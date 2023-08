Gerade rechtzeitig, um die durch den Writers Guild-Streik entstandene Lücke an Drehbuchinhalten zu füllen, ist es die Rückkehr von Big Brother, mit der Reality-TV-Lieblingsserie in ihrer 25. Staffel.

Der neueste Teil der Serie beginnt und endet etwas später im Jahr als die vorangegangenen Staffeln, was aktuelle Details darüber, was uns erwarten kann, noch dürftig ist. Was wir jedoch wissen, ist, dass Gerüchte über ein Comeback früherer Kandidaten unbegründet sind und eine ganz neue Truppe von Hoffnungsträgern das Haus betreten wird.

Eine Konstante der Show im Laufe ihrer 23 Sendejahre war Moderatorin Julie Chen Moonves, die erneut vor Ort sein wird, um die neuen Mitbewohner einzuladen und ihnen zum Abschied zu winken, wenn sie abgewählt werden, mit Räumung am Donnerstagabend Die Folgen sollen wieder live übertragen werden.

Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie Sie die 25. Staffel von Big Brother sehen können, egal wo auf der Welt Sie sich befinden.

CBS

Wann startet Big Brother 2023?

Die 25. Staffel von Big Brother startet in den USA mit einer speziellen 90-minütigen Live-Einzugsfolge Mittwoch, 2. August, 20:00 Uhr ET/PT auf CBS und Paramount Plus.

Nach der Premiere wird die Serie sonntags (20:00 Uhr ET/PT) und mittwochs (20:00 Uhr ET/PT) ausgestrahlt, mit einer Live-Folge donnerstags (21:00 Uhr, live ET/verzögerte PT). zeigen Räumungen, sobald sie stattfinden.

Paramount Plus-Abonnenten haben ab Saisonbeginn zudem Zugriff auf die 24/7-Live-Feeds aus dem Haus.

So können Sie Big Brother 25 von überall über VPN ansehen

Was also, wenn Sie außerhalb Ihres Heimatlandes reisen und die Show genießen oder eine zusätzliche Ebene davon wünschen? Privatsphäre beim Streaming? Es gibt eine Option, bei der Sie nicht im Internet nach einer lückenhaften Website suchen müssen: Sie können eine verwenden VPNoder virtuelles privates Netzwerk.

Mit einem VPN können Sie Ihren Standort auf Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop virtuell ändern, um Zugriff auf die Show zu erhalten. Wenn Sie nicht in der Lage sind, lokal zu schauen, kann ein VPN hilfreich sein. Außerdem ist es eine tolle Idee, wenn Sie auf Reisen mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind und eine zusätzliche Ebene der Privatsphäre für Ihre Geräte und Anmeldungen hinzufügen möchten.

Die meisten VPNs mögen Die Wahl der CNET-Redaktion: ExpressVPNMachen Sie es einfach, Ihren Standort virtuell zu ändern. Suchen Sie nach anderen Optionen? Schauen Sie sich unbedingt einige der anderen großartigen Produkte an VPN-Angebote.

Sarah Tew/CNET ExpressVPN ist unsere derzeit beste VPN-Auswahl für Leute, die ein zuverlässiges und sicheres VPN wünschen, und es funktioniert auf einer Vielzahl von Geräten. Normalerweise sind es 13 US-Dollar pro Monat. Wenn Sie jedoch ein Jahresabonnement abschließen, können Sie 49 % sparen und zusätzlich drei Monate kostenlosen Zugang erhalten – das entspricht 6,67 US-Dollar pro Monat. Beachten Sie, dass ExpressVPN eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie bietet.

In den USA ansehen



Wenn Sie CBS über Kabel haben, können Sie die Sendung im linearen Fernsehen oder im Livestream über die CBS-Website verfolgen – für die Anmeldung benötigen Sie lediglich die Daten Ihres Kabelanbieters.

Für Kabelschneider gibt es eine Vielzahl alternativer, reiner Streaming-Optionen. Sie müssen über Paramount Plus mit Showtime verfügen, wenn Sie neue Folgen live verfolgen möchten, während sie auf CBS ausgestrahlt werden. Wenn Sie den Paramount Plus Essential-Plan für 10 US-Dollar pro Monat haben, können Sie Big Brother am nächsten Tag auf Abruf streamen. Mit einem Essential-Abonnement erhalten Sie jedoch Zugriff auf die Live-Feeds im Haus der Gäste.

James Martin/CNET Paramount Plus verfügt über zwei Hauptabonnements: Essential für 6 US-Dollar pro Monat (60 US-Dollar pro Jahr bei jährlicher Zahlung) und das Paramount Plus mit Showtime-Premium-Tarif für 12 US-Dollar pro Monat (120 US-Dollar pro Jahr bei jährlicher Zahlung). Die günstigere Essential-Option enthält Werbung für On-Demand-Streaming und verfügt nicht über Live-CBS-Übertragungen sowie die Möglichkeit, Sendungen herunterzuladen, um sie später offline anzusehen. Studenten haben möglicherweise Anspruch auf einen Rabatt von 25 %. Lesen Sie unseren Paramount Plus-Test.

In den USA gibt es zahlreiche Live-TV-Streaming-Dienste, die CBS live übertragen und es Ihnen ermöglichen, Big Brother zu sehen, und YouTube TV ist einer unserer Favoriten aufgrund seiner Kanalaufstellung. Es kostet 73 $ pro Monat. Geben Sie auf der Begrüßungsseite Ihre Postleitzahl ein, um zu sehen, welche lokalen Netzwerke in Ihrer Nähe verfügbar sind. Lesen Sie unsere YouTube-TV-Rezension.

Tipps zum Streamen von Big Brother 25 über ein VPN