paar Dollar zahlen, um den Inhalt weiterhin zu genießen.

Ausführlich über eine aktualisierte Hilfeseite, die in ausgewählten Ländern angezeigt werden kann, wird Netflix bald etwas Ähnliches wie YouTube TV starten. Wenn sich ein Benutzer nicht auf einem „vertrauenswürdigen Gerät“ bei seinem WLAN-Heimnetzwerk anmeldet, wird er für die Anzeige von Netflix gesperrt. Angenommen, Sie senden Ihr Netflix-Passwort an einen Freund in einem anderen Staat. Ihr Passwort funktioniert möglicherweise nur für eine begrenzte Zeit, da Netflix bald auffordern wird, dass dieses Gerät entweder im WLAN-Netzwerk des Kontoinhabers angemeldet wird oder dass der Kontoinhaber seinen primären Standort ändert. Netflix gibt sogar an, dass Sie bei längeren Reisen möglicherweise daran gehindert werden, Ihre Inhalte zu genießen. Es ist ein echtes „Entschuldigung, nicht Entschuldigung“ Stimmung.

Alle Details können rechts angezeigt werden hier, aber alle Details in dieser FAQ enden damit, dass Sie Netflix mehr Geld geben, indem Sie einem bestehenden Konto ein Mitglied hinzufügen. Netflix ist in einigen Märkten außerhalb der USA wieder verfügbar und ermöglicht es Kontoinhabern, Mitglieder zu einem ermäßigten Preis zu einem Konto hinzuzufügen. Es ist etwas, das sie getestet haben, und wenn es klappt, könnten wir sehen, wie es in den USA eingeführt wird.

Während man leicht denkt, dass Netflix ein Haufen Idioten ist, die nur Geld wollen, bin ich eigentlich alles dafür, dass Leute für diesen Service bezahlen. Wenn mehr Leute ihren gerechten Anteil zahlen würden, könnten meine Lieblingssendungen vielleicht ein oder zwei zusätzliche Staffeln bekommen. Mehr Geld für Netflix bedeutet mehr Inhalte zum Konsumieren, was mein Abonnement für mich wertvoller macht. Es ist für beide Seiten von Vorteil.

