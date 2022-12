So sparen Sie in den Ferien; gefälschte Produkte von Amazon: CBCs Marktplatz-Spickzettel

Vermissen Sie diese Woche etwas? Keine Panik. CBCs Marktplatz fasst die Verbraucher- und Gesundheitsnachrichten zusammen, die Sie benötigen.

Möchten Sie dies in Ihrem Posteingang? Bekommen das Marktplatz Newsletter jeden Freitag.

Laut einem neuen Bericht schützt die Immobilienaufsichtsbehörde von Ontario weder Käufer noch Verkäufer von Eigenheimen

Wir ermitteln verdeckt gegen Hypothekenmakler und Immobilienmakler, die gegen eine Gebühr Hypothekenbetrug begehen, und sichern uns Provisionen, indem wir gefälschte Dokumente zur Genehmigung einreichen.

Ein neuer Bericht des Auditor General von Ontario untersuchte die Wirksamkeit der Immobilienaufsichtsbehörde der Provinz und stellte fest, dass sie die Verbraucher nicht so schützt, wie sie sein sollte.

Die Prüfung befasste sich mit dem Real Estate Council of Ontario (RECO) und äußerte Bedenken hinsichtlich des Versäumnisses, Beschwerden zu verfolgen und zu analysieren, eines Mangels an regelmäßigen Maklerinspektionen und des Fehlens eines Prozesses zur Überwachung, ob die Untersuchungen abgeschlossen sind und ob angemessene Maßnahmen ergriffen wurden ergriffen oder überhaupt etwas unternommen.

Der Bericht stellte außerdem fest, dass RECO bei 27 Prozent der registrierten Maklerunternehmen noch nie eine routinemäßige Vor-Ort-Inspektion durchgeführt hat. Fünfundzwanzig Prozent hatten seit mehr als fünf Jahren keine gehabt.

RECO wurde 1997 gegründet, um Ontarios Gesetz über Immobilien- und Geschäftsmakler zu verwalten und durchzusetzen. Seine erklärte Mission ist es, „einen fairen, sicheren und informierten Immobilienmarkt für Verbraucher in Ontario durch eine wirksame, innovative Regulierung derjenigen zu fördern, die mit Immobilien handeln.“

In seiner Gesamtantwort auf den Bericht sagte RECO, es sei entschlossen, sein Mandat zu erfüllen und seine Fortschritte auf transparente Weise mitzuteilen. Das Ministerium für die Erbringung öffentlicher und geschäftlicher Dienstleistungen fügte hinzu, dass einige Gesetzesaktualisierungen rund um die Regulierung von Immobilienfachleuten bereits geplant sind und am 1. April 2023 in Kraft treten werden. Lesen Sie mehr

Falls Du es verpasst hast, Marktplatz erwischte Immobilienmakler, die Hypothekenbetrug vor versteckter Kamera erleichterten. Sie können die vollständige Untersuchung auf ansehen CBC-Edelstein.

Diese Familie sagt, dass Amazon ihnen ein gefälschtes Produkt geschickt hat und sie nicht erstatten würde, bis ein „korrekter“ Artikel zurückgegeben wurde

Die Familie sagt, Amazon habe ein gefälschtes Produkt verschickt und die Rückerstattung verweigert, bis der „richtige“ Artikel zurückgegeben wurde Amazon lehnte eine Rückerstattung von 690 US-Dollar für eine Familie in Calgary ab, die ein gefälschtes Produkt erhalten hatte, wobei der E-Commerce-Riese eine Entschädigung verweigerte, bis sie das echte Produkt zurücksenden – das nie erhalten wurde.

Als Matthew Legault im Juni seinen Highschool-Abschluss machte, dachten seine Eltern, dass sie seine harte Arbeit anerkennen würden, indem sie ihm die Teile kauften, die er brauchte, um seinen eigenen PC zu bauen.

Sie gaben eine Bestellung bei Amazon auf und sie kam schnell in ihrem Haus in Calgary an.

