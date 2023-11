So schützen Sie Ihr Apple iPhone mit dem Sperrmodus vor Cyberangriffen

Cyberangriffe werden von Tag zu Tag raffinierter und gefährlicher, insbesondere für iPhone-Benutzer, die möglicherweise ins Visier von Hackern geraten.

Glücklicherweise hat Apple eine neue Funktion namens Sperrmodus eingeführt, die Ihr iPhone vor diesen extremen Bedrohungen schützen soll. Aber was genau macht der Lockdown-Modus und wie können Sie ihn nutzen?

Was ist der Sperrmodus?

Der Sperrmodus ist eine Funktion, die für iPhone- und iPad-Geräte verfügbar ist, auf denen iOS 16 oder neuere Versionen des Betriebssystems ausgeführt werden. Der Sperrmodus ist standardmäßig nicht aktiviert, Sie können ihn jedoch aktivieren, wenn Sie glauben, dass Sie Gefahr laufen, Opfer raffinierter digitaler Bedrohungen zu werden.

Anzeichen dafür, dass Sie möglicherweise angegriffen werden

#1 Ihr iPhone ist seltsam verhaltenB. Abstürze, Überhitzung, schnelleres Entladen des Akkus als üblich oder Geräusche bei Nichtgebrauch.

#2 Du bemerkst unbekannte Apps oder Dateien auf Ihrem iPhone oder Ihrem Einstellungen wurden geändert ohne Ihre Erlaubnis.

#3 Du erhältst verdächtige Nachrichten oder Anrufe von unbekannten Nummern oder Ihre Kontakte melden, dass Sie Nachrichten oder Anrufe von Ihnen erhalten haben, die Sie nicht gesendet oder getätigt haben.

#4 Endlich sehen Sie ungewöhnliche Gebühren auf Ihrer Telefonrechnung oder Datennutzungoder Ihr iPhone verbraucht mehr Daten als gewöhnlich, selbst wenn es inaktiv ist.

Wenn Sie eines dieser Anzeichen bemerken, sollten Sie erwägen, den Sperrmodus so bald wie möglich zu aktivieren.

Was passiert, wenn Sie den Sperrmodus aktivieren?

Wenn Sie den Sperrmodus aktivieren, funktioniert Ihr Gerät nicht wie gewohnt. Einige Apps, Websites und Funktionen sind aus Sicherheitsgründen streng eingeschränkt oder nicht verfügbar. Wenn beispielsweise der Sperrmodus aktiviert ist:

Kabellose Verbindung: Um Ihre Daten zu schützen, stellt Ihr Gerät nur eine Verbindung zu sicheren WLAN-Netzwerken her und unterbricht alle nicht sicheren WLAN-Verbindungen, wenn Sie den Sperrmodus aktivieren.

Surfen im Internet: Einige Websites funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder werden schneller geladen, da der Sperrmodus einige komplexe oder riskante Webtechnologien blockiert. Möglicherweise fehlen auf einigen Webseiten auch Bilder oder Schriftarten.

FaceTime: Sie erhalten keine FaceTime-Anrufe von Personen, die Sie noch nicht angerufen haben. Außerdem können Sie während FaceTime-Anrufen keine Funktionen wie SharePlay und Live Photos nutzen.

Mitteilungen: Die meisten Arten von Nachrichtenanhängen sind blockiert, mit Ausnahme bestimmter Bilder, Videos und Audiodateien. Einige Funktionen wie Links und Linkvorschauen sind nicht verfügbar.

Geräteanschlüsse: Sie müssen Ihr Gerät entsperren, bevor Sie es mit einem anderen Gerät oder Zubehör verbinden können. Wenn Sie einen Mac-Laptop mit Apple-Silizium besitzen, müssen Sie auch die Erlaubnis erteilen, ihn an ein Zubehör anzuschließen.

Fotos: Wenn Sie Fotos teilen, werden im Sperrmodus alle Standortinformationen von ihnen entfernt. Außerdem können Sie in der Fotos-App keine freigegebenen Alben sehen oder ihnen beitreten. Sie können diese Alben weiterhin auf anderen Geräten ansehen, auf denen der Sperrmodus nicht aktiviert ist.

Apple-Dienste: Sie erhalten keine Einladungen für Apple-Dienste, beispielsweise Einladungen zur Verwaltung eines Zuhauses in der Home-App, es sei denn, Sie haben diese Person zuvor eingeladen.

Konfigurationsprofile: Im Sperrmodus können Sie keine Konfigurationsprofile installieren oder Ihr Gerät bei der Mobilgeräteverwaltung oder Geräteüberwachung registrieren.

Wie Sie sehen, ist der Sperrmodus ein sehr restriktiver Modus, der viele der Funktionen einschränkt, die Ihr iPhone angenehm und praktisch machen. Es bietet jedoch auch einen starken Schutz vor Cyberangriffen, die Ihre Privatsphäre und Sicherheit gefährden könnten.

Hüten Sie sich vor diesen beliebten Android-Apps, die betrügerische Adware enthalten

So aktivieren Sie den Sperrmodus auf Ihrem iPhone oder iPad

Wenn Sie den Sperrmodus auf Ihrem iPhone oder iPad aktivieren möchten und diesen extrem schnellen Sicherheitsschutz benötigen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

Öffne das Einstellungen App auf Ihrem Gerät

App auf Ihrem Gerät Klopfen Privatsphäre & Sicherheit

Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf Sperrmodus

Klopfen Aktivieren Sie den Sperrmodus

Klopfen Aktivieren Sie den Sperrmodus & Neu starten, Geben Sie dann Ihre ein Gerätepasscode wenn Sie dazu aufgefordert werden

Ihr Gerät wird neu gestartet und wechselt in den Sperrmodus. In der Statusleiste wird ein Schlosssymbol angezeigt, das anzeigt, dass der Sperrmodus aktiviert ist. Sie können den Status des Sperrmodus auch in der App „Einstellungen“ unter „Datenschutz und Sicherheit“ überprüfen.

Was ist zu tun, nachdem der Sperrmodus aktiviert wurde?

Nachdem Sie den Sperrmodus aktiviert haben, schlägt Apple einige zusätzliche Schritte vor, um Ihr Gerät vor Cyberangriffen zu schützen:

Aktualisieren Sie Ihr Gerät auf die neueste Softwareversion. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie über die neuesten Sicherheitspatches und Fehlerbehebungen verfügen.

Ändern Sie Ihr Apple-ID-Passwort. und aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Dadurch wird der unbefugte Zugriff auf Ihr Apple-Konto und Ihre Dienste verhindert.

Kontakt Apple-Support wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Gerät durch Spyware kompromittiert oder infiziert wurde. Sie können Ihnen bei der Diagnose und Lösung von Problemen mit Ihrem Gerät helfen. Sie können eine kostenlose Online-Sitzung mit dem Apple Support einrichten, indem Sie diese Schritte befolgen.

Überprüfen Sie Ihre iCloud-Einstellungen. und deaktivieren Sie alle Funktionen, die Sie nicht benötigen oder verwenden. Dadurch wird die Datenmenge reduziert, die in iCloud gespeichert und potenziell Hackern ausgesetzt ist.

So überprüfen Sie Ihre iCloud-Einstellungen auf dem iPhone oder iPad:

Öffne das Einstellungen-App auf Ihrem Gerät Tippen Sie oben im Einstellungsbildschirm auf Ihr Name um zu Ihrer Apple-ID-Seite zu gelangen. Tippen Sie im nächsten Bildschirm auf iCloud Im Abschnitt „Apps mit iCloud“ können Sie dies tun abschalten Sie können die Verbindung einer beliebigen App mit iCloud herstellen, indem Sie die Schaltflächen nach links wischen und sie von grün auf grau ändern. Dadurch wird die iCloud-Synchronisierung dieser App getrennt oder ausgeschaltet.

Öffne das auf Ihrem Gerät Tippen Sie oben im Einstellungsbildschirm auf um zu Ihrer Apple-ID-Seite zu gelangen. Tippen Sie im nächsten Bildschirm auf Öffne das Einstellungen-App auf Ihrem Gerät

auf Ihrem Gerät Tippen Sie oben im Einstellungsbildschirm auf Ihr Name um zu Ihrer Apple-ID-Seite zu gelangen

um zu Ihrer Apple-ID-Seite zu gelangen Tippen Sie im nächsten Bildschirm auf iCloud

Im Abschnitt „Apps mit iCloud“ können Sie dies tun abschalten Sie können die Verbindung einer beliebigen App mit iCloud herstellen, indem Sie die Schaltflächen nach links wischen und sie von grün auf grau ändern. Dadurch wird die iCloud-Synchronisierung dieser App getrennt oder ausgeschaltet.

So überprüfen Sie Ihre iCloud-Einstellungen auf dem Mac:

Offen Systemeinstellungen, Dies können Sie tun, indem Sie auf klicken Apple-Symbol in der oberen linken Ecke der Symbolleiste Ihres Bildschirms und wählen Sie aus Systemeinstellungen im Dropdown-Menü
Klicken Sie auf Apple ID in der oberen rechten Ecke von Systemeinstellungen neben Ihrem Namen
Hier können Sie verwalten und ausschalten iCloud-Funktionen für Ihren Mac

Offen Dies können Sie tun, indem Sie auf klicken in der oberen linken Ecke der Symbolleiste Ihres Bildschirms und wählen Sie aus Klicken Sie im Dropdown-Menü auf in der oberen rechten Ecke von neben Ihrem Namen Hier können Sie iCloud-Funktionen für Ihren Mac Offen Systemeinstellungen, Dies können Sie tun, indem Sie auf klicken Apple-Symbol in der oberen linken Ecke der Symbolleiste Ihres Bildschirms und wählen Sie aus Systemeinstellungen im Dropdown-Menü

Dies können Sie tun, indem Sie auf klicken in der oberen linken Ecke der Symbolleiste Ihres Bildschirms und wählen Sie aus im Dropdown-Menü Klicken Apple ID in der oberen rechten Ecke von Systemeinstellungen neben Ihrem Namen

in der oberen rechten Ecke von neben Ihrem Namen Hier kannst du verwalten und ausschalten iCloud-Funktionen für Ihren Mac

So melden Sie sich auf dem iPhone oder iPad von iCloud ab:

Öffne das Einstellungen-App auf Ihrem Gerät
Tippen Sie oben im Einstellungsbildschirm auf Ihr Name um zu Ihrer Apple-ID-Seite zu gelangen
Scrollen Sie ganz nach unten auf Ihrer Apple-ID-Seite und tippen Sie auf Abmelden
Sie werden aufgefordert, Ihr Passwort einzugeben Apple-ID-Passwort. Tippen Sie dann auf Abschalten. Dadurch wird Find My iPhone deaktiviert, was zum Deaktivieren von iCloud erforderlich ist.
Auf dem nächsten Bildschirm werden Sie dazu aufgefordert bestätigen welche iCloud-Daten Sie als Kopie auf Ihrem Telefon behalten möchten. Sie können zwischen den Optionen wechseln, indem Sie auf die farbige Leiste neben jedem Element tippen. Lassen Sie es zum Speichern grün oder zum Deaktivieren weiß.

Öffne das auf Ihrem Gerät Tippen Sie oben im Einstellungsbildschirm auf Um zu Ihrer Apple-ID-Seite zu gelangen, scrollen Sie ganz nach unten auf Ihrer Apple-ID-Seite und tippen Sie auf Öffne das Einstellungen-App auf Ihrem Gerät

auf Ihrem Gerät Tippen Sie oben im Einstellungsbildschirm auf Ihr Name um zu Ihrer Apple-ID-Seite zu gelangen

um zu Ihrer Apple-ID-Seite zu gelangen Scrollen Sie ganz nach unten auf Ihrer Apple-ID-Seite und tippen Sie auf Abmelden

Sie werden aufgefordert, Ihr Passwort einzugeben Apple-ID-Passwort . Tippen Sie dann auf Abschalten . Dadurch wird Find My iPhone deaktiviert, was zum Deaktivieren von iCloud erforderlich ist.

. Tippen Sie dann auf . Dadurch wird Find My iPhone deaktiviert, was zum Deaktivieren von iCloud erforderlich ist. Auf dem nächsten Bildschirm werden Sie dazu aufgefordert bestätigen welche iCloud-Daten Sie als Kopie auf Ihrem Telefon behalten möchten. Sie können zwischen den Optionen wechseln, indem Sie auf die farbige Leiste neben jedem Element tippen. Lassen Sie es zum Speichern grün oder zum Deaktivieren weiß.

Sollten Sie den Sperrmodus verwenden?

Der Sperrmodus ist eine leistungsstarke Funktion, die Ihr iPhone vor Cyberangriffen schützen kann, aber auch einige Nachteile mit sich bringt. Der Sperrmodus beeinträchtigt die Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität Ihres Geräts erheblich und ist möglicherweise nicht für jeden geeignet.

Apple gibt an, dass der Sperrmodus für „die ganz wenigen Personen gedacht ist, die aufgrund ihrer Persönlichkeit oder ihrer Tätigkeit persönlich zum Ziel einiger der raffiniertesten digitalen Bedrohungen werden könnten“. Zu diesen Personen können Journalisten, Aktivisten, Anwälte, Politiker, Prominente oder alle Personen gehören, die sensible oder wertvolle Informationen auf ihrem Gerät haben.

Wenn Sie nicht zu dieser Kategorie gehören, müssen Sie den Sperrmodus möglicherweise nicht verwenden. Die meisten Menschen sind nie das Ziel von Angriffen dieser Art und die standardmäßigen Sicherheitsfunktionen von Apple reichen aus, um sie vor häufigen Bedrohungen zu schützen. Wenn Sie jedoch Bedenken hinsichtlich Ihrer Privatsphäre und Sicherheit haben, können Sie den Sperrmodus jederzeit als Vorsichtsmaßnahme aktivieren.

Der Sperrmodus ist kein dauerhafter Modus und Sie können ihn jederzeit deaktivieren. Dazu müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

Öffne das Einstellungen App auf Ihrem Gerät

App auf Ihrem Gerät Klopfen Privatsphäre & Sicherheit

Klopfen Sperrmodus

Klopfen Schalten Sie den Sperrmodus aus

Klopfen Ausschalten und neu startendann geben Sie Ihre ein Gerätepasscode wenn Sie dazu aufgefordert werden

Ihr Gerät wird neu gestartet und verlässt den Sperrmodus. Sie sehen eine Bestätigungsmeldung, dass der Sperrmodus deaktiviert ist. Sie können den Status des Sperrmodus auch im überprüfen Einstellungen App unter Datenschutz und Sicherheit.

Kurts wichtigste Erkenntnisse

Der Sperrmodus ist eine leistungsstarke Funktion, mit der Sie Ihr iPhone vor Cyberangriffen schützen können. Er weist jedoch auch einige Einschränkungen und Kompromisse auf. Der Sperrmodus ist für Personen konzipiert, bei denen ein hohes Risiko besteht, Opfer raffinierter digitaler Bedrohungen zu werden, und er ist möglicherweise nicht für jeden notwendig oder wünschenswert.

Wenn Sie sich für die Verwendung des Sperrmodus entscheiden, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, welche Auswirkungen dieser auf Ihr Gerät hat und welche Schritte Sie nach dem Einschalten unternehmen sollten. Sie sollten Ihr Gerät außerdem mit einem starken Apple-ID-Passwort und einer Zwei-Faktor-Authentifizierung auf dem neuesten Stand und sicher halten.

Der Sperrmodus ist keine narrensichere Lösung und garantiert nicht, dass Ihr Gerät vor allen Cyberangriffen sicher ist. Es handelt sich jedoch um eine wertvolle Option, die Ihre Privatsphäre und Sicherheit in Extremsituationen verbessern kann.

Wie groß ist Ihre Sorge, das Ziel eines Hackers zu werden? Was tun Sie, um zu verhindern, dass Ihnen das passiert? Lassen Sie es uns wissen, indem Sie uns schreiben an Cyberguy.com/Kontakt

Für weitere technische Tipps und Sicherheitswarnungen abonnieren Sie meinen kostenlosen CyberGuy Report-Newsletter unter Cyberguy.com/Newsletter

Stellen Sie Kurt eine Frage oder teilen Sie uns mit, welche Geschichten wir behandeln sollen

