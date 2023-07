„Historisch“: So reagieren die Nato-Partner auf Erdogans Ja zum Schweden-Beitritt

Vor dem Gipfel in Litauen

Die Blockade des NATO-Beitritts Schwedens durch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan dauerte Monate. Kurz vor dem Nato-Gipfel in Vilnius kam der überraschende Durchbruch: Erdogan gab grünes Licht und wollte den Beitrittsantrag im Parlament einreichen. So reagieren die NATO-Partner.

Nach monatelangem Widerstand hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Weg für den NATO-Beitritt Schwedens frei gemacht. „Schweden wird Vollmitglied des Bündnisses“, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag nach Vermittlungsgesprächen mit Erdogan und dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Einer Erklärung zufolge versprach Erdogan, die Ratifizierung des schwedischen Beitrittsgesetzes durch das Parlament seines Landes sicherzustellen.

Laut Stoltenberg solle dies „schnellstmöglich“ geschehen. Im Gegenzug unterzeichnete Schweden einen „Sicherheitspakt“ mit der Türkei und versprach einen „fortgesetzten Kampf gegen den Terrorismus“. Erdogan hatte der Regierung in Stockholm vorgeworfen, nicht genug gegen Extremisten der kurdischen Arbeiterpartei PKK zu unternehmen. Stoltenberg will im Militärbündnis erstmals auch einen Sonderbeauftragten für die Terrorismusbekämpfung einsetzen.

Türkiye blockierte lange Zeit den NATO-Beitrittsantrag Schwedens



Die NATO-Partner hätten nach der Nachricht aufatmen müssen. Das sagten sie, nachdem sie Ja gesagt hatten Erdogan:

Finnlands Präsident Sauli Niinistö: „Ich habe oft gesagt, dass die NATO-Mitgliedschaft Finnlands ohne die Mitgliedschaft Schwedens nicht vollständig ist. Jetzt sind wir der Vollendung einen großen Schritt näher gekommen. Mit Schweden wird das gesamte Bündnis stärker sein.“

Jonas Gahr Støre, Premierminister von Norwegen: „Historische Nachrichten für Schweden, Norwegen, die nordische Region und die NATO. Wir begrüßen die Einigung zwischen Stoltenberg, Erdogan und Kristersson heute Abend. Eine vereinte nordische Region in der NATO macht das Bündnis stärker und unsere Region sicherer.“

Annalena Baerbock, Außenministerin Deutschlands: „Gute Nachrichten aus Vilnius: Der Weg ist endlich frei für die Türkei, Schwedens NATO-Mitgliedschaft zu ratifizieren. Unsere gemeinsamen Anstrengungen haben sich ausgezahlt. Mit 32 sind wir alle gemeinsam sicherer. Herzlichen Glückwunsch, Schweden!“

Manfred Weber, Vorsitzender der EVP-Partei und Fraktion im Europäischen Parlament: „Fantastische Nachrichten aus Vilnius: Die Mitgliedschaft Schwedens in der NATO wurde nun von allen Seiten gebilligt. Das ist ein großartiges Ergebnis für Premierminister Ulf Kristersson und für Europa. Es macht uns alle stärker. Der #VilniusNATOSummit ist bereits historisch. Herzlichen Glückwunsch, Ulf!“

Margus Tsahkna, Außenminister Estlands: „Tolle Neuigkeiten! Die Annahme der NATO-Mitgliedschaft Schwedens durch die Türkei ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur NATO-Mitgliedschaft Schwedens und macht die Ostsee zu einem NATO-Meer. Wir freuen uns darauf, Schweden bald im Bündnis willkommen zu heißen und unsere kollektive Sicherheit zu stärken.“ “

James Cleverly, britischer Außenminister: „Schwedens NATO-Beitritt liegt im Interesse aller. Der Beitritt macht uns alle sicherer. Das Vereinigte Königreich begrüßt die Schritte, die die Türkei heute unternommen hat, um dieses Ziel zu erreichen. Wir bleiben an der Seite unserer schwedischen Freunde.“

Rishi Sunak, Premierminister des Vereinigten Königreichs: „Dies ist ein historischer Moment für die NATO, der uns alle sicherer macht. Schweden, wir freuen uns darauf, Sie in der Allianz willkommen zu heißen.“

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission: „Ein historischer Schritt in Vilnius. Ich begrüße den wichtigen Schritt, den die Türkei zur Ratifizierung des NATO-Beitritts Schwedens versprochen hat.“

Lars Løkke Rasmussen, Außenminister Dänemarks: „Ich habe gerade meinem schwedischen Kollegen zu den monatelangen diplomatischen Bemühungen gratuliert, die heute Abend den letzten Stein auf dem Weg zur NATO-Mitgliedschaft Schwedens gelegt haben. Die gesamte nordische Region in der NATO macht die Welt sicherer und schafft Sicherheit in allen Demokratien rund um die Ostsee.“ .“

Amerikanischer Präsident Joe Biden: „Ich bin bereit, mit Präsident Erdogan und der Türkei zusammenzuarbeiten, um die Verteidigung und Abschreckung im euroatlantischen Raum zu stärken. Ich freue mich, Premierminister Kristersson und Schweden als unseren 32. NATO-Verbündeten begrüßen zu dürfen. Und ich danke Generalsekretär Stoltenberg für seine standhafte Führung.“ „

Militärische Allianz Vom Kalten Krieg bis zur russischen Invasion in der Ukraine: die Geschichte der NATO

Neben Ungarn ist die Türkei bisher der einzige der 31 NATO-Staaten, dessen Parlament die Beitrittsurkunde Schwedens noch nicht ratifiziert hat. Die Türkei wirft Schweden vor, ein Zufluchtsort für „Terroristen“ zu sein, also für Mitglieder der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Zudem äußerte Erdogan zuletzt scharfe Kritik an einer Koranverbrennung in Stockholm.

Wann genau Erdogans positives Signal kommen wird, ist noch unklar. Die nächste Sitzung des türkischen Parlaments ist für Dienstag geplant, was bedeutet, dass es, zumindest theoretisch, bereits seine Zustimmung geben könnte, während der zweitägige Gipfel bevorsteht Vilnius läuft. Wenn dann auch das ungarische Parlament schnell ratifiziert, könnte Schweden bald offiziell das 32. Mitglied der NATO werden.

rw

AFP

DPA