So schützen Sie das soziale (Medien-)Leben Ihres Kindes

Wenn Sie mir auf Twitter oder Instagram folgen, werden Sie wissen, dass ich viele Rollen trage: Liebesromanautorin, Elternteil von lustigen Tweenagern, Teilzeitlehrerin, Amateur-Heimbewohnerin, nörgelnde Zöliakie und die Frau eines ernsthaften Outdoor-Typen.

Da ich ein Autor bei einem großen Verlag auf dem heutigen umkämpften Markt bin, wurde ich beauftragt, meine Marke für soziale Medien zu stärken: Teilnahme, Kreation und alles. Je transparenter und sympathischer ich online bin, desto besser verkaufen sich meine Bücher. Deshalb gehe ich zu Social Media.

Es ist heutzutage selten, jemanden ohne Social-Media-Präsenz zu finden, aber es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen dem Posten einiger Bilder für Familie und Freunde und dem aktiven Erstellen von Social-Media-Inhalten als Teil Ihres täglichen Lebens.

Mit satten 95 % der befragten Teenager, die Zugang zu Smartphones haben (und 98 % der Teenager über 15), sieht es laut einer Umfrage des August Pew Research Center zu Teenagern, sozialen Medien und Technologie nicht so aus, als würden Social-Media-Plattformen verschwinden irgendwann bald.

Sie sind nicht nur wichtige soziale Werkzeuge, sondern ermöglichen es Teenagern auch, sich stärker als Teil der Dinge in ihren Gemeinschaften zu fühlen. Laut einer Umfrage des Pew Research Center vom November zum Teenagerleben in sozialen Medien sind viele Teenager gerne online. Achtzig Prozent der befragten Teenager fühlten sich stärker mit dem verbunden, was im Leben ihrer Freunde passiert, während 71 Prozent der Meinung waren, dass Social Media es ihnen ermöglicht, ihre Kreativität zu zeigen.

Während das Online-Posten für mich Arbeit ist, ist es für die Tweens und Teens eine Lebensweise, die ich beim Erstellen und Veröffentlichen von Inhalten im Internet sehe. Als Elternteil von zwei Mittelschülern weiß ich, wie wichtig Social Media für sie ist, und ich weiß auch, was es da draußen gibt. Ich sehe das Gute, das Schlechte und das Virale, und ich habe auf der Grundlage dessen, was ich gesehen habe, einige Richtlinien zusammengestellt, auf die meine Miteltern achten können.

Hier sind acht Fragen, die Sie sich stellen sollten, wenn Sie die Social-Media-Konten Ihrer Kinder überprüfen.

Wenn Sie dies nicht tun, ist es Zeit zu beginnen. Als ich den Begriff „Situation“ nachschlagen musste, sah ich, dass Unwissenheit in diesem Fall keine Glückseligkeit ist. Oder wirklich auf jeden Fall, wenn es um Ihre Kinder geht. Meine beiden Kinder haben Smartphones, aber selbst wenn Ihre Kinder keine Smartphones haben, wenn sie irgendeine Art von Gerät haben – Telefon, Tablet, Schullaptop – ist es wahrscheinlich, dass sie eine Art Social-Media-Konto da draußen haben. Jede App, die unsere Kinder zu ihren Smart-Geräten hinzufügen möchten, wird zur Genehmigung durch die Benachrichtigungen meines Mannes und meines Telefons übermittelt. Bevor ich Apps genehmige, lese ich die Rezensionen, führe eine Internetsuche durch und schreibe meinen Mutterfreunden eine SMS, um ihre Erfahrungen zu erfahren.

Wenn ich mir bei einer App immer noch unsicher bin, warte ich mit der Genehmigung, bis ich mich mit meinen Kindern zusammensetzen und sie fragen kann, warum sie es wollen. Manchmal reicht es aus, nur abzuwarten und ein kurzes Gespräch zu erzwingen, um sie davon zu überzeugen, dass sie es nicht mehr wollen. In unserem Haushalt vermeide ich alle Apps, die soziale Umfragen durchführen, anonymes Feedback zulassen oder von der Person verlangen, Ortungsdienste zu nutzen.

Wenn Sie Ihren Familientelefonplan nicht mit der Kindersicherung verbunden haben, würde ich Ihnen raten, dies so schnell wie möglich einzurichten. Da verschiedene Geräte und Apps unterschiedliche Möglichkeiten haben, die Kindersicherung zu überwachen und einzurichten, ist es unmöglich, alle Optionen hier zu verknüpfen. Eine schnelle Suche bietet Ihnen jedoch genau die Abdeckung, mit der Sie sich wohlfühlen, einschließlich Apps, die die Textnachrichten Ihres Kindes verfolgen und die Einstellungen auf dem Telefon Ihres Kindes so ändern, dass es jeden Abend zu einer bestimmten Zeit gesperrt wird.

