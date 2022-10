So richten Sie Google Home-Haushaltsroutinen ein

Google Home ist das Smart-Home-Ökosystem von Google, in dem Sie alle Ihre kompatiblen Smart-Home-Geräte steuern können, z. B. intelligente Beleuchtung, intelligente Kameras, intelligente Schlösser und mehr. Am einfachsten geht das mit den Smart-Home-Routinen von Google. Dies sind Verknüpfungen mit mehreren Aktionen, die ein oder mehrere Geräte steuern und / oder eine oder mehrere Aktionen auslösen, die automatisch basierend auf einer anderen Einzelaktion ausgeführt werden.

Sie können beispielsweise eine Routine festlegen, die Ihre Lichter jeden Abend um 22:00 Uhr ausschaltet und Ihre Kameras einschaltet. Oder Sie können einen einrichten, der die Helligkeit Ihrer Lichter anpasst, wenn sich der Fernseher einschaltet, und einen, der das Badezimmerlicht einschaltet, wenn ein Bewegungssensor eine Bewegung erkennt. Die Abläufe können auch nach Zeit angepasst werden. Wenn Ihre Türklingel also nach Sonnenuntergang klingelt, können Sie die Verandabeleuchtung einschalten, um Ihren Besucher willkommen zu heißen.

Google Home hat zwei Arten von Routinen: Haushaltsroutinen und persönliche Routinen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass Haushaltsabläufe von jedem Mitglied Ihres Haushalts bearbeitet und erstellt werden können und keine persönlichen Informationen wie Kalenderereignisse enthalten können – diese funktionieren nur in persönlichen Abläufen. Die Schritte für Haushalts- und persönliche Routinen sind ziemlich ähnlich.

Als Teil der Haushaltsroutinen enthält Google eine voreingestellte „Zuhause“-Routine und eine „Abwesend“-Routine, die Sie anpassen können. Diese verwenden Sensoren und andere Standortdaten, um festzustellen, wann alle abwesend sind oder wann jemand nach Hause zurückkehrt, und starten darauf basierend eine Routine. Weitere Informationen zu Routinen „Zuhause“ und „Abwesend“ finden Sie in diesem Google-Artikel.

Sobald Ihr Ablauf eingerichtet ist, können Sie ihn jederzeit per Sprache auslösen, indem Sie Google Assistant sagen: „Hey Google, starte [Routine name]“ oder indem Sie auf das Wiedergabesymbol neben der Routine in der App tippen. Sie können eine Routine auch in der App bearbeiten, deaktivieren oder löschen.