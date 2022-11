So sehen Sie die Weltmeisterschaft live: Online, im Fernsehen und im Ausland

Nach einem zermürbenden Qualifikationsprozess, der mehr als drei Jahre dauerte, ist die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer da. 32 Mannschaften haben es zur ersten Winteraustragung des Turniers nach Katar geschafft, obwohl der Gastgeber aus verschiedenen Gründen umstritten ist.

Titelverteidiger Frankreich gehört zu den Favoriten, muss sich aber harter Konkurrenz aus Brasilien, Argentinien, Deutschland und Spanien stellen.

Wir sollten auch England nicht ausschließen, das es bei Russland 2018 bis ins Halbfinale geschafft hat. Die USA und Wales sind in derselben Gruppe, aber es wird nicht erwartet, dass sie tief in das Turnier einsteigen, während der Iran als Gruppenkollege als Außenseiter gilt.

Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, um die Weltmeisterschaft live zu verfolgen – wo immer Sie sich auf der Welt befinden.

Welche WM-Spiele laufen im Fernsehen?

Jedes einzelne WM-Spiel wird in den USA und Großbritannien live übertragen. Hier sind alle Spiele der ersten Spielrunde:

So 20 Nov

Katar gegen Ecuador – 8 Uhr PT/11 Uhr ET/16 Uhr GMT

Mo 21.11

England gegen Iran – 5 Uhr PT/8 Uhr ET/13 Uhr GMT

Senegal vs Niederlande – 8:00 Uhr PT/11:00 Uhr ET/16:00 Uhr GMT

USA gegen Wales – 11 Uhr PT/14 Uhr ET/19 Uhr GMT

Di 22 Nov

Argentinien vs. Saudi-Arabien – 2:00 Uhr PT/5:00 Uhr ET/10:00 Uhr GMT

Dänemark vs. Tunesien – 5:00 Uhr PT/8:00 Uhr ET/13:00 Uhr GMT

Mexiko vs. Polen – 8:00 Uhr PT/11:00 Uhr ET/16:00 Uhr GMT

Frankreich gegen Australien – 11 Uhr PT/14 Uhr ET/19 Uhr GMT

Mi 23 Nov

Marokko vs. Kroatien – 2 Uhr PT/5 Uhr ET/10 Uhr GMT

Deutschland gegen Japan – 5:00 Uhr PT/8:00 Uhr ET/13:00 Uhr GMT

Spanien gegen Costa Rica – 8 Uhr PT/11 Uhr ET/16 Uhr GMT

Belgien vs. Kanada – 11 Uhr PT/14 Uhr ET/19 Uhr GMT

Do 24 Nov

Schweiz vs. Kamerun – 2:00 Uhr PT/5:00 Uhr ET/10:00 Uhr GMT

Uruguay vs. Südkorea – 5:00 Uhr PT/8:00 Uhr ET/13:00 Uhr GMT

Portugal vs. Ghana – 8:00 Uhr PT/11:00 Uhr ET/16:00 Uhr GMT

Brasilien vs. Serbien – 11 Uhr PT/14 Uhr ET/19 Uhr GMT

Wann ist das nächste US-Spiel?

Die USA beginnen ihr Turnier am 21. November gegen Wales. Das Spiel beginnt um 11 Uhr PT, 14 Uhr ET oder 19 Uhr GMT.

Wann ist das nächste England-Spiel?

England spielt früher am selben Tag – am 21. November – gegen den Iran. Anstoß ist um 5:00 Uhr PT, 8:00 Uhr PT oder 13:00 Uhr GMT.

So schauen Sie sich die WM in den USA an

Fox Sports hat die exklusiven Rechte an der Weltmeisterschaft in den USA, wobei die Spiele sowohl auf dem Hauptkanal von Fox als auch auf Fox Sports 1 übertragen werden.

