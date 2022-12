So sehen Sie HBO Max kostenlos

HBO Max ist eine der größten US-Streaming-Plattformen mit Original-Exklusivtiteln wie House of the Dragon, Succession und The White Lotus sowie Heftklammern wie Friends, Doctor Who und der Harry-Potter-Serie.

Wenn Sie sich für ein HBO Max-Abonnement anmelden möchten, können Sie sich entweder für den werbefinanzierten Plan für 9,99 $ pro Monat oder den werbefreien Plan für 14,99 $ pro Monat entscheiden. Wenn Sie jedoch Geld sparen möchten, gibt es einige Möglichkeiten, HBO Max kostenlos anzusehen.

Wir haben alles zusammengetragen, was wir darüber wissen, wie Sie diesen Service erhalten, ohne einen Cent bezahlen zu müssen. Wir haben auch eine ähnliche Zusammenfassung für das kostenlose Anschauen von Apple TV+.

Nutzen Sie eine kostenlose Testversion von HBO Max bei Amazon Prime Video US

Sie müssen sich nicht nur HBO Max-Inhalte auf der Website ansehen. Amazon Prime Video US bietet den Dienst als zusätzlichen Kanal an, den Sie zusätzlich zu Ihrem bestehenden Prime Video-Abonnement erwerben können.

Sie können eine siebentägige kostenlose Testversion des Kanals bei Amazon US erwerben, die danach auf 14,99 $ pro Monat steigt. Wenn Sie jedoch kündigen, bevor Ihnen eine Rechnung gestellt wird, müssen Sie nichts bezahlen.

Wenn Sie kein Prime-Abonnent sind, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Neukunden erhalten außerdem eine 30-tägige kostenlose Testversion von Prime Video. Daher können Sie sich bei Amazon Prime Video US anmelden und HBO Max als Kanal hinzufügen, ohne überhaupt etwas bezahlen zu müssen.

Wenn Sie mehr über Amazon-Kanäle erfahren möchten, können Sie alles darüber in unserem Erklärartikel lesen.

Wenn Sie in Großbritannien ansässig sind, können Sie sich möglicherweise auch mit dieser Methode und einem VPN wie NordVPN oder ExpressVPN anmelden.

Verwenden Sie eine kostenlose Testversion von HBO Max auf Hulu

Wenn Sie sich für den Streaming-Dienst Hulu angemeldet haben (der für die werbeunterstützte Version 7,99 USD pro Monat und für die werbefreie Version 14,99 USD kostet), können Sie HBO Max als Add-On hinzufügen, mit einem sieben- Tag kostenlose Testversion verfügbar.

Sie können dies tun, indem Sie zu Ihrem Konto gehen und „Add-Ons verwalten“ auswählen und dann auf das HBO Max-Banner klicken.

Holen Sie sich HBO Max über AT&T oder Ihren Kabelanbieter

Holen Sie sich Ihren Fernseher und Ihr Breitband über AT&T? Gute Nachrichten, Sie können HBO Max möglicherweise für absolut nichts bekommen! AT&T bietet das Abonnement mit bestimmten ausgewählten Paketen an – überprüfen Sie anhand der folgenden Tabelle, ob Ihres enthalten ist:

Wenn es nicht enthalten ist, haben Sie möglicherweise immer noch Anspruch auf eine begrenzte kostenlose Testversion, obwohl die Dauer davon von der Art des Plans abhängt, den Sie verwenden. Sie können dies auf der AT&T-Website überprüfen.

Darüber hinaus sind einige andere HBO-Abonnenten von Drittanbietern berechtigt. Kunden, die HBO über die folgenden Anbieter abonnieren, sollten HBO Max kostenlos erhalten können:

Charters Spektrum

Apfel

Hallo

YouTube-TV

Altice (Optimum und SuddenLink)

Verizon

Cox-Kommunikation

NCTC (WOW!, Atlantic Broadband, RCN, Grande Communications & Wave und MCTV)

Der Anmeldevorgang hängt von Ihrem Plan ab – erkundigen Sie sich bei Ihrem Anbieter nach weiteren Einzelheiten.