Aber als Matthew die Grafikkarte öffnete – ein 690-Dollar-Teil – entdeckte er, dass das Plastikgehäuse ausgehöhlt und mit einer kittartigen Substanz gefüllt worden war, um ihm Gewicht zu verleihen.

„Es war eigentlich ein kleiner Schock“, sagte er. „Bis zu dem Punkt, an dem ich es herauszog und einen zweiten Blick darauf warf, sah alles ziemlich offiziell aus.“

Der eigentliche Schock kam jedoch, als Matthews Vater versuchte, eine Rückerstattung zu erhalten.

François Legault befolgte die Rücksendeanweisungen von Amazon und schickte den Artikel in Erwartung einer Rückerstattung zurück.

Stattdessen sagte Amazon in einer E-Mail, dass es keine Rückerstattung geben würde, bis der „richtige“ Artikel zurückgesendet wurde.

Darüber hinaus sagte der Amazon-Vertreter, dass der zurückgegebene, gefälschte Artikel weggeworfen worden sei, um andere Mitarbeiter zu schützen.

„Es war absurd“, sagte François. „Es ist nur ein Stück Plastik, also bezweifle ich, dass eine Gefahr für ihre Mitarbeiter besteht. Und zweitens … jetzt haben sie das Beweisstück vernichtet.“

Es war erst nach CBC An die Öffentlichkeit gelangen stellte Nachforschungen an, dass das Unternehmen François eine Rückerstattung erstattete, und entschuldigte sich dafür, dass es fast fünf Monate gedauert hatte, um den „unglücklichen Vorfall“ zu lösen. Weiterlesen

Zwei Frauen verklagen Apple und sagen, AirTags hätten ihren Exen geholfen, sie zu stalken

Apple hat zugegeben, dass einige „böse Schauspieler“ versucht haben, die hier abgebildeten AirTags zu missbrauchen. (Jae C. Hong/The Associated Press)

Zwei Frauen in San Francisco haben eine geplante Sammelklage gegen Apple eingereicht. Die Frauen sagen, AirTag-Geräte hätten es ehemaligen Partnern und anderen Stalkern erleichtert, Opfer aufzuspüren.

Eine Frau sagte, ihr Ex-Freund habe einen AirTag im Radkasten ihres Autos angebracht. Später postete er online ein Foto von ihrer neuen Nachbarschaft mit dem Hashtag „#airt2.0“.

Die zweite Frau sagte, ihr entfremdeter Ehemann habe sie aufgespürt, indem er einen AirTag in den Rucksack ihres Kindes gesteckt habe.

Die AirTag-Geräte beginnen bei 39 US-Dollar und sollen an Schlüsseln befestigt oder in Brieftaschen und Gepäck gesteckt werden, damit Benutzer sie finden können, wenn sie verloren gehen.

Apple hat jedoch eingeräumt, dass „böse Schauspieler“ versucht haben, AirTags zu missbrauchen.

Im Februar kündigte Apple geplante Upgrades an, um das Auffinden der Geräte zu erleichtern und Benutzer schneller zu warnen, dass unbekannte AirTags möglicherweise „mitreisen“. Weiterlesen

Haben Sie Erfahrungen mit Apple AirTags oder anderen Trackern gemacht? Wir wollen davon hören. Wenden Sie sich an Marketplace@cbc.ca.

Hier erfahren Sie, wie Sie in dieser teuren Weihnachtszeit die Kosten senken können

Die Reduzierung großer festlicher Mahlzeiten ist eine Möglichkeit, über die Feiertage Geld zu sparen. (Wavebreakmedia/Shutterstock)

Die Inflation mag steigen, aber auch die Stimmung der Kanadier bereitet sich auf die festliche Jahreszeit vor.

Wenn es ums Essen geht, sagt Simon Somogyi, der Arrell-Lehrstuhlinhaber im Business of Food an der Guelph University, schränken Sie die große Mahlzeit ein.

