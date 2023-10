KSI und Tommy Fury werden ihre Differenzen heute Abend in einem Blockbuster-Showdown in der Luftschlacht um England endlich beilegen.

Das Paar wird gegeneinander antreten, um den Besten im Influencer-Boxen zu ermitteln, während sich der YouTuber und ehemalige Boxer KSI auf die härteste Prüfung seiner Karriere vorbereitet.

2 Zwischen KSI und Fury geht keine Liebe verloren Bildnachweis: Getty

„The Nightmare“ will das schaffen, was seinem Erzrivalen Jake Paul nicht gelang, indem er Fury, den jüngeren Bruder des WBC-Schwergewichts-Weltmeisters Tyson, besiegt.

Im Februar überlebte „TNT“ seine Niederlage, besiegte Paul per Split Decision und hofft nun, das YouTube-Double zu vervollständigen.

KSI will wieder auf die Beine kommen, nachdem sein Kampf mit Joe Fournier im Mai als „No Contest“ gewertet wurde, weil er sich im KO einen Ellenbogen zugezogen hatte.

KSIs Geschäftspartner und Social-Media-Sensation Logan Paul ist ebenfalls auf der mit Spannung erwarteten Karte und wird gegen Conor McGregors Trainingspartner Dillon Danis antreten.

KSI gegen Tommy Fury: So sehen Sie zu

Dieser Sechs-Runden-Kampf im Cruisergewicht ist für Samstag, den 14. Oktober, geplant.

Es findet in der AO Arena in Manchester statt.

Die Undercard-Action beginnt um 19:00 Uhr, die Ringwalks des Hauptevents sind für 23:15 Uhr geplant.

Der Kampf wird live auf DAZN und auf DAZN PPV übertragen und der Preis beträgt in Großbritannien 19,99 £.

Käufer müssen außerdem ein DAZN-Abonnement erwerben, dessen erster Monat 1 £ kostet, wenn Sie das PPV kaufen.

Fans können sich hier für 9,99 £ pro Monat anmelden, um die Vorrunden zu verfolgen. Die PPV-Übertragung beginnt um 19:00 Uhr.

Der Stream kann auf DAZN.com oder über die DAZN-App gestreamt werden – DAZN ist auch auf dem TV-Sender Nummer 429 bei Sky verfügbar.

KSI vs. Tommy Fury: Wie man zuhört

talkSPORT wird während eines Fight Night Live Special Live-Kommentare aus Manchester haben.

Zu unserem Team an diesem Abend gehören die Moderatoren Adam Catterall und Gareth A. Davies, der Kommentator Dom McGuinness und der ehemalige Super-Bantamgewichts-Champion Spencer Oliver.

talkSPORT.com wird außerdem einen Live-Blog über das gesamte Geschehen veranstalten.

Klicken Sie auf, um sich über die Website auf talkSPORT oder talkSPORT 2 einzustellen HIER zum Livestream.

Sie können auch über die talkSPORT-App, über DAB-Digitalradio, über Ihren Smart Speaker und auf 1089 oder 1053 AM hören.

2 Sowohl Fury als auch Paul haben vorgeschlagen, dass sie die Dinge zurücknehmen könnten Bildnachweis: Getty

KSI gegen Fury: Undercard

Änderungen vorbehalten

23:15 Uhr: HAUPTVERANSTALTUNG: KSI gegen Tommy Fury

22:25 Uhr: Logan Paul gegen Dillon Danis

21:40 Uhr: Salt Papi gegen Slim Albaher

21 Uhr: Deen the Great gegen Walid Sharks

20:20 Uhr King Kenny gegen Anthony Taylor

19:40 Uhr: Whindersson Nunes gegen My Mate Nate

19 Uhr: Wassabi LMAO (Alex Wassabi & NichLmao) gegen Los Pineda Coladas (Luis Alcaraz Pineda & BDave) – Tag-Team-Match

Vorläufige Karte (17:30 – 19:00 Uhr)

Chase DeMoor gegen Tempo Arts

SX gegen DTG

Astrid Wett gegen Alexia Grace

Swarmz gegen Ed Matthews

KSI vs Fury: Was wurde gesagt?

KSI ist aufgrund der harten Arbeit, die er im Fitnessstudio geleistet hat, äußerst zuversichtlich, dass er Fury schlagen wird.

Im Gespräch mit talkSPORT sagte KSI: „Ich habe etwas, das er nicht hat. Etwas im Fitnessstudio, an dem wir gearbeitet haben.“

Und auf die Frage, was ihn besonders so selbstbewusst macht, verwies der Social-Media-Star auf sein vorheriges Duell mit Logan Paul im Jahr 2019, das er durch eine getrennte Entscheidung gewann.

„Lassen Sie es mich so sagen: Beim zweiten Logan-Kampf in LA habe ich hart trainiert, war aber immer noch ziemlich nervös und wusste, dass ich Herz hatte und egal was passierte, das Herz würde mich durchbringen“, sagte KSI.

„Dieses Mal brauche ich kein Herz. Dieses Mal habe ich einfach einen Spielplan, von dem ich weiß, dass er funktioniert.“

„Für mich muss es kein harter Kampf sein.“

Hören Sie KSI gegen Tommy Fury am Samstagabend live, exklusiv und kostenlos auf talkSPORT.