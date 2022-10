So sehen die geheimen Schlafkabinen der Flugzeugbesatzungen aus (Video)

Flugbegleiter und Crews auf Langstreckenflügen müssen regelmäßig schlafen, um bei Kräften zu bleiben. Sie tun dies nicht in beengten Notsitzen, sondern in geheimen Schlafzimmern, die den Passagieren nicht nur verboten, sondern auch vor ihnen verborgen sind. Einige sind über geheime Treppen oder durch eine Luke zugänglich.

Zach Griff, ein Reiseanalyst für The Points Guy, dokumentierte eine dieser Schlafkammern in einem Instagram-Video.

Kürzlich durfte er das geheime Schlafzimmer eines 787 Dreamliners von American Airlines besichtigen. Es befindet sich über dem Passagierdeck und verfügt über sechs Betten.

Ruhige Bereiche in Flugzeugen haben im Allgemeinen Vorhänge für Privatsphäre, Leselampen, Haken und Spiegel sowie etwas persönlichen Stauraum. Decken und Kissen werden normalerweise zur Verfügung gestellt, und sogar Pyjamas.