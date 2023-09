Wie erwartet hat Apple am Dienstag seine neuen iPhone-Modelle vorgestellt. Die wichtigste Änderung für Nutzer dürfte die neue Ladebuchse sein. Gemäß den EU-Vorgaben für einheitliche Ladesteckdosen stellt Apple auf den USB-C-Standard statt auf das bisherige hauseigene „Lightning“-Format um. Mit der Änderung können künftige iPhones mit denselben Kabeln aufgeladen werden wie die meisten Android-Smartphones, -Notebooks oder kabellosen Kopfhörer. Die weiteren Änderungen und Neuheiten im Überblick.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Früher gab es mehr Äpfel: Warum der Hype um das Apple-Event nachlässt Live-Ticker zur Präsentation, weltweite Neugier, tagelange Debatte darüber, wie das neue Produkt aussehen könnte und welche Funktionen es haben würde. Früher waren die jährlichen Enthüllungen des neuen iPhones ein Riesenereignis. Warum sind sie zu einer Randnotiz geworden?

iPhone 15 und 15 Plus

Der iPhone 15 Bekommt nun auch das vom Pro-Modell bekannte Dynamic Island, das neben den Kameras bestimmte Informationen anzeigt. Das Telefon verfügt über eine 48-Megapixel-Kamera und das Display wird heller. Die Größen für das iPhone 15 (6,1 Zoll) und das iPhone 15 Plus (6,7 Zoll) bleiben gleich. Die neuen Einstiegsmodelle erhalten den A16-Chip der Pro-Modelle aus dem letzten Jahr.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Das neue iPhone ist in den Farben Schwarz, Hellblau, Grün, Gelb und Pink erhältlich. Das kleinere Modell kostet 949 Euro, die Plus-Variante kostet 1099 Euro.

Das iPhone 15. © Quelle: Apple

iPhone 15 Pro und Pro Max

Die auffälligste Veränderung in iPhone 15 Pro: ein Titanrahmen. Es soll das neue Pro-Modell besonders leicht machen. Auch die Displayränder schrumpfen – laut Apple sind sie so schmal wie noch nie. Anstelle des lautlosen Schalters gibt es nun einen Aktionsknopf, dessen Funktion der Nutzer selbst wählen kann. Die Pro-Modelle sind ab dem 22. September auch in den Displaygrößen 6,1 Zoll (ab 1.199 Euro) und 6,7 Zoll (ab 1.449 Euro) erhältlich.

iPhone 15 Pro © Quelle: Apple

Apple Watch Serie 9

Auch bei der Apple Watch Es gibt einige Neuerungen: Die Serie 9 bekommt einen neuen Chip, der bis zu 30 Prozent schneller sein soll als die Vorgängerversion, außerdem ist der Bildschirm heller. Das wohl Aufregendste: Es gibt eine neue Geste, das Doppeltippen. Mit einem Doppeltipp mit Daumen und Zeigefinger können Nutzer Anrufe annehmen, den Wecker ausschalten und andere Aktionen ausführen. Die Apple Watch (Preis: 449 Euro) ist auch in einer neuen Farbe erhältlich: neben Rot, Schwarz, Silber und Gold auch in Rosé.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Die Apple Watch Series 9. © Quelle: Apple

Apple Watch Ultra 2

Auch der Apple Watch Ultra 2 erhält einige technische Updates: neuer S9-Chip, helleres Display und Doppeltipp-Steuerung. Wie die Series 9 ist es ab dem 22. September erhältlich, Preis: 899 Euro.

Die Apple Watch Ultra 2. © Quelle: Apple

Neue Apple-Produkte: Die Preise im Überblick

iPhone 15: ab 949 Euro

iPhone 15 Plus: ab 1099 Euro

iPhone 15 Pro: ab 1199 Euro

iPhone 15 Pro Max: 1449 Euro

Apple Watch Serie 9: ab 449 Euro

Apple Watch Ultra 2: ab 899 Euro

RND/seb/dpa