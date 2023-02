So sehen Sie Super Bowl 2023: Datum, Uhrzeit, Fernsehkanäle, 4K und mehr

Nach einer weiteren langen Saison mit mehr Wechseln beim Quarterback in der gesamten Liga, als wir mithalten konnten, haben wir den Höhepunkt des Sports und eines der meistgesehenen Sportereignisse des Jahres rund um den Globus erreicht. Hier ist, was Sie über das Ansehen des Super Bowl 2023 wissen müssen.

Die Bengals standen kurz vor zwei aufeinanderfolgenden Auftritten im Super Bowl, aber es waren die Kansas City Chiefs, die erneut den AFC-Platz im großen Spiel einnehmen – zum dritten Mal in vier Jahren. Angeführt vom bereits legendären Patrick Mahomes treten sie gegen die Philadelphia Eagles an, die zum ersten Mal seit einem Wundersieg im Jahr 2018 zurückkehren, nachdem sie in diesem Jahr nur drei Spiele verloren haben.

Beide Teams sind die Nummer eins in ihren jeweiligen Conferences (die Liga ist in NFC und AFC aufgeteilt) und kämpfen darum, die Lombardi-Trophäe nach dem Super Bowl LVII (alias 57) zu gewinnen.

Sie können es auf verschiedene Arten ansehen, wie wir erklären werden, von denen einige kostenlos sind. Sie können ganz einfach auf Ihrem Smartphone, Tablet, Laptop, PC und anderen Geräten ansehen.

Mit einer längeren regulären Saison mit 17 Spielen ist der Super Bowl heutzutage nicht der erste Sonntag im Februar und findet am statt 12. Februar 2023.

Es findet im State Farm Stadium in Glendale, Arizona statt.

Vielleicht interessieren Sie sich auch für die Six Nations 2023.

Wann beginnt der Super Bowl 2023?

Die Startzeit des Super Bowl ist 23:30 Uhr in Großbritannien.

In den USA ist es 18:30 Uhr ET oder 15:30 Uhr PT.

Wer spielt die Halbzeitshow des Super Bowl 2023?

Nach dem epischen Medley aus Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige und Kendrick Lamar im letzten Jahr wird Rihanna in der Halbzeitshow des Super Bowl zu sehen sein und es ist ihr erster Live-Auftritt seit 2016.

Lesen Sie mehr über die Apple Super Bowl-Halbzeitshow 2023.

So sehen Sie Super Bowl 2023-Werbung in Großbritannien

Neben dem Spiel selbst und der Halbzeitshow gibt es immer viel Rummel um die Werbung, die während des Super Bowl ausgestrahlt wird. Sie kosten selbst für einen kurzen Spot Millionen von Dollar, also gehen die Unternehmen damit in die Stadt.

In Großbritannien müssen Sie sich den NFL Game Pass ansehen, um die US-Werbespots für nur 99 zu sehen – alle Details unten.

Sky Sports

Welcher Fernsehsender zeigt Super Bowl 2023 in Großbritannien?

In Großbritannien gibt es verschiedene TV- und Online-Optionen, um den Super Bowl live zu sehen. Wir beginnen mit der einfachsten und kostenlosen Option und führen Sie dann durch die anderen Optionen.

ITV

Nach vielen Jahren bei der BBC ist die NFL-Berichterstattung dieses Jahr auf ITV umgezogen, und das bedeutet, dass Sie das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen auf ITV One mit Übertragung ab 22:45 Uhr verfolgen können. Laura Woods wird mit Analysen von Osi Umenyiora und Jason Bell moderieren.

Sie können auch ITVX (früher ITV Hub genannt) verwenden, um den Super Bowl auf einer Vielzahl von Smart-Geräten zu streamen. Wenn Sie On-Demand-Inhalte ohne Werbung ansehen und Shows auf Ihr Gerät herunterladen möchten, kostet ITVX Premium £ 5,99 pm oder £ 59,99 jährlich.

Sky Sports

Wenn Sie es vorziehen, können Sie den Super Bowl 2023 auf Sky verfolgen. Der Versicherungsschutz beginnt um 22 Uhrobwohl Sie die aufbauende Berichterstattung des NFL Network ab 14:00 Uhr sehen können.

Der Super Bowl wird auf verschiedenen Kanälen gezeigt, darunter Sky Sports NFL (407), Sky Sports Main Event (401) und Sky Showcase (106).

Wenn Sie ein Sky-Kunde mit Sportkanälen sind, können Sie mit Sky Go die Live-Übertragung des Super Bowl verfolgen, wo immer Sie sind. Die Sky Go-App ist auf verschiedenen Geräten verfügbar.

Wenn Sie kein Sky-Kunde sind, machen Sie sich keine Sorgen, denn Sie können Sky Sports-Berichterstattung mit Now erhalten, das auch auf einer großen Auswahl an Geräten oder einfach in einem Webbrowser verfügbar ist.

Sie müssen am Tag des Super Bowl eine 24-stündige Now Sports Day-Mitgliedschaft für 11,98 £ kaufen.

NFL-Spielpass

Eine weitere Option ist die Nutzung des offiziellen NFL-Streaming-Dienstes genannt Spielpass. Sie können sich nur anmelden, um den Super Bowl 2023 auf einer Reihe von Geräten anzusehen und ihn sogar mit einem Chromecast auf Ihren Fernseher zu übertragen.

Der spezielle Super-Bowl-Preis ist gerechtfertigt 99p das macht es billiger als Now und beinhaltet Dinge wie all die US-Werbung, US Broadcast Studio Panel Vorspiel- und Halbzeitshow. Sie erhalten Zugang für 31 Tage.

Wenn du zahlst £14,99 Mit dem Pro-Abonnement erhalten Sie auch während der NFL-Nebensaison vollen Live-Zugriff auf den NFL Draft 2023, Free Agency und Combine. Es gibt auch Spielwiederholungen aus früheren Saisons und mehr – alle bis zum 31. Juli verfügbar.

Fox Sport

So sehen Sie den Super Bowl in 4K

Wenn Sie im Land der Freien sind, wird der Super Bowl 2023 dieses Jahr auf Fox gezeigt, wobei der Sender das große Spiel in 4K zeigt. Wenn Sie kein Kabel haben, können Sie Fox Sports über Sling TV, Hulu+ und fuboTV empfangen.

Am besten nutzen Sie die Fox Sports App, um eine Ultra HD-Berichterstattung zu erhalten, die auf einer Vielzahl von Plattformen und Geräten verfügbar ist. Es ist auch über Ihre lokale Fox-Station verfügbar, wenn Sie eine gute Antenne haben und in einem Gebiet mit gutem Empfang leben. Überprüfen Sie hier die Rezeptionskarte.

Sehen Sie sich den Super Bowl aus dem Ausland an

Dienste wie BBC iPlayer und Sky Go sind außerhalb Großbritanniens geografisch eingeschränkt, aber das bedeutet nicht, dass Sie den Super Bowl 2023 nicht sehen können

wenn du im ausland bist.

Alles, was Sie tun müssen, ist, einen VPN-Dienst herunterzuladen und zu verwenden, der Ihre IP-Adresse maskiert und der App den Eindruck vermittelt, dass Sie sich tatsächlich in Großbritannien befinden. Sie können dann in Ihrem Webbrowser zu den Diensten von iPlayer und Sky navigieren und alles ansehen, was Sie möchten.

Wir empfehlen NordVPN und Surfshark VPN.