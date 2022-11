So reparieren Sie den Kongress in 8 Schritten: Ein Leitfaden für neue Mitglieder

All diese Dinge gelten übrigens jetzt sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat, sowohl unter republikanischen als auch unter demokratischen Mehrheiten.

Es ist fair zu sagen, dass niemand mit dem Ergebnis zufrieden ist – am wenigsten die Mitglieder des Kongresses selbst, die ihre Jobs zunehmend ablehnen, obwohl sie bereit sind, alles zu tun, was nötig ist, um sie zu behalten.

Das Narrativ, das dieses selbstzerstörerische Verhalten antreibt und rechtfertigt, ist bei beiden Parteien dasselbe: „Es ist alles ihr Schuld“, mit Bezug auf die andere Partei. „Sie fing es an. Sie sind diejenigen, die politische Normen zunichte gemacht haben, die jede Angelegenheit bewaffnet haben, die sich weigern, Kompromisse einzugehen. Sie sind diejenigen, die entschlossen sind, einem Land, das sie nicht vertreten, respektieren oder verstehen, eine radikale Agenda in den Rachen zu schieben.“

Sobald dies zum beherrschenden Narrativ innerhalb jeder Partei geworden ist, besteht die einzig logische Strategie für die Zukunft darin, das Regieren während der aktuellen Sitzung des Kongresses zu vergessen und sich darauf zu konzentrieren, alles zu tun, was nötig ist, um in der nächsten einen entscheidenden Sieg zu erringen. Dann, so die Theorie, wird sich unsere Partei, sobald sie die Macht erlangt hat, unsere Agenda durchzusetzen, als so populär erweisen, dass die andere Partei ein für alle Mal niedergeschlagen und die amerikanische Demokratie gerettet wird.

Aber wie die diesjährigen Ergebnisse bestätigen, ist das Land zu gleichmäßig gespalten und zu zentristisch, um den totalen Sieg einer der beiden Parteien zu akzeptieren. Als Ergebnis bleibt uns eine hartnäckige und unbefriedigende politische Pattsituation, in der keine Partei den totalen Sieg erringen kann, aber keine bereit ist, Kompromisse einzugehen.

Als Mitglieder der neuen Freshman-Klasse haben Sie jetzt eine Entscheidung zu treffen. Sie können entweder bei Ihren Führern und Fraktionen bleiben und Teil dieses festgefahrenen und fantasievollen Denkens werden, oder Sie können sich weigern, an der Blutfehde teilzunehmen, und sich Kollegen beider Parteien anschließen, die die Unabhängigkeit und den Mut besitzen, zu versuchen, überparteilich zu regieren .

Bitte machen Sie sich nicht vor, zu glauben, dass Sie in Ihrem Caucus daran arbeiten könnten, die Dinge weniger parteiisch und gehässig zu machen. Die wenigen, die es versucht haben – darunter zwei republikanische Sprecher, die in den Ruhestand gezwungen wurden – sind kläglich gescheitert. Der einzige Weg, den Stillstand zu durchbrechen, besteht darin, den Griff von Führern und Fraktionen zu schwächen, nicht sie zu reformieren.

Hier ist wie:

1. Stimmen Sie gegen alle laufenden Resolutionen. Seit 12 Jahren in Folge ist der Kongress nicht einmal in der Lage, seine grundlegendste Funktion zu erfüllen – die Festlegung jährlicher Mittel für die Bundesregierung – und verlässt sich stattdessen auf eine endlose Reihe von „fortlaufenden Resolutionen“, die ohne Vorankündigung oder Debatte mit einer drohenden Schließung der Regierung durchgepeitscht werden. In einer eng gespaltenen Kammer bräuchte es nur wenige Mitglieder beider Parteien, um laufende Resolutionen oder andere massive Pakete zu blockieren, die von einer Handvoll Parteiführern hinter Türen ausgehandelt werden. Indem Sie Ihre Absicht jetzt bekannt geben, schieben Sie die Verantwortung für jeden Regierungsstillstand auf Parteiführer und Ausschussvorsitzende, die zu diesem Zeitpunkt nicht einmal vorgeben, den normalen Haushaltsprozess zu durchlaufen.

2. Stimmen Sie gegen alle geschlossenen Regeln. Heutige Mitglieder dürfen kaum Änderungen vorschlagen oder darüber abstimmen, damit sie nicht Mitglieder der Minderheitspartei ermächtigen oder Mitglieder der Mehrheit zu politisch schwierigen Abstimmungen zwingen. Kündigen Sie im Haus im Voraus an, dass Sie gegen alle „geschlossenen Regeln“ stimmen werden, die es Mitgliedern beider Parteien nicht erlauben, eine angemessene Anzahl von Änderungen zu wichtigen Gesetzen vorzuschlagen. Kündigen Sie im Senat an, dass Sie gegen alle Zeitvereinbarungen stimmen werden, die keine Änderungen zulassen. Das wird keinen parteiübergreifenden Kompromiss garantieren, aber es wird es zumindest möglich machen.

3. Weigern Sie sich, die meisten Filibuster zu unterstützen. Geben Sie im Senat im Voraus bekannt, dass Sie Filibuster nicht unterstützen, außer bei einer Handvoll wichtiger Themen. Das eliminiert nicht den Filibuster des Senats – es bewahrt ihn. Jeden Streitpunkt zu eliminieren, wie es beide Parteien jetzt tun, wenn sie in der Minderheit sind, fördert keinen parteiübergreifenden Kompromiss. Sie entmutigt sie, indem sie die Blutfehde der Partisanen verschärft.

