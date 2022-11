So sehen Sie sich den kostenlosen Live-Stream zwischen Portugal und Uruguay sowie eine Spielvorschau, Mannschaftsnachrichten und die Anstoßzeit für die Weltmeisterschaft 2022 an

Portugal vs. Uruguay Live-Stream und Spielvorschau, Montag, 28. November, 19 Uhr GMT

Portugal vs Uruguay Live-Stream und Spielvorschau

Auf der Suche nach einem Live-Stream zwischen Portugal und Uruguay? Wir geben dir Deckung. Portugal vs Uruguay ist kostenlos auf ITV1 und dem ITV Hub in Großbritannien. Brite im Ausland? Verwenden Sie ein VPN, um die Weltmeisterschaft 2022 kostenlos anzusehen (öffnet in neuem Tab) von überall.

Cristiano Ronaldo und Co. mit einem Spiel vor Schluss in die K.-o.-Runde einziehen, wenn sie am Montag als Sieger hervorgehen.

Uruguay war in seiner ersten Begegnung enttäuschend und eine Niederlage hier würde sie in Gruppe H in eine prekäre Position bringen.

Diese beiden Mannschaften trafen vor vier Jahren im Achtelfinale in Russland aufeinander, als Uruguay mit 2:1 gewann.

Anstoß ist um 19:00 Uhr GMT. Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie man die Weltmeisterschaft 2022 sieht (öffnet in neuem Tab) wo auch immer du bist.

Team-Neuigkeiten

Der portugiesische Kader (öffnet in neuem Tab) enthält eine beeindruckende Stärke in der Tiefe, aber Fernando Santos wird wahrscheinlich nicht zu viele Änderungen an der Startelf vornehmen, die gegen Ghana gestartet ist.

Ronald Araujo wurde in den Kader von Uruguay aufgenommen (öffnet in neuem Tab) Obwohl er seit Mitte September kein Vereinsspiel mehr bestritten hat, wird er für dieses Spiel nicht fit sein.

Luis Suarez kämpfte gegen Südkorea, aber es wäre eine mutige Entscheidung, den langjährigen Talisman der Nationalmannschaft fallen zu lassen.

Bilden

Trotz des 3:2-Erfolgs dürfte Fernando Santos von der mangelnden Kontrolle seiner Mannschaft am ersten Spieltag gegen Ghana enttäuscht gewesen sein.

Uruguay agierte gegen Südkorea sehr mühsam im Ballbesitz und sorgte beim 0:0 für wenig Aufsehen.

Schiedsrichter

Alireza Faghani aus dem Iran wird der Schiedsrichter für Portugal gegen Uruguay sein. Mehr über die Schiedsrichter der WM 2022 erfahren Sie hier (öffnet in neuem Tab).

Stadion

Portugal vs. Uruguay wird im Lusail Iconic Stadium in Lusail ausgetragen. Werfen Sie einen Blick auf alle Stadien der WM 2022 (öffnet in neuem Tab) und sehen, wie es rangiert.

Zu beobachtende Spieler / wichtige Schlachten

Portugals Verteidigung wird aufgrund von Uruguays mangelnder Geschwindigkeit hinten eine hohe Linie halten, während sie versuchen werden, den Ball zu Leuten wie Bruno Fernandes und Bernardo Silva zwischen den Linien zu spielen.

Uruguay wird erneut tief verteidigen und hoffen, Portugal im Gegenangriff zu überholen, wobei Darwin Nunez ihr wichtigstes Ventil ist.

Lesen Sie mehr über die vollständigen Kader Portugals und Uruguays für die Weltmeisterschaft 2022 (öffnet in neuem Tab).

Tisch der Gruppe H

Wischen Sie, um horizontal zu scrollen Tisch der Gruppe H Mannschaft P W L D Punkte Portugal 1 1 0 0 3 Südkorea 1 0 0 1 1 Uruguay 1 0 0 1 1 Ghana 1 0 1 0 0

Anstoß und Kanal

Anpfiff zwischen Portugal und Uruguay 19 Uhr GMT an Montag, 28.11 im Vereinigten Königreich. Das Spiel kann kostenlos auf ITV1 und ITV Hub angesehen werden.

In den USA ist Anstoßzeit 14 Uhr ET / 11 Uhr PT. Das Spiel wird auf angezeigt FOX/FS1 in den USA. Siehe unten für internationale Sendeoptionen.

VPN-Leitfaden

Wenn Sie für die Weltmeisterschaft 2022 außer Landes sind, können Sie nicht wie gewohnt auf Ihrem heimischen Streaming-Dienst zuschauen. Der Sender weiß aufgrund Ihrer IP-Adresse, wo Sie sich befinden (buh!) und blockiert Sie am Ansehen. Sie können jedoch ein VPN verwenden, um dies zu umgehen, ohne auf illegale Feeds zurückzugreifen, die Sie auf Reddit gefunden haben.

Ein Virtual Private Network (VPN) stellt, vorausgesetzt, es entspricht den AGB Ihres Senders, eine private Verbindung zwischen Ihrem Gerät und t’internet her, was bedeutet, dass der Dienst nicht herausfinden kann, wo Sie sich befinden, und Sie zusehen lässt. Und alle Informationen, die dazwischen gehen, sind vollständig verschlüsselt, anonym und sicher – und das ist ein Ergebnis.

Es gibt viele preiswerte Optionen da draußen. Für die WM 2022, VierVierZwei derzeit empfiehlt:

TV-Rechte der Internationalen Weltmeisterschaft 2022

Vereinigtes Königreich

Alle Spiele in Großbritannien sind entweder auf der BBC oder ITV.

Vereinigte Staaten von Amerika

Fox sind die WM-Rechteinhaber in den Staaten. Spiele sind auf Fox- oder FS1-Kabelkanälen verfügbar.

Wenn Sie kein Kabel haben, können Sie Dienste wie Sling und FuboTV nutzen, um die Fox-Kanäle zu empfangen. Sie können sich die Spiele auch auf Peacock TV mit spanischem Kommentar ansehen.

Kanada

TSN zeigt jedes Spiel. Sie können das direkte Streaming abonnieren oder es als Teil Ihres Kabelpakets erhalten.

TSN (öffnet in neuem Tab) (19,99 $/Monat oder 199,90 $/Jahr)

Australien

Wie in Großbritannien ist die Berichterstattung über die Weltmeisterschaft 2022 völlig kostenlos. Sie können alle 64 Spiele auf dem SBS-TV-Kanal ansehen und mit SBS On Demand auch online streamen.

Neuseeland

Bezahlanbieter Sky Sports sind die Rechteinhaber der WM 2022 in Neuseeland. Sie können im Rahmen Ihres Sky-Abonnements einen Sky Now-TV-Pass abholen. Es gibt auch eine kostenlose 7-Tage-Testversion.