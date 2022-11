So sehen Sie sich die American Music Awards 2022 an

Eine der größten Nächte der Musik, auch bekannt als die American Music Awards 2022, beginnt bald.

Viele unserer Lieblingsstars und Künstler wie z Carrie underwood, Charlie Put und Ari Lenox werden diesen Sonntag, den 20. November, anwesend sein, wenn sie auf das Musikjahr zurückblicken.

Während der Zeremonie, Lionel Richie wird auch mit dem Icon Award ausgezeichnet, mit einer elektrischen Tribute-Performance, die ihm zu Ehren gegeben wird.

Aufgeregt einzustimmen? Hier ist alles Wissenswerte über die 50. jährlichen AMAs vor diesem Wochenende.

Wann finden die American Music Awards 2022 statt?

Die AMAs finden am 20. November statt. Die Live-Show wird an diesem Tag ab 20:00 Uhr ET auf ABC ausgestrahlt.

Wo sind die AMAs 2022?

Die AMAs finden im Microsoft Theatre in Los Angeles statt.

Wie kann ich die AMAs 2022 sehen?

Die AMAs werden live auf ABC übertragen, sodass Sie sie zu Hause auf Ihrem Fernseher verfolgen können. Für diejenigen, die es auf ihrem Laptop, Telefon oder einem anderen Gerät ansehen möchten, können Sie es live auf der ABC-Website streamen, indem Sie sich bei Ihrem Kabelanbieter anmelden. Für diejenigen, die Hulu haben, können Sie die Show am nächsten Tag im Streaming-Dienst ansehen.