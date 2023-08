Jake Paul wird versuchen, sich von der Niederlage gegen Tommy Fury zu erholen, wenn er heute Abend gegen UFC-Legende Nate Diaz antritt.

Paul verlor zum ersten Mal in seiner Karriere gegen Fury, nachdem er Anfang des Jahres in Saudi-Arabien per Split Decision geschlagen wurde.

3 Paul vs Diaz ist heute Abend live und exklusiv auf talkSPORT Bildnachweis: Noah Red und Alexis Contreras

„The Problem Child“ wird versuchen, wieder auf die Beine zu kommen, wenn er gegen Diaz antritt, der eine ganz neue Herausforderung darstellen wird, wenn sie den Ring betreten.

Der UFC-Star ist eine Ikone des Sports, obwohl er nie einen Titel gewonnen hat, und trainiert in den letzten Jahren das Boxen.

Wenn Paul wieder auf die Siegerstraße zurückkehren kann, könnte er einen großen Influencer-Boxkampf gegen KSI veranstalten, der nun im Oktober gegen Fury antreten soll.

Paul vs. Diaz: So sehen Sie zu

Dieser Zehn-Runden-Wettbewerb im Cruisergewicht findet am Samstag, den 5. August, im American Airlines Center in Dallas, Texas, statt.

Die Undercard wird ab Mitternacht beginnen, wobei die Ringwalks des Hauptevents am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr morgens für britische Fans erwartet werden.

Der Kampf wird live auf DAZN PPV übertragen.

Fans können sich bei DAZN für nur 9,99 £ pro Monat auf DAZN.com oder über die DAZN-App anmelden, dieser Kampf kostet jedoch extra. Weitere Details hier.

Alternativ können sich DAZN-Abonnenten, die über eine HD-fähige Sky-Box verfügen, hier registrieren, um den Kampf auf DAZN 1 HD auf Kanal 429 auf Sky zu sehen.

3 Heute Abend findet Paul gegen Diaz statt

Paul vs. Diaz: talkSPORT-Berichterstattung

talkSPORT wird den Kampf kostenlos live übertragen.

Der Kommentar in Dallas wird von Alex Steedman und Spencer Oliver kommen.

Klicken Sie auf, um sich über die Website auf talkSPORT oder talkSPORT 2 einzustellen HIER zum Livestream.

Sie können auch über die talkSPORT-App, über DAB-Digitalradio, über Ihren Smart Speaker und auf 1089 oder 1053 AM hören.

Paul gegen Diaz: Undercard

Änderungen vorbehalten

Hauptereignis: Jake Paul gegen Nate Diaz

Amanda Serrano vs. Heather Hardy – um IBF-, IBO-, WBA-, WBC- und WBO-Titel im Federgewicht

Alan Sanchez gegen Angel Beltran

Chris Avila gegen Jeremy Stephens

Shadasia Green gegen Olivia Curry

Jose Aguayo gegen Noel Cavazos

Luciano Ramos gegen CJ Hamilton

Kevin Newman II gegen Kilo Madera

Ashton Sylve gegen William Silva

3 Paul war in seinem letzten Kampf gegen Tommy Fury out-boxed Bildnachweis: Getty

Paul vs. Diaz: Was wurde gesagt?

Paul sagte: „Mein letzter Kampf endete nicht so, wie ich es mir gewünscht hatte, aber das Ergebnis war das Beste, was meinen Ambitionen als Profiboxer passieren konnte.“

„Jetzt denkt die Welt, dass ich verletzlich bin, obwohl ich fokussierter denn je bin.

„Nate Diaz gilt als einer der knallhartsten Kämpfer aller Zeiten, aber er und sein Team haben schon viel zu lange geredet.“

„The Sorgen Child“ steht vor seinem ersten 10-Runden-Kampf und Diaz glaubt, dass sein Cardiotraining auf Elite-Niveau in der Kampfnacht den Unterschied ausmachen könnte.

„So viele (Runden) wie nötig sind (um ins Ziel zu kommen), aber ich sage Ihnen, je länger es dauert, ich werde dafür sorgen, dass es die ganze Zeit über zur Hölle wird“, sagte Diaz.

„Ich denke, dass er eine lange Nacht vor sich hat. Mir geht es auch, aber ich habe keine Angst davor. Ich bin bereit zu rocken und zu rollen.“