4. Verschieben Sie Ihre Familie nach Washington. Es ist jetzt in beiden Parteien üblich, dass Sie riskieren, die Wiederwahl zu verlieren, wenn Sie nicht jedes Wochenende nach Hause zurückkehren. (Diese Angst, als Teil des Washingtoner Establishments wahrgenommen zu werden, ist so groß, dass ein ehemaliger republikanischer Sprecher des Repräsentantenhauses tatsächlich auf seiner Bürocouch schlief, während er in Washington war.) Glauben Sie es nicht. Wenn Sie kein Politiker sind, der gut genug ist, um zu demonstrieren, dass Sie in dem Job, für den Sie in Washington gewählt wurden, hart arbeiten, verdienen Sie es nicht, wiedergewählt zu werden – insbesondere, wenn der anspruchslose Kongresskalender Ihnen mindestens jede vierte Woche eine Woche zulässt für eine „Bezirksarbeitszeit“ nach Hause zurückzukehren.

Tatsächlich könnten Sie Ihre Aussichten auf eine Wiederwahl verbessern, wenn Sie, anstatt für das viertägige Kongresswochenende nach Hause zurückzukehren, jeden Montag und Freitag eine Stunde auf der verlassenen Etage des Repräsentantenhauses oder des Senats verbringen, um über das Parlament zu debattieren Probleme, die der Kongress „zu beschäftigt“ war, um sich damit zu befassen. Einige werden es einen politischen Stunt nennen, aber – glauben Sie mir – es wird von Millionen von Wählern bemerkt werden, die Jobs haben, die von ihnen verlangen, fünf Tage die Woche zu arbeiten.

5. Diene nur in einem Hauptausschuss. Ein weiteres Stück politischer Fantasie ist, dass Sie die Wiederwahlaussichten verbessern können, indem Sie in so vielen Ausschüssen wie möglich mitarbeiten, wodurch Sie sich bei einem größeren Kreis von Interessengruppen anbiedern und Wahlkampfspenden sammeln können. In Wirklichkeit hat der Einfluss einzelner Mitglieder mit zunehmender Mitgliedschaft abgenommen, was zu Gremien führt, die zu groß und unhandlich sind, um einen Konsens zu erzielen. Fordern Sie stattdessen nur einen großen Ausschuss an und konzentrieren Sie sich darauf, sein am besten informiertes, rücksichtsvollstes und angesehenstes Mitglied zu werden. Es wird nicht viel Konkurrenz geben.

6. Nehmen Sie alle zwei Wochen an nicht mehr als einem Parteitreffen teil. Mit dem Niedergang des Ausschusssystems ist alle Macht an die Parteivorstände geflossen, die sich jetzt mindestens einmal pro Woche und oft öfter treffen. Dies sind die Treffen, bei denen die Mitglieder vordergründig debattieren, welche Position die Partei zu wichtigen Themen einnehmen wird, wenn auch durch die verzerrende Linse dessen, was das Beste für die Partei und nicht für das Land ist. Häufiger sind dies jedoch Gelegenheiten, bei denen Mitglieder ihre Marschbefehle und Gesprächsthemen erhalten und potenzielle Überläufer von ihren Kollegen zur Unterwerfung gedrängt werden. Der beste Weg, Ihre Unabhängigkeit zu demonstrieren und zu bewahren, ist, nicht zu viele zu besuchen.

7. Stimmen Sie nur für Parteiführer, die versprechen, die gesetzgeberischen Klempnerarbeiten zu reparieren. Ihre erste große Entscheidung wird bereits in dieser Woche fallen, wenn die Mitglieder des nächsten Kongresses die Parteiführer wählen. Weigern Sie sich, sich auf Kandidaten festzulegen, die nicht – öffentlich – versprechen, den Ausschüssen Macht und Initiative zurückzugeben, die Fünf-Tage-Woche wiederherzustellen, eine echte Gelegenheit für Änderungsanträge zu geben und politischen Spielraum für parteiübergreifende Kompromisse zu schaffen. Kurz gesagt, unterstützen Sie nur die Kandidaten, die bereit sind, Ihnen die Macht zurückzugeben, die Arbeit zu erledigen, für die Sie gerade gewählt wurden. Akzeptieren Sie keine vagen privaten Zusicherungen. Wenn kein Reformer auftaucht, enthalten Sie sich – und lassen Sie die Wähler zu Hause wissen, warum.

8. Tun Sie nichts davon alleine. Das funktioniert nur, wenn Sie ein Dutzend Kollegen im Senat oder drei Dutzend im Repräsentantenhaus finden, die sich Ihnen in diesem Kampf anschließen, um den Kongress vor sich selbst zu retten. Mit schmerzhaft knappen Mehrheiten in beiden Häusern wäre das alles, was nötig wäre, um beiden Fraktionen die Einheit und die parlamentarische Freiheit zu verweigern, die sie brauchen, um die überparteilichen Strategien zu verfolgen, die den Gesetzgebungsprozess zum Scheitern gebracht haben. Und erinnern Sie sie – und die Wähler zu Hause – auf Schritt und Tritt daran, dass es Ihr Ziel ist, alle 535 Mitglieder des Kongresses zu befähigen, wieder Gesetzgeber zu sein, anstatt als Requisiten und Marionetten für Parteiführer und Fraktionen zu dienen.

Wenn die Wahlergebnisse der letzten Woche eine Botschaft enthielten, dann die, dass die Wähler, die Wechselwahlen beschließen, sich nach einer Rückkehr zur politischen Normalität sehnen. Die kommende Sitzung stellt die letzte beste Chance dar, die amerikanische Politik vom Abgrund zurückzuholen. Die krasse Wahl, vor der Sie jetzt stehen, ist, ob Sie sich für mehr vom Gleichen anmelden und Teil des Problems werden oder es wagen möchten, sich von dem parteiischen Rudel und den parteiischen Routinen zu lösen und Teil der Lösung zu werden.