So sehen Sie sich The Game Awards 2022 an

Es ist fast Zeit für die jährlichen Auszeichnungen und Ankündigungen der Spiele zum Jahresende. Die Ausgabe 2022 der The Game Awards findet am Donnerstag, den 8. Dezember statt und die Eröffnungsveranstaltung beginnt um 19:30 Uhr ET / 16:30 Uhr PT. Während die Show selbst live im Microsoft Theatre in Los Angeles stattfindet, können Sie die Veranstaltung kostenlos auf Plattformen wie YouTube und Twitch streamen.