„Was ich höre, ist, dass immer mehr Menschen versuchen, den Exzess einzuschränken“, sagte er. „Anstatt einen riesigen Truthahn zu kochen, ist es ein etwas kleinerer Truthahn; anstatt fünf verschiedene Arten von Beilagen zu haben, [have] drei.“

Somogyi schlägt vor, Ihre Mahlzeit vor dem Einkaufen zu planen, um zu vermeiden, dass zu viel Essen gekocht wird. „Es könnte einige Reste geben, aber die Reste werden nicht verschwendet.“

Wenn Sie ein Bäcker sind, sind Kekse möglicherweise nicht mehr die kostengünstige Option, die sie früher waren. Mehl und Butter sind in diesem Jahr um mehr als 20 Prozent teurer geworden, auch die Preise für Eier und Zucker sind gestiegen.

Weihnachtsbäume sind dieses Jahr teurer, und viele der Geschenke, die darunter fallen könnten, sind es auch.

Während Kleidung und Schmuck nur wenig mehr kosten als vor 12 Monaten, kosten Spielsachen und Spiele im Vergleich zum Vorjahr fast sieben Prozent mehr.

Aber Sie haben Glück, wenn Sie auf dem Markt für ein technisches Gerät sind. Die Preise für Tablets, Smartphones und Smartwatches sind gegenüber 2021 um fast 13 Prozent gesunken.

Höhere Preise veranlassen einige Kanadier, ihre Geschenkkäufe zu überdenken. Marianne Allaert aus London, Ontario, sagt, dass sie dieses Jahr kleinere Geschenke und Geschenkkarten für ihre Familienmitglieder kaufen wird.

„Meine Eltern sind schon älter, sie gehen selten in Restaurants, also dachte ich: ‚Okay, ich hole mir ein paar Restaurant-Geschenkkarten'“, sagte sie. „Es ist also ein Ausflug, ein Abenteuer, im Gegensatz dazu, ihnen etwas zu geben, wenn sie älter sind und in einem Haus mit zu vielen Dingen leben.“ Weiterlesen

Was ist sonst noch los?

Es gab eine weitere Zinserhöhung

Aber dieses Mal sagt die Bank of Canada, dass der Zinssatz von 4,25 Prozent noch eine Weile bestehen bleiben könnte.

Einstimmung auf die Shark Week? Denken Sie kritisch, sagt neue Studie

Die Studie warnt vor angstauslösender Sprache, die verwendet wird, um über gefährdete Arten zu sprechen, obwohl Haiangriffe selten sind.

Bessere Tipps können eine schnellere Lieferung bedeuten, wenn Sie über Apps bestellen

Kuriere können Ihr Trinkgeld sehen, bevor sie Ihre Bestellung annehmen, und können ablehnen, wenn sie der Meinung sind, dass es die Reise nicht wert ist.

Marktplatz braucht deine Hilfe

(David Abrahams)

Verpfuschtes Botox? Füller versagt? Laserbehandlung schief gelaufen? Wir möchten von Ihren Erfahrungen mit kosmetisch-medizinischen Eingriffen erfahren. Senden Sie uns eine E-Mail: marketplace@cbc.ca.

(David Abrahams/CBC)

Haben Sie kürzlich eine Reparatur oder einen Handwerker über eine Online-Plattform oder App eingestellt? Wenn ja, würden wir gerne von Ihren Erfahrungen hören. Senden Sie uns eine E-Mail an marketplace@cbc.ca.

(David Abrahams/CBC)

Sind Sie daran interessiert, uns bei der Verbesserung der CBC-Newsletter zu helfen? Das CBC-Research-Team sucht nach Newsletter-Lesern wie Ihnen, die ihre Meinung teilen möchten. Klicken Sie hier, um an einer kurzen Umfrage teilzunehmen.

Informieren Sie sich über vergangene Folgen von Marktplatz auf CBC Gem.