Es lohnt sich zu prüfen, ob diese Kanäle bereits in Ihrem Kabelabonnement enthalten sind. Wenn nicht, können Sie sich über einen der folgenden Wege anmelden:

DirecTV – ab 69,99 $

Gericht – ab 69,99 $ pro Monat

FuboTV – ab 69,99 $ pro Monat

Hulu – ab 16,98 $ pro Monat (mit Werbung) oder 23,98 $ pro Monat (ohne Werbung)

Sling – ab 20 $ pro Monat im ersten Monat, danach 40 $ pro Monat

Vidgo – ab 59,95 $ pro Monat

Einige dieser Dienste bieten eine kostenlose Testversion an, es lohnt sich also, sie zu überprüfen, bevor Sie sich anmelden. Aber selbst wenn Sie nur einen Monat bezahlen, wird das gesamte Turnier abgedeckt.

Alle Kanäle sind auf allen Ihren Geräten verfügbar, einschließlich iOS, Android, Windows, macOS, Roku, Android TV, Chromecast, Apple TV, Amazon Fire TV und mehr.

So sehen Sie sich die Weltmeisterschaft in Großbritannien an

In Großbritannien wird die Berichterstattung über die Weltmeisterschaft zwischen BBC und ITV aufgeteilt, wobei beide das Finale zeigen.

Da es sich um frei empfangbare Kanäle handelt, wird keine Abonnementgebühr erhoben, obwohl Sie eine TV-Lizenz benötigen, um live zu sehen. Dies kostet £ 159 pro Jahr, aber es gibt keine Möglichkeit, monatlich zu zahlen.

Sowohl die BBC als auch ITV machen Live-Übertragungen weithin verfügbar. Neben dem Fernseher sind sie auch online und auf den meisten Mobilgeräten verfügbar.

Kann man die Weltmeisterschaft in 4K sehen?

Ja, obwohl es Vorbehalte gibt. Die BBC hat bestätigt, dass sie alle auf BBC One übertragenen Live-Spiele in 4K HDR zeigen wird – auch über den BBC iPlayer. ITV hat nicht gesagt, ob es Spiele in 4K zeigen wird.

Fox Sports überträgt jedes Spiel in 4K HDR auf Ihrem Fernseher, aber das erhalten Sie beim Streaming nicht. Stattdessen wird es eine hochskalierte Version des 1080p-Feeds sein – das wird besser sein als normales 1080p, aber immer noch kein richtiges 4K.

Natürlich benötigen Sie einen Fernseher (oder Computer oder sogar ein Telefon), der in der Lage ist, 4K auszugeben, um den Vorteil tatsächlich zu sehen.

So sehen Sie sich die Weltmeisterschaft außerhalb der USA oder Großbritanniens an

Wenn Sie außerhalb der USA oder Großbritanniens ansässig sind, lohnt es sich zu prüfen, welcher Sender die Rechte an der Weltmeisterschaft in Ihrem Land hat. Zum Beispiel ist es SBS in Australien, TF1 und beIN Sports in Frankreich und Viacom18 auf dem indischen Subkontinent.

Wenn Sie jedoch nur ein anderes Land besuchen, ist der Zugriff auf Ihr in Großbritannien ansässiges Abonnement sinnvoll.

Bis Ende 2020 war es für britische Zuschauer ziemlich einfach, außerhalb des Vereinigten Königreichs fernzusehen, wenn sie in einen anderen EWR-Mitgliedstaat reisten. Die Anbieter mussten Kunden per Gesetz die Einsicht in Inhalte ermöglichen, aber mit dem Brexit ist das nicht mehr der Fall.

Jetzt müssen Sie ein VPN (virtuelles privates Netzwerk) verwenden, um Ihren Standort auf Großbritannien festzulegen, um den Inhalt freizuschalten. Gleiches gilt für US-Zuschauer, die die Premier League über das hinaus sehen wollen, was in amerikanischen Sendern gezeigt wird.

Unsere Wahl ist NordVPN, das aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit, Sicherheitsfunktionen und seines hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses auch unsere insgesamt beste VPN-Zusammenfassung übertrifft.

