Am Freitag gab es zwei große Überraschungen, als die Drittligisten Sandhausen und Saarbrücken die Zweitligisten Hannover und Karlsruhe besiegten. Auch am Samstag wollen die Außenseiter den Favoriten in der ersten Runde des DFB-Pokals bezwingen. Insgesamt konnten sich die deutschen Fußballfans auf elf Spiele freuen. Nachdem am frühen Nachmittag der VfB Stuttgart in Balingen (4:0) und Hertha BSC bei Carl-Zeiss Jena (5:0) weiterkamen, ging es ab 15.30 Uhr weiter: Dann startete unter anderem Borussia Dortmund sein Spiel bei Schott Mainz und Leverkusen über St. Pauli gegen Ottensen in der Saison. Am frühen Abend (18 Uhr) runden drei weitere Spiele den zweiten Spieltag der neuen Pokalsaison ab.

Die 64 Teams der ersten Runde können sich in diesem Jahr über höhere Preise freuen als je zuvor in der Geschichte des Traditionswettbewerbs. In Runde eins erhalten die Vereine 215.600 Euro, gut 6.000 Euro mehr als in der vergangenen Saison. Danach verdoppelt sich der Bonus Runde für Runde. Nach den Spielen am Wochenende müssen sich die Siegerteams allerdings noch etwas gedulden: Weiter geht es erst Ende Oktober, Anfang November. Das Finale in Berlin findet nächstes Jahr am 25. Mai statt.

Live: Die 1. Runde des DFB-Pokals am Samstag

Zwei Spiele der Auftaktrunde werden an diesem Wochenende nicht stattfinden: Weil Meister FC Bayern und Neuzugang Harry Kane am Samstagabend (20.45 Uhr, hier im Sportbuzzer-Liveticker) im Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig spielen, fallen beide aus spielen bis September. Der FCB ist am 26. September bei Preußen Münster gefordert. Einen Tag später trifft RB auf Wehen Wiesbaden.