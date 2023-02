So sehen Sie Rihannas Super Bowl Halftime Show am Sonntag

Sie müssen keinen Touchdown von einem Tight End kennen, um den Super Bowl LVII einzuschalten, bei dem die Kansas City Chiefs an diesem Sonntag gegen die Philadelphia Eagles antreten. Der Mini-Film-Werbung, mit Spannung erwartete Filmtrailer und mit Stars besetzte Halbzeitshows ziehen ebenfalls die Massen an. Die diesjährige Halbzeitshow ist für viele besonders aufregend, da sie Rihanna vorstellt, eine ikonische Künstlerin, die seit einiger Zeit kein neues Album veröffentlicht hat. Hier sind die Fakten.

Hier ist ein wenig über Rihanna

Barbadische Sängerin Rihanna ist einer dieser musikalischen Künstler, die keinen Nachnamen verwenden müssen. (Es ist jedoch Fenty. Sie verwendet den Namen für ihr Make-up- und Dessous-Geschäft.) Sie wird bei der Halbzeitshow im Mittelpunkt stehen, und soweit wir wissen, macht sie es alleine, anders als letztes Jahr, als sie es tat Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar und Mary J. Blige alle teilten das Rampenlicht. (Natürlich ist es immer möglich, dass ein Promi-Freund vorbeischaut.)

Du kennst Rihanna nicht? Sie ist eine Pop-, Mode- und Musikikone, eine milliardenschwere Geschäftsfrau und eine Schauspielerin, die in Filmen und Fernsehsendungen mitgespielt hat. (Kinder liebten sie als Stimme von Tip im DreamWorks-Film „Home“ von 2015.) Sie hat neun Grammy Awards gewonnen und ist mit weltweit 250 Millionen verkauften Tonträgern eine der meistverkauften Musikerinnen aller Zeiten.

Nehmen Sie es von Jay-Z, der die Sängerin 2004 bei Def Jam Records unter Vertrag nahm und jetzt Roc Nation besitzt, ihre Verwaltungsgesellschaft und den offiziellen Unterhaltungspartner der NFL.

„Rihanna ist ein Generationentalent, eine Frau mit bescheidenen Anfängen, die die Erwartungen auf Schritt und Tritt übertroffen hat“, sagte er, als Rihannas Super-Bowl-Rolle bekannt gegeben wurde.

So sehen Sie sich die Halbzeitshow an

Der Super Bowl LVII ist für den 12. Februar angesetzt, mit Anpfiff um 18:30 Uhr ET/15:30 Uhr PT im State Farm Stadium in Glendale, Arizona. Das Spiel wird auf Fox ausgestrahlt. Wenn Sie sich nur für die Halbzeitshow einschalten möchten, müssen Sie wahrscheinlich nicht vor 19:30 bis 20:00 Uhr ET aufpassen – die ersten beiden Viertel des Spiels werden wahrscheinlich jeweils 40 Minuten dauern, mit Werbung und Spielen Stillstand inklusive. Nennen Sie es sicherheitshalber 19:30 Uhr. Wenn Sie jedoch etwas verpassen, veröffentlicht die NFL normalerweise ziemlich schnell ein Online-Video der gesamten Halbzeitshow.

Wenn Sie Fox in Ihr reguläres Fernsehprogramm aufnehmen, sind Sie bereit. Wenn Sie Fox jetzt nicht bekommen können, könnten Sie hinzufügen Hulu + Live-TV, YouTube-TV, FuboTV oder Sling TV, um den Kanal abzurufen und das Spiel live zu sehen.

Möchten Sie das Spiel live auf einer mobilen App streamen? NFL Plus-Abonnenten können dies in der NFL Mobile App tun, und Fox-Abonnenten können es in der Fox Sports App ansehen.

Was Sie von der Halbzeitshow erwarten können

Ein Voice-Over für den Teaser der Super Bowl-Halbzeitshow erinnert die Zuschauer daran, dass Rihanna seit Anti im Jahr 2016 kein neues Album mehr veröffentlicht hat. Das scheint sicher auf eine neue Albumankündigung hinzuweisen, aber nicht so schnell. Variety berichtet, dass Rihanna im November sagte: „Das ist nicht wahr. Super Bowl ist eine Sache. Neue Musik ist eine andere Sache. Hört ihr das, Fans?“

Neues Album oder kein neues Album, Rihanna weiß, wie man eine Show aufführt, und der Vorteil, die Show nicht auf fünf verschiedene Musiker aufteilen zu müssen, bedeutet, dass sie einem verkürzten Konzert ähnelt.

Und Rihanna-Fans sind bereit. Obwohl sie seit 2016 kein neues Album veröffentlicht hat, hat sie zwei Songs – Lift Me Up und Born Again – auf dem Soundtrack für Black Panther 2: Wakanda Forever.

Dies ist das erste Jahr, in dem Apple Music die Halbzeitshow des Super Bowl sponsert und Pepsi ersetzt. Wir müssen abwarten, ob Apple Music technische Juwelen oder Extras im Zusammenhang mit der Show anbietet.

Korrektur, 2. Februar: Eine frühere Version dieser Geschichte besagte fälschlicherweise, dass Rihanna seit ihrem Album 2016 keine neue Musik veröffentlicht hat. Seitdem hat sie kein neues Album mehr herausgebracht, dafür aber neue Musik.