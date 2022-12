So sehen Sie England gegen Frankreich im Live-Stream, plus Spielvorschau, Mannschaftsnachrichten und Anstoßzeit für die Weltmeisterschaft 2022

Live-Stream England vs. Frankreich und Spielvorschau, Samstag, 10. Dezember, 19 Uhr GMT

England vs Frankreich Live-Stream und Spielvorschau

Auf der Suche nach einem Livestream zwischen England und Frankreich? Wir geben dir Deckung. England gegen Frankreich ist kostenlos auf ITV1 und ITVX in Großbritannien. Brite im Ausland? Verwenden Sie ein VPN, um die Weltmeisterschaft 2022 kostenlos anzusehen (öffnet in neuem Tab) von überall.

Der amtierende Meister Frankreich steht dem Einzug Englands unter Gareth Southgate ins zweite WM-Halbfinale in Folge im Wege.

Sie waren vor vier Jahren das herausragende Team in Russland und sind zuversichtlich, ihre Krone zu behalten, wenn Kylian Mbappe seine hervorragende Form beibehält.

Der explosive Stürmer ist mit fünf Toren, darunter zwei Tore gegen Dänemark und Polen, der beste Torschütze des Turniers und muss ruhig bleiben, wenn England weiterkommen soll.

Die Three Lions haben ebenfalls viel Feuerkraft, verteilen ihre 12 Tore aber gleichmäßiger auf das Team.

Anstoß ist um 19:00 Uhr GMT. Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie Sie die Weltmeisterschaft 2022 überall sehen können.

Team-Neuigkeiten

Raheem Sterling verpasste Englands 3:0-Sieg gegen Senegal, um seine Familie zu sehen, nachdem am Samstag in ihr Haus eingebrochen worden war. Phil Foden startete in seiner Abwesenheit und es wurde nicht bestätigt, ob der Flügelspieler von Chelsea zu Frankreich zurückkehren wird.

Die Mannschaft von Didier Deschamps muss verletzungsbedingt auf Karim Benzema verzichten, aber Olivier Giroud vertritt weiterhin eindrucksvoll. Mit seinem Tor gegen Polen überholte er Thierry Henry als Frankreichs erfolgreichsten Torschützen aller Zeiten.

Bilden

England ist bei der WM noch ungeschlagen. Sie führten ihre Gruppe mit sieben Punkten an, bevor sie in der zweiten Runde an Senegal vorbeizogen.

Frankreich hatte bereits nach zwei Spielen das Weiterkommen gesichert, so dass es wichtige Spieler bei der 0:1-Niederlage gegen Tunesien schonen konnte. Polen war beim letzten Mal kein Gegner für seine Stammmannschaft.

Schiedsrichter

Der Schiedsrichter für England gegen Frankreich wurde noch nicht bestätigt. Mehr über die Schiedsrichter der WM 2022 erfahren Sie hier.

Stadion

England vs Frankreich wird im Al Bayt Stadium in Al Khor ausgetragen. Werfen Sie einen Blick auf alle Stadien der Weltmeisterschaft 2022 und sehen Sie, wie sie abschneiden.

Zu beobachtende Spieler / wichtige Schlachten

Kylian Mbappes umwerfende Kombination aus Schnelligkeit, Können und Abschluss macht ihn zu einem der weltbesten Spieler. Kyle Walker muss in Bestform sein, um ihn einzudämmen.

Jude Bellingham hat sich im Alter von nur 19 Jahren zum Herzschlag des englischen Mittelfelds entwickelt. Sein All-Action-Stil unterbricht den Fluss des Gegners und gibt der Stürmerlinie eine Plattform, um entscheidende Beiträge zu leisten.

Lesen Sie mehr über die vollständigen Kader von England und Frankreich für die Weltmeisterschaft 2022.

Anstoß und Kanal

Anpfiff zwischen England und Frankreich 19 Uhr GMT an Samstag 10. Dezember im Vereinigten Königreich. Das Spiel kann kostenlos auf ITV 1 und ITVX angesehen werden.

In den USA ist Anstoßzeit 11 Uhr ET / 14 Uhr PT. Das Spiel wird auf angezeigt FOX/FS1 in den USA. Siehe unten für internationale Sendeoptionen.

VPN-Leitfaden

Wenn Sie für die Weltmeisterschaft 2022 außer Landes sind, können Sie nicht wie gewohnt auf Ihrem heimischen Streaming-Dienst zuschauen. Der Sender weiß aufgrund Ihrer IP-Adresse, wo Sie sich befinden (buh!) und blockiert Sie am Ansehen. Sie können jedoch ein VPN verwenden, um dies zu umgehen, ohne auf illegale Feeds zurückzugreifen, die Sie auf Reddit gefunden haben.

Ein Virtual Private Network (VPN) stellt, vorausgesetzt, es entspricht den AGB Ihres Senders, eine private Verbindung zwischen Ihrem Gerät und t’internet her, was bedeutet, dass der Dienst nicht herausfinden kann, wo Sie sich befinden, und Sie zusehen lässt. Und alle Informationen, die dazwischen gehen, sind vollständig verschlüsselt, anonym und sicher – und das ist ein Ergebnis.

Es gibt viele preiswerte Optionen da draußen. Für die WM 2022, VierVierZwei derzeit empfiehlt:

TV-Rechte der Internationalen Weltmeisterschaft 2022

Vereinigtes Königreich

Alle Spiele in Großbritannien sind entweder auf der BBC oder ITV.

Vereinigte Staaten von Amerika

Fox sind die WM-Rechteinhaber in den Staaten. Spiele sind auf Fox- oder FS1-Kabelkanälen verfügbar.

Wenn Sie kein Kabel haben, können Sie Dienste wie Sling und FuboTV nutzen, um die Fox-Kanäle zu empfangen. Sie können sich die Spiele auch auf Peacock TV mit spanischem Kommentar ansehen.

Kanada

TSN zeigt jedes Spiel. Sie können das direkte Streaming abonnieren oder es als Teil Ihres Kabelpakets erhalten.

TSN (öffnet in neuem Tab) (19,99 $/Monat oder 199,90 $/Jahr)

Australien

Wie in Großbritannien ist die Berichterstattung über die Weltmeisterschaft 2022 völlig kostenlos. Sie können alle 64 Spiele auf dem SBS-TV-Kanal ansehen und mit SBS On Demand auch online streamen.

Neuseeland

Bezahlanbieter Sky Sports sind die Rechteinhaber der WM 2022 in Neuseeland. Sie können im Rahmen Ihres Sky-Abonnements einen Sky Now-TV-Pass abholen. Es gibt auch eine kostenlose 7-Tage-Testversion.