Die Top-Social-Media-Plattformen, die Teenager heute nutzen, sind YouTube (95 % der befragten Teenager), TikTok (67 %), Instagram (62 %) und Snapchat (59 %), laut der Umfrage des Pew Research Center zu Teenagern und Social-Media-Technologie. Andere Social-Media-Plattformen, die Teenager weniger häufig nutzen, sind Twitter, Reddit, WhatsApp und Facebook. Vor allem Facebook verzeichnet einen deutlichen Rückgang der jugendlichen Nutzer. Diese Liste ist jedoch nicht vollständig. Ich würde die Geräte Ihrer Kinder nach Gruppenchat-Apps (wie Slack oder Discord) durchsuchen und auch durch ihre Sport- oder Aktivitäts-Apps scrollen, in denen Gruppenchat-Funktionen vorhanden sind.

Ich habe gesehen, wie Preteens und Teens ihren richtigen Namen, ihr Geburtsdatum, ihre Privatadresse, die Namen von Haustieren, Schließfachnummern oder das Baseballteam ihrer Schule verwendeten. Jede dieser Informationen könnte verwendet werden, um Ihr Kind und Ihren Standort im wirklichen Leben oder über eine schnelle Google-Suche zu identifizieren. All das ist in unserem Haus ein absolutes „Nein“.

Ich sage meinen Kindern auch, dass sie nicht an den lustigen Umfragen und Quizfragen teilnehmen sollen, die Kinder dazu einladen, ihre einzigartigen Informationen zu teilen und sie für andere zu veröffentlichen. Dies können nützliche Werkzeuge für Raubtiere und Personen sein, die versuchen, die Identität Ihrer Kinder zu stehlen.

Was ich mache: Ich habe mich vor langer Zeit dafür entschieden, die Namen meiner Kinder und meines Partners zurückzuhalten. Es ist keine exakte Wissenschaft, und ich weiß, dass ein geschicktes Graben sie finden könnte. Für meinen Mann dient es seiner Privatsphäre und auch dem Schutz seiner Professionalität. Nur weil er mit einem Liebesromanautor verheiratet ist, heißt das nicht, dass er sich für meine Online-Possen verantworten muss, was auch immer sie sein mögen. Für meine Kinder möchte ich alles Peinliche vermeiden, das auf sie während ihrer College-Bewerbungssaison zurückgeführt werden könnte.

Selbst wenn Ihre Kinder ihre Social-Media-Profile privat halten (dazu später mehr), sind ihre biografischen Informationen, ihr Bildschirmname und ihr Avatar oder ihr Profilbild öffentliche Informationen.

Führen Sie eine Internetsuche nach dem Namen Ihres Kindes durch, um zu sehen, was es da draußen gibt, und scrollen Sie durch die Bilder, um sicherzustellen, dass es nichts gibt, was Sie nicht öffentlich machen möchten. In unserem Haushalt habe ich meine Kinder gebeten, generische Artikel oder illustrierte Avatare in ihren Social-Media-Biografien zu verwenden.

Was ich mache: Eltern, die über aktive Social-Media-Konten verfügen, möchten möglicherweise nach ihren eigenen Namen suchen. Als mein erstes Buch 2019 veröffentlicht wurde, habe ich nach meinem Namen und meinen Bildern gesucht und viele Fotos meiner Kinder gefunden, die direkt von meinen Social-Media-Seiten stammen. Ich hatte keine Bilder von ihnen gepostet, aber ich habe ein Familienfoto als mein Profilfoto verwendet, und diese sind öffentlich bekannt. Nachdem ich sie gelöscht hatte, verschwanden die Fotos.

Ein weiteres „Nein“ in unserem Haushalt ist das Posten von Videos oder Fotos von unserem Zuhause oder unseren Schlafzimmern. Etwas, das sich für Ihren Mittelschüler unschuldig und harmlos anfühlt, fühlt sich für einen Erwachsenen, der nach unangemessenen Inhalten sucht, möglicherweise nicht so an.

Ich habe das von einem Pinterest-Account meiner Kinder gelernt. Mein Kind liebt es, Themenvideos mit seinen eigenen Fotos und Archivbildern zu erstellen, und es hat in kurzer Zeit über 500 Follower gewonnen. Sie hat sich vollständig an unsere Regeln gehalten und ich weiß es, weil ich sie selbst überprüfe und befolge – aber das hat den Zustrom erwachsener Männer, die ihren Inhalten folgen, nicht gestoppt.

Was wir tun: Über die Feiertage saß ich bei ihr und ging jeden Follower einen nach dem anderen durch und blockierte jeden, von dem wir entschieden, dass er aus den falschen Gründen dort war. Am Ende blockierten wir fast 30 erwachsene Männer auf ihrem Konto. (Ich weiß auch, dass einige Raubtiere sich geschickt als Kinder oder Teenager tarnen, und wir werden sie vielleicht nicht alle fangen, aber dies ist immer noch eine würdige Übung.)

Wir sprechen auch mit unseren Kindern darüber, wie sie sich schützen können. Sie würden nicht wollen, dass diese Fremden in ihrem Schlafzimmer stehen; Daher möchten sie keine Videos ihres Schlafzimmers, Badezimmers oder Klassenzimmers für Fremde veröffentlichen.

Dies ist aus vielen Gründen schwierig. Damit Ersteller von Inhalten ihre Fangemeinde aufbauen können, müssen sie in den sozialen Medien öffentlich bleiben. Wenn Ihr Kind ein Unternehmer oder Künstler ist, der darauf hofft, Aufmerksamkeit zu erregen, wird die Sperrung seines Kontos dies verhindern.

Eine Möglichkeit, dies zu umgehen, besteht darin, zwei Konten zu haben. Erstens ein privates, das gesperrt ist und nur für Familie und enge Freunde verwendet wird, und zweitens ein öffentliches, das keine Identifikatoren hat, aber das Branding zeigt, das das Kind zu entwickeln hofft. Ich bin auf einige gut verwaltete öffentliche Konten für Kinder gestoßen, die eine riesige Fangemeinde haben, und habe festgestellt, dass sie normalerweise von Eltern geführt werden, die dies direkt im Profil angeben. Ich mag das. Wenn Ihre Kinder öffentliche Profile wünschen, weil sie hoffen, die Aufmerksamkeit eines Talentscouts zu erregen, ist es ein gesunder Kompromiss, die Konten von einem verantwortungsbewussten Erwachsenen überwachen zu lassen, der ihr bestes Interesse im Sinn hat.

Dies ist jedoch die Ausnahme. Die meisten Tweens und Teens nutzen heute ihre sozialen Medien, um sich mit lokalen Freunden auszutauschen. Der Vorteil, ihr Konto so privat zu halten (oder so privat wie möglich), ist dreifach. Es ermöglicht ihnen zu überprüfen, wer ihren Inhalten folgt, und verhindert so unser Pinterest-Fiasko. Es verhindert, dass Fremde auf ihre Inhalte zugreifen und sie ohne ihre Erlaubnis viral machen. Und es schützt sie vor ungebetenem Kontakt mit Fremden.

Nicht alle Social-Media-Plattformen haben die Möglichkeit, Ihr Konto „privat“ zu machen. Beispielsweise gibt es bei YouTube eine Kindersicherung, die jederzeit angepasst werden kann. TikTok und Instagram können privat gemacht werden (was bedeutet, dass Benutzer Follower genehmigen müssen), indem Sie die Änderung in den Kontoeinstellungen vornehmen. Sobald das Konto privat ist, wird neben dem Benutzernamen ein kleines Vorhängeschloss angezeigt.

Snapchat ermöglicht es Benutzern, Follower von Fall zu Fall zu genehmigen und Funktionen zu deaktivieren, die den Standort eines Benutzers offenlegen. Insbesondere Snapchat informiert Benutzer auch, wenn ein anderer Benutzer einen Screenshot seiner Geschichte macht, eine Funktion, die andere Social-Media-Plattformen noch nicht haben.

Die meisten Gruppenchat-Apps haben nicht die Möglichkeit, privat zu werden, da sie die Benutzer auffordern, Follower-Anfragen zu genehmigen. Nehmen Sie sich Zeit, um mit Ihren Kindern zu besprechen, wem sie erlauben, ihnen zu folgen, und welche persönlichen Informationen sie diesen Anhängern mitteilen. Es ist auch eine großartige Zeit, ihnen die Kunst beizubringen, Personen zu „blockieren“, die unsicher oder unfreundlich sind.

Mein Vorschlag ist, sich anzumelden, herumzuscrollen und sogar Ihre Kinder zu bitten, Ihnen etwas über die Plattformen beizubringen, die sie verwenden. Wenn sie dann mit den Augen rollen, erzählen Sie ihnen von Ihrer ersten Hotmail-E-Mail-Adresse und der Art und Weise, wie Sie die perfekte Emo-Playlist auf Ihrer Myspace-Seite ausgewählt haben … und wenn sie sich vor Lachen beugen, werfen Sie einen Blick auf ihren Follower Liste. Glaub mir, es wird sich